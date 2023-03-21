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大阪環球影城USJ酒店8間　家庭房／小童免費住／天空SPA浸浴　人均$216起

  • Cory
  • 2023年03月21日
大阪環球影城USJ酒店8間　家庭房／小童免費住／天空SPA浸浴　人均$216起

大阪環球影城住宿2023｜大阪環球影城（USJ）設有哈利波特、Minions、侏羅紀公園等主題園區，更有全球首座以任天堂角色為設計的樂園，到大阪旅遊就當然要朝聖！！想住得近園區？一定不要錯過小編下文為大家推介的8間環球影城附近酒店，有大人小朋友都會喜歡的芝麻街、史努比等聯名主題、露天浴場、天空SPA等，並提供免費接駁巴士，人均216港元起，有幾間距離園區更只需1分鐘內路程，立即收藏吧！

大阪環球影城周邊酒店8間　芝麻街、Minions主題／小童免費住／免費接駁車　人均$216起
大阪環球影城（USJ）設有全球首座以任天堂角色為設計的樂園（IG＠universal_studios_japan）

8間大阪環球影城周邊酒店

  1. Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士
  2. 環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品
  3. 日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區
  4. 近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住
  5. 日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場
  6. 日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房
  7. 環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房
  8. 大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房
Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士
Quintessa酒店－大阪灣（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【1】Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士

Quintessa酒店提供標準房、豪華房、套房等房型，所有房間面積都很寬敞，設有小客廳和浴缸，標準房已有452平方呎，角落套房面積達到861平方呎，適合多人入住。此外，酒店更有提供免費接駁巴士，約15分鐘就能直達環球影城，CP值十分高！

查看Quintessa酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士 酒店提供標準房、豪華房、套房等房型
酒店提供標準房、豪華房、套房等房型（Agoda圖片）
Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士 所有房間面積都很寬敞
所有房間面積都很寬敞（Agoda圖片）
Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士 酒店更有提供免費接駁巴士
酒店更有提供免費接駁巴士（Agoda圖片）

Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）

地址：〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１３−65 1F
交通：地鐵南港港城線 貿易中心前站 步行約9分鐘
格：約HK$475起／晚（2人價錢）；約HK$1,048起／晚（角落套房）

立即預訂Quintessa酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品
環球大廈京阪酒店（Agoda圖片）

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大阪環球影城酒店｜【2】環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品

環球大廈京阪酒店就在JR環球影城站的出口旁邊，可謂「一出即達」。酒店大堂非常氣派，設有標準房、高級房、三人房、四人房等房型，浴室裡還提供大浴缸。而喜歡浸浴的話，還可以選擇景觀浴池，一邊欣賞風景一邊浸泡休息。對於帶住小童出遊的家庭，酒店會為小童準備例如兒童凳等的用品，酒店自助餐更特設小朋友的食物專區，非常貼心。

查看環球大廈京阪酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品 酒店就在JR環球影城站的出口旁邊，可謂「一出即達」。
酒店就在JR環球影城站的出口旁邊，可謂「一出即達」（Agoda圖片）
環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品
酒店會為小童準備例如兒童凳等的用品（Agoda圖片）
環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品 景觀浴池
景觀浴池（Agoda圖片）

環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）

地址：〒554-0024大阪市此花区島屋6丁目2-45
交通：JR環球影城站 步行約2分鐘
價格：約HK$1,081起／晚（2人價錢）

立即預訂環球大廈京阪酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區
日本環球影城園前酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【3】日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區

日本環球影城園前酒店位置超好，就真的位於環球影城園區前，只需一分鐘路程就到，玩多夜多累都不怕！酒店設有雙人房、豪華房、高級房、家庭房等，全部都同時備有浴缸和淋浴間；而當中一款奢華園景房，浴缸更是設在落地大玻璃窗前，住客可以一邊浸賞一邊欣賞夜景。

查看日本環球影城園前酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區 酒店設有雙人房、豪華房、高級房
酒店設有雙人房、豪華房、高級房（Agoda圖片）
日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區 家庭房等
家庭房（Agoda圖片）
日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區 浴缸設在落地大玻璃窗前
浴缸設在落地大玻璃窗前（Agoda圖片）

日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−52
交通：JR環球城站 步行約3分鐘 
價格：約HK$876起／晚（2人價錢）

立即預訂日本環球影城園前酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住
近鐵環球城酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【4】近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住

近鐵環球城酒店亦是環球影城酒店之中，非常搶手的房源之一。從酒店出發，同樣只需一分鐘路程就到園區，而酒店樓下就是環球影城商店街，加上價格不貴，CP值超高！酒店的設計色彩繽紛，像童話書內的夢幻屋子，提供雙人房、家庭房等房型，房間用不同色彩佈置，未滿6歲小童不加床可免費入住，超適合一家大小出遊。

