秋葉原酒店13間2023　1分鐘到JR／溫泉浴場／鄰近電器街、亞美橫丁　最平人均$265

秋葉原住宿2023｜去東京旅行不少人都會選住在秋葉原，因為秋葉原站是JR線、東京地鐵日比谷線、副都心線及都営新宿線的交匯處，輕鬆前往東京各大景點，如上野、築地、淺草寺等。此外，秋葉原電器街是購買電子和數碼產品的集中地，還有大量動漫和遊戲商品，以及著名女僕咖啡廳。以下推介13間秋葉原高質住宿，部份更是新開酒店，留意房價僅供參考。

目錄

秋葉原酒店｜1. 上野御徒町曼迪高級公寓 （MONday Apart Premium UENO OKACHIMACHI）

上野御徒町曼迪高級公寓離車站僅3至5分鐘路程，公寓式設計的好處是有家俱和電器，房間內有餐桌椅、爐具、焗箱、微波爐和洗衣機等等，可以簡單煮食，又可洗衣服，非常適合親子家庭外遊。此外，公寓所在的位置便利，附近有便利店也有食店。曼迪集團附近還有其他酒店，訂房時留意地址，小心訂錯。

上野御徒町曼迪高級公寓 （MONday Apart Premium UENO OKACHIMACHI）

開幕：2021年

價格：HKD$1,234（高級家庭房，2 張單人床 及 1 張碌架床）

交通：末廣町站、仲御徒町站3至5分鐘路程

地址：東京都台東區上野3-8-8，秋葉原

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房間寬敝，內有餐桌椅。（上野御徒町曼迪高級公寓 agoda圖片）

房間內還有爐具、焗箱、微波爐和洗衣機等等。（上野御徒町曼迪高級公寓 agoda圖片）

上野御徒町曼迪高級公寓離車站僅3至5分鐘路程。（上野御徒町曼迪高級公寓 agoda圖片）

秋葉原酒店｜2. 上野御徒町曼迪高級酒店 （hotel MONday Premium UENOOKACHIMACHI）

曼迪集團除了公寓式住宿還有酒店，這間上野御徒町曼迪高級酒店鄰近車站，要外出到景點觀光或是到機場都十分方便。房間雖不算大，但整潔乾淨，而且隔音良好，不會被馬路上的車聲吵到。此外，酒店靠近上野購物熱點亞美橫丁，附近也有超市和便利，要購買手信或日用品，或者外享用美食，都有很多選擇。

上野御徒町曼迪高級酒店 （hotel MONday Premium UENOOKACHIMACHI）

開幕：2020年

價格：HKD$734（雙床房，人均HKD$367）

交通：仲御徒町站、御徒町站步行約3分鐘

地址：東京都台東區台東3-41-7，秋葉原

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房間雖不算大，但整潔乾淨。（上野御徒町曼迪高級酒店 agoda圖片）

酒店靠近上野購物熱點亞美橫丁，附近也有超市和便利。（上野御徒町曼迪高級酒店 agoda圖片）

間上野御徒町曼迪高級酒店鄰近車十分方便。（上野御徒町曼迪高級酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜3. 東京秋葉原諾加上酒店 （Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

東京秋葉原諾加上酒店於訂房平台Agoda評分高達9.3分！首先酒店位置理想，靠近車立，著名炸牛扒小店和Bic Camera就在附近。其次房間設計簡約舒適，而且可以攤開行李箱。住客又盛讚酒店早餐麵包是新鮮現製，非常美味，推薦要加購早餐套票。

東京秋葉原諾加上酒店 （Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

開幕：2020年

價格：HKD$860（雙床房，人均HKD$430）

交通：末廣町站3分鐘、JR秋葉原站5分鐘

地址：東京都千代田區外神田3-10-11，秋葉原

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房間設計簡約舒適，而且可以攤開行李箱。（東京秋葉原諾加上酒店 agoda圖片）

房間設計簡約舒適，而且可以攤開行李箱。（東京秋葉原諾加上酒店 agoda圖片）

東京秋葉原諾加上酒店於訂房平台評分高達9.3分。（東京秋葉原諾加上酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜4. 遊客酒店&咖啡廳-秋葉原 （THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）

「遊客酒店&咖啡廳-秋葉原」於訂房平台agoda上獲住客評分高達9分，住客一致讚揚是高性價比住宿選擇。酒店離車站約5至8分鐘分鐘，方便外出觀光，房間設計時尚舒適，職員服務態度親切，不少住客都盛讚酒店24小時提供免費咖啡，品質很好，推介一定要試。

