大阪環球影城USJ酒店8間　家庭房／小童免費住／天空SPA浸浴　人均$216起

大阪環球影城住宿2023｜大阪環球影城（USJ）設有哈利波特、Minions、侏羅紀公園等主題園區，更有全球首座以任天堂角色為設計的樂園，到大阪旅遊就當然要朝聖！！想住得近園區？一定不要錯過小編下文為大家推介的8間環球影城附近酒店，有大人小朋友都會喜歡的芝麻街、史努比等聯名主題、露天浴場、天空SPA等，並提供免費接駁巴士，人均216港元起，有幾間距離園區更只需1分鐘內路程，立即收藏吧！

大阪環球影城（USJ）設有全球首座以任天堂角色為設計的樂園（IG＠universal_studios_japan）

8間大阪環球影城周邊酒店

Quintessa酒店－大阪灣（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【1】Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）－免費接駁巴士

Quintessa酒店提供標準房、豪華房、套房等房型，所有房間面積都很寬敞，設有小客廳和浴缸，標準房已有452平方呎，角落套房面積達到861平方呎，適合多人入住。此外，酒店更有提供免費接駁巴士，約15分鐘就能直達環球影城，CP值十分高！

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酒店提供標準房、豪華房、套房等房型（Agoda圖片）

所有房間面積都很寬敞（Agoda圖片）

酒店更有提供免費接駁巴士（Agoda圖片）

Quintessa酒店－大阪灣（Quintessa Hotel Osaka Bay）

地址：〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１３−65 1F

交通：地鐵南港港城線 貿易中心前站 步行約9分鐘

價格：約HK$475起／晚（2人價錢）；約HK$1,048起／晚（角落套房）

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環球大廈京阪酒店（Agoda圖片）

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大阪環球影城酒店｜【2】環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）－酒店備有兒童用品

環球大廈京阪酒店就在JR環球影城站的出口旁邊，可謂「一出即達」。酒店大堂非常氣派，設有標準房、高級房、三人房、四人房等房型，浴室裡還提供大浴缸。而喜歡浸浴的話，還可以選擇景觀浴池，一邊欣賞風景一邊浸泡休息。對於帶住小童出遊的家庭，酒店會為小童準備例如兒童凳等的用品，酒店自助餐更特設小朋友的食物專區，非常貼心。

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酒店就在JR環球影城站的出口旁邊，可謂「一出即達」（Agoda圖片）

酒店會為小童準備例如兒童凳等的用品（Agoda圖片）

景觀浴池（Agoda圖片）

環球大廈京阪酒店（Hotel Keihan Universal Tower）

地址：〒554-0024大阪市此花区島屋6丁目2-45

交通：JR環球影城站 步行約2分鐘

價格：約HK$1,081起／晚（2人價錢）

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日本環球影城園前酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【3】日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區

日本環球影城園前酒店位置超好，就真的位於環球影城園區前，只需一分鐘路程就到，玩多夜多累都不怕！酒店設有雙人房、豪華房、高級房、家庭房等，全部都同時備有浴缸和淋浴間；而當中一款奢華園景房，浴缸更是設在落地大玻璃窗前，住客可以一邊浸賞一邊欣賞夜景。

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酒店設有雙人房、豪華房、高級房（Agoda圖片）

家庭房（Agoda圖片）

浴缸設在落地大玻璃窗前（Agoda圖片）

日本環球影城園前酒店（The Park Front Hotel at Universal Studios Japan）－一分鐘到園區

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−52

交通：JR環球城站 步行約3分鐘

價格：約HK$876起／晚（2人價錢）

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近鐵環球城酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【4】近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住

近鐵環球城酒店亦是環球影城酒店之中，非常搶手的房源之一。從酒店出發，同樣只需一分鐘路程就到園區，而酒店樓下就是環球影城商店街，加上價格不貴，CP值超高！酒店的設計色彩繽紛，像童話書內的夢幻屋子，提供雙人房、家庭房等房型，房間用不同色彩佈置，未滿6歲小童不加床可免費入住，超適合一家大小出遊。