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近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住 提供雙人房、家庭房等房型
提供雙人房、家庭房等房型（Agoda圖片）
近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住 房間用不同色彩佈置
房間用不同色彩佈置（Agoda圖片）
近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住 從酒店出發，只需一分鐘路程就到園區
從酒店出發，只需一分鐘路程就到園區（Agoda圖片）

近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−68
交通：JR環球城站 步行約3分鐘 
價格：約HK$894起／晚（2人價錢）

立即預訂近鐵環球城酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場
日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【5】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場

這是大阪環球影城附近的一家和風酒店，設有標準房、高級房、角落房等房型，部分房間擁有露台和河畔景色。酒店距離大阪環球影城只有約5分鐘路程，非常方便。而酒店設有頂樓「天空Spa」大浴場供住客使用，大家可以邊欣賞住美景邊泡澡，還另有露天浴場；不喜歡公用浴場，部分房型亦設有私人浴池，想浸多久都沒有問題！

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大阪／京都住宿推介：

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日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場 設有標準房、高級房、角落房等房型，
設有標準房、高級房、角落房等房型（Agoda圖片）
日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場 部分房型亦設有私人浴池
部分房型亦設有私人浴池（IG＠nn_tw616）
日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場 設有頂樓「天空Spa」大浴場
設有頂樓「天空Spa」大浴場（Agoda圖片）
日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場 酒店距離大阪環球影城只有約5分鐘路程
酒店距離大阪環球影城只有約5分鐘路程（Agoda圖片）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−25
交通：JR環球影城站 步行約1分鐘
價格：約HK$1,046起／晚（2人價錢）

立即預訂日本環球影城森格拉爾天空水療酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房
日本環球影城自由酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【6】日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房

日本環球影城自由酒店與環球影城只有一站JR的距離，提供標準房、高級房、奢華房，房間寬敞。而設施方面，酒店設有室內和戶外大浴場、SPA、桑拿等，住客去環球影城玩完一天可稍為「充電」一下。酒店最大特色就是設有芝麻街、史努比、侏羅紀公園的聯名主題房，裝修十分可愛，大朋友小朋友住進去都會很開心！而且只要入住主題房，更可獲贈獨家週邊商品！

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日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房 提供標準房、高級房、奢華房
提供標準房、高級房、奢華房（Agoda圖片）
日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房
芝麻街聯名主題房（Agoda圖片）
日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房 史努比聯名主題房
史努比聯名主題房（Agoda圖片）
日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房 酒店設有室內和戶外大浴場
酒店設有室內和戶外大浴場（Agoda圖片）
日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房桑拿
桑拿（Agoda圖片）

日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）

地址：〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島１丁目１−35
交通：JR櫻島站 步行約7分鐘
價格：約HK$722起／晚（2人價錢）；2,699起／晚（主題客房）

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環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房
環球影城港灣酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【7】環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房

環球影城港灣酒店距離環球影城只有2至3分鐘路程，位置超便利！酒店提供標準房、高級房、豪華房、三人房等，所有房型都面向環球影城園區和大阪港灣，灣景襯托住機動遊戲，實在令人賞心悅目。酒店房間寬敞，標準房已有301平方呎，且非常乾淨。此外，酒店還設有minions主題房，非常適合小朋友！

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環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房 酒店提供標準房、高級房、豪華房、三人房等
酒店提供標準房、高級房、豪華房、三人房等（Agoda圖片）
環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房 酒店房間寬敞
酒店房間寬敞（Agoda圖片）
環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房 酒店還設有minions主題房
酒店還設有minions主題房（Agoda圖片）
環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房 非常乾淨
非常乾淨（Agoda圖片）

環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）

地址：〒 554-0031 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111
交通：JR環球影城站 步行約3分鐘
價格：約HK$2,170起／晚（2人價錢）

立即預訂環球影城港灣酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

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大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房
大阪灣柔婕閣酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【8】大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房

大阪灣柔婕閣酒店距離環球影城只有10分鐘距離，提供標準房、雙人房、三人房，價錢實惠，CP值相當高！如果帶小朋友入住，可選擇入住豪華客房，房間面積366呎，提供3張單人床及1張梳化床，並設有不同主題，例如太空噴射機、花叢、動物園等，十分有特色。

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大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房 設有不同主題房間
設有不同主題房間（Agoda圖片）
大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房 例如太空噴射機、花叢、動物園等
例如太空噴射機、花叢、動物園等（Agoda圖片）
大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房
價錢實惠（Agoda圖片）

大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）

地址：〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島１丁目１−57
交通：JR櫻島站 步行約5分鐘
價格：約HK$432起／晚（2人價錢）

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（全文完）

有線生活
大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站／家庭公寓／日式風格／寬敞房間　最平$76包2大2小入住
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　
問：哪家酒店設有環球影城主題房？

答：日本環球影城自由酒店最大特色就是設有芝麻街、史努比、侏羅紀公園的聯名主題房…詳情按此

問：日本環球影城園前酒店近樂園嗎？

答：真的位於環球影城園區前，只需一分鐘路程就到…詳情按此

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