遊客酒店&咖啡廳-秋葉原 （THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）

開幕：2020年

價格：HKD$720（雙床房，人均HKD$360）

交通：距離JR秋葉原站約5分鐘可達

地址：東京都台東區台東1-6-6，秋葉原

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（遊客酒店&咖啡廳-秋葉原 agoda圖片）

住客一致讚揚是高性價比住宿。（遊客酒店&咖啡廳-秋葉原 agoda圖片）

酒店離車站約5至8分鐘分鐘。（遊客酒店&咖啡廳-秋葉原 agoda圖片）

秋葉原酒店｜5. Dormy Inn酒店 – 秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

Dormy Inn集團酒店向來都是「零失敗之選」，秋葉原店靠近地鐵站，不論要在秋葉原逛街或是乘車到其他景點都很方便。樓下即有便利店，食店選擇也很多。Dormy Inn的特色是有溫泉浴，秋葉原店也不例外，可以先透過房間電視了解溫泉浴室人數，泡湯區分室內及室外，室外區有電視，還有桑拿房。晚上更有免費鳴拉麵，一樓飲品區也是免費的。

Dormy Inn酒店 – 秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

價格：HKD$840（雙床房，人均HKD$420）

交通：末廣町站3分鐘、JR秋葉原站8分鐘路程

地址：東京都千代田區外神田4-12-5，秋葉原

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酒店靠近地鐵站，不論要在秋葉原逛街或是乘車到其他景點都很方便。（Dormy Inn酒店 – 秋葉原溫泉 agoda圖片）

泡湯區分室內及室外，室外區有電視。（Dormy Inn酒店 – 秋葉原溫泉 agoda圖片）

Dormy Inn的特色是有溫泉浴，秋葉原店也不例外。（Dormy Inn酒店 – 秋葉原溫泉 agoda圖片）

秋葉原酒店｜6. 明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

酒店步行可到秋葉原，同樣是Dormy Inn集團酒店，自然有溫泉浴池，可以讓住客消除一天疲勞。據住客評價所講，男士在晚上7時至10時泡溫泉，更可獲贈啤酒一杯，晚上還會有免費拉麵。此外，住客入住時職員會送上熱毛巾，酒店還全日供應免費任飲的熱咖啡，都令住客讚不絕口。

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

價格：HKD$880（雙人房，人均HKD$440）

交通：淡路町站4分鐘、神田站5分鐘路程

地址：東京都千代田區神田須田町1-16，秋葉原

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酒店房間不大，但要有的設施都有。（神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 agoda圖片）

同樣是Dormy Inn集團酒店，自然有溫泉浴池。（神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 agoda圖片）

泡溫泉後，晚上還會有免費拉麵可享用。（神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 agoda圖片）

秋葉原酒店｜7. 秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

Super Hotel集團的「秋葉原高級超級酒店」位置離車站只有約5分鐘路程，和同系其他酒店一樣，最吸引之處就是有大浴場，而且開放到早上9時半，即使玩至凌晨夜歸，都可以在大澡堂內泡熱水放鬆。如果擔心人多，可以先透過房間電視確認浴場人數再去。酒店性價比高，適合想要有大澡堂旅客，住客唯一抱怨是酒店只有一部電梯，往往要等電梯。

秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

價格：HKD$860（雙人房，人均HKD$430）

交通：地下鐵岩本町站或JR秋葉原站5分鐘內路程

地址：東京都千代田區神田須田町2-25-8，秋葉原

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酒店位置離車站只有約5分鐘路程。（秋葉原高級超級酒店 agoda圖片）

酒店房間不大，但要有的設施都有。（秋葉原高級超級酒店 agoda圖片）

酒店最吸引之處就是有大浴場。（秋葉原高級超級酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜8. 秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）

秋葉原梅茲JR東酒店於訂房平台agoda上獲得9.1分的高評價，其中一大賣點是酒店正正位於JR秋葉原站旁，拖著行李箱一出站便到酒店。樓下便有便利店，步行到秋葉原電器街，要吃和要買的應有盡有。雖然就在車站旁，但住客都表示隔音良好，不吵，房間也足夠大，可打開行李箱，而且有浴缸和淋浴設施，適合親子入住。

秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）

開幕：2019年

價格：HKD$910（雙人房，人均HKD$455）

交通：JR秋葉原站1分鐘、岩本町站7分鐘路程

地址：東京都千代田区外神田1-17-4

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酒店樓下便有便利店。（秋葉原梅茲JR東酒店 agoda圖片）

房間也足夠大，可打開行李箱。（秋葉原梅茲JR東酒店 agoda圖片）

酒店正正位於JR秋葉原站旁。（秋葉原梅茲JR東酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜9. remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）

remm秋葉原酒店又稱「雷姆秋葉原」酒店，位置就在JR秋葉原站旁，而且樓下有商場，包括旅客至愛的無印良品、UNIQLO都在商場內，同時有餐廳、咖啡店和便利店，到秋葉原電器街1分鐘就到，兩大電器店Yodobashi和Bic Camera都非常近。房間雖然較小，但竟然有按摩椅（訂房時先諮詢客服確認），還可以看到秋葉原街景。購物後回到房間按摩一下小腿，就是舒服，如果旅程目的主要是購物，選這間入住就對了。

remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）

價格：HKD$650（雙人房，人均HKD$325）

交通：JR秋葉原站2分鐘、岩本町站4分鐘

地址：東京都千代田區神田佐久間町1-6-5，秋葉原

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房間雖然較小，但竟然有按摩椅。（remm秋葉原酒店 agoda圖片）