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提供雙人房、家庭房等房型（Agoda圖片）

房間用不同色彩佈置（Agoda圖片）

從酒店出發，只需一分鐘路程就到園區（Agoda圖片）

近鐵環球城酒店（Hotel Kintetsu Universal City）－6歲以下小童免費住

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−68

交通：JR環球城站 步行約3分鐘

價格：約HK$894起／晚（2人價錢）

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日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【5】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）－頂樓「天空Spa」大浴場

這是大阪環球影城附近的一家和風酒店，設有標準房、高級房、角落房等房型，部分房間擁有露台和河畔景色。酒店距離大阪環球影城只有約5分鐘路程，非常方便。而酒店設有頂樓「天空Spa」大浴場供住客使用，大家可以邊欣賞住美景邊泡澡，還另有露天浴場；不喜歡公用浴場，部分房型亦設有私人浴池，想浸多久都沒有問題！

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設有標準房、高級房、角落房等房型（Agoda圖片）

部分房型亦設有私人浴池（IG＠nn_tw616）

設有頂樓「天空Spa」大浴場（Agoda圖片）

酒店距離大阪環球影城只有約5分鐘路程（Agoda圖片）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

地址：〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６丁目２−25

交通：JR環球影城站 步行約1分鐘

價格：約HK$1,046起／晚（2人價錢）

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日本環球影城自由酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【6】日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）－芝麻街、史努比、侏羅紀公園主題房

日本環球影城自由酒店與環球影城只有一站JR的距離，提供標準房、高級房、奢華房，房間寬敞。而設施方面，酒店設有室內和戶外大浴場、SPA、桑拿等，住客去環球影城玩完一天可稍為「充電」一下。酒店最大特色就是設有芝麻街、史努比、侏羅紀公園的聯名主題房，裝修十分可愛，大朋友小朋友住進去都會很開心！而且只要入住主題房，更可獲贈獨家週邊商品！

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提供標準房、高級房、奢華房（Agoda圖片）

芝麻街聯名主題房（Agoda圖片）

史努比聯名主題房（Agoda圖片）

酒店設有室內和戶外大浴場（Agoda圖片）

桑拿（Agoda圖片）

日本環球影城自由酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）

地址：〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島１丁目１−35

交通：JR櫻島站 步行約7分鐘

價格：約HK$722起／晚（2人價錢）；2,699起／晚（主題客房）

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環球影城港灣酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【7】環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）－minions主題房

環球影城港灣酒店距離環球影城只有2至3分鐘路程，位置超便利！酒店提供標準房、高級房、豪華房、三人房等，所有房型都面向環球影城園區和大阪港灣，灣景襯托住機動遊戲，實在令人賞心悅目。酒店房間寬敞，標準房已有301平方呎，且非常乾淨。此外，酒店還設有minions主題房，非常適合小朋友！

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酒店提供標準房、高級房、豪華房、三人房等（Agoda圖片）

酒店房間寬敞（Agoda圖片）

酒店還設有minions主題房（Agoda圖片）

非常乾淨（Agoda圖片）

環球影城港灣酒店（Hotel Universal Port）

地址：〒 554-0031 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111

交通：JR環球影城站 步行約3分鐘

價格：約HK$2,170起／晚（2人價錢）

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大阪灣柔婕閣酒店（Agoda圖片）

大阪環球影城酒店｜【8】大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）－太空噴射機、動物園主題房

大阪灣柔婕閣酒店距離環球影城只有10分鐘距離，提供標準房、雙人房、三人房，價錢實惠，CP值相當高！如果帶小朋友入住，可選擇入住豪華客房，房間面積366呎，提供3張單人床及1張梳化床，並設有不同主題，例如太空噴射機、花叢、動物園等，十分有特色。

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設有不同主題房間（Agoda圖片）

例如太空噴射機、花叢、動物園等（Agoda圖片）

價錢實惠（Agoda圖片）

大阪灣柔婕閣酒店（La’gent Hotel Osaka Bay）

地址：〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島１丁目１−57

交通：JR櫻島站 步行約5分鐘

價格：約HK$432起／晚（2人價錢）

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（全文完）