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收銀車服務時間、地點　18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay

  • JL
  • 2023年03月17日
收銀車服務時間、地點　18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay

電子支付普及，現時很多人都以八達通電子錢包消費，「神沙」硬幣愈來愈少機會用得著。香港金融管理局（金管局）設有2部收銀車，提供免費收集硬幣服務，日前當局公佈了3月底至6月中的服務地點及時間表，並且涵蓋全港18區。大家如果有意將硬幣換成紙幣，或者轉到八達通或電子錢包的話，就不要錯過了！

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
香港金融管理局設有2部收銀車，提供免費收集硬幣服務。（香港金融管理局）

金管局早於2014年已推出硬幣收集計劃（收銀車），設有2部收銀車輪流在全港18區為市民提供免費收集硬幣服務，以提高硬幣流通，減少鑄造新幣需要。整個回收過程十分簡單，更提供多種兑換方式。

收銀車回收硬幣流程

1. 將硬幣帶到鄰近的收銀車。

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
將硬幣帶到鄰近的收銀車。（香港金融管理局影片截圖）

2. 將硬幣倒入籃子讓職員檢查。（不接受其他雜物、生鏽硬幣及無法辨認的硬幣）

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
將硬幣倒入籃子讓職員檢查。（香港金融管理局影片截圖）

3. 職員會將硬幣放入點算機。

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
職員會將硬幣放入點算機。（香港金融管理局影片截圖）

4. 與職員確認總金額，如不同意點算的總額，可全數取回硬幣。

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
與職員確認總金額，如不同意點算的總額，可全數取回硬幣。（香港金融管理局影片截圖）

5. 確認總金額後，職員會列印收據。憑收據可兌換成現金或增值八達通卡、電子錢包。

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
憑收據可兌換成現金或增值八達通卡、電子錢包。（香港金融管理局影片截圖）

收銀車提供的兌換方式

1. 換作現金

2. 增值至八達通卡

3. 增值至支付寶香港、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay

4. 設有公益金捐款箱供市民捐款

收銀車2023時間表（3月19日至6年11日）

收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
3月13至4月2日收銀車時間表（香港金融管理局）
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4月3至6月4日收銀車時間表（香港金融管理局）
收銀車服務時間＋地點　全港18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay
6月5至6月11日收銀車時間表（香港金融管理局）

（全文完）

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收銀車所有硬幣都接受嗎？

不接受生鏽硬幣及無法辨認的硬幣…詳情

硬幣只可兌換成紙幣？

硬幣可換作現金、增值至八達通卡、支付寶香港、拍住賞等…詳情

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