房間還可以看到秋葉原街景。（remm秋葉原酒店 agoda圖片）

酒店位置就在JR秋葉原站旁。（remm秋葉原酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜10. 京急EX INN秋葉原 – 東京秋葉原 （KEIKYU EX INN Akihabara -Tokyo Akihabara）

「京急EX Inn秋葉原 – 東京秋葉原」酒店位於秋葉原黃金地段，周邊有24小時營業的超市和便利店，電器街就在旁邊，食店選擇多，要到上野或是御徒町也是10分鐘路程之內，到其他地點觀光十分方便。不少住客都盛讚酒店服務熱情，大廳提供咖啡等熱飲，入住時還會有小禮物，房間雖不大但乾淨且安靜，都值得加分。

京急EX INN秋葉原 – 東京秋葉原 （KEIKYU EX INN Akihabara -Tokyo Akihabara）

價格：HKD$640（雙床房，人均HKD$320）

交通：JR秋葉原站5分鐘、末広町站5分鐘路程

地址：東京都台東區秋葉原2-1

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房間雖不大但乾淨且安靜。（京急EX INN秋葉原 – 東京秋葉原 agoda圖片）

不少住客都盛讚酒店服務熱情，大廳提供咖啡等熱飲。（京急EX INN秋葉原 – 東京秋葉原 agoda圖片）

酒店位於秋葉原黃金地段，周邊有24小時營業的超市和便利店。（京急EX INN秋葉原 – 東京秋葉原 agoda圖片）

秋葉原酒店｜11. MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu Conference Center）

「MYSTAYS御茶之水會議中心酒店」距離JR秋葉原站步行3至6分鐘，10分鐘路程內有四條地鐵線路可以選，所以乘車到其他景點十分方便。酒店樓下就是便利店，對面還有超市營業到晚上9時，也有藥妝店，附近有許多餐廳食店可以選擇。酒店房間採用木紋家具，住客評價指房間比一般東京酒店大，可以打開行李箱，而且整潔舒適。想要交通方便的秋葉原住宿，可以考慮這一間。

MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu Conference Center）

價格：HKD$740（雙人房，人均HKD$370）

交通：JR秋葉原站步行3至6分鐘

地址：東京都千代田區神田淡路町2-10-6，秋葉原

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住客評價指房間比一般東京酒店大。（MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 agoda圖片）

酒店樓下就是便利店，對面還有超市營業到晚上9時。（MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 agoda圖片）

酒店距離JR秋葉原站步行3至6分鐘。（MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜12. 東京秋葉原最佳西方Fino酒店 （Best Western Hotel Fino Tokyo Akihabara）

東京秋葉原最佳西方Fino酒店2018年10月開幕，位處中心地帶，與JR秋葉原、末廣町、御徒町、仲御徒町等多個地鐵站都在5至10分鐘距離，住客可以因應行程目的地，而選擇合適的車站出遊。此外，從酒店去秋葉原購物區還是逛亞美橫丁都是10分鐘距離。不少住客都指，酒店房間雖不算大，但足已打開大行李箱，而且設施乾淨，服務員態度友善。早餐一般，但附近有不少食店，不怕沒選擇。

東京秋葉原最佳西方Fino酒店 （Best Western Hotel Fino Tokyo Akihabara）

價格：HKD$530（雙床房，人均HKD$265）

交通：末廣町站、仲御徒町站5至8分鐘路程

地址：東京都台東區上野5-1-6，秋葉原

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酒店房間雖不算大，但足已打開大行李箱。（東京秋葉原最佳西方Fino酒店 agoda圖片）

酒店房間雖不算大，但足已打開大行李箱。（東京秋葉原最佳西方Fino酒店 agoda圖片）

酒店位處中心地帶，與多個地鐵站都在5至10分鐘距離。（東京秋葉原最佳西方Fino酒店 agoda圖片）

秋葉原酒店｜13. Hotel Resol Akihabara

Hotel Resol Akihabara沒有中文名，酒店離地鐵站不遠，也靠近秋葉原電器街，地理位置相當方便。酒店房間不算大，但住客指足以打開大行李箱，浴室大小也可以，不會太小。房間設計和陳設給人溫暖如家感覺，房價合理，性價比高。

Hotel Resol Akihabara

價格：HKD$700（雙人房，人均HKD$350）

交通：地下鐵岩本町站或JR秋葉原站5分鐘內路程

地址：東京都千代田區神田須田町2-25-12，秋葉原

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房間設計和陳設給人溫暖如家感覺。（Hotel Resol Akihabara agoda圖片）

酒店房間不算大，但住客指足以打開大行李箱。（Hotel Resol Akihabara agoda圖片）

酒店離地鐵站不遠，也靠近秋葉原電器街。（Hotel Resol Akihabara agoda圖片）

（全文完）