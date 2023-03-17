收銀車服務時間、地點　18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay

電子支付普及，現時很多人都以八達通或電子錢包消費，「神沙」硬幣愈來愈少機會用得著。香港金融管理局（金管局）設有2部收銀車，提供免費收集硬幣服務，日前當局公佈了3月底至6月中的服務地點及時間表，並且涵蓋全港18區。大家如果有意將硬幣換成紙幣，或者轉到八達通或電子錢包的話，就不要錯過了！

香港金融管理局設有2部收銀車，提供免費收集硬幣服務。（香港金融管理局）

金管局早於2014年已推出硬幣收集計劃（收銀車），設有2部收銀車輪流在全港18區為市民提供免費收集硬幣服務，以提高硬幣流通，減少鑄造新幣需要。整個回收過程十分簡單，更提供多種兑換方式。

收銀車回收硬幣流程

1. 將硬幣帶到鄰近的收銀車。

將硬幣帶到鄰近的收銀車。（香港金融管理局影片截圖）

2. 將硬幣倒入籃子讓職員檢查。（不接受其他雜物、生鏽硬幣及無法辨認的硬幣）

將硬幣倒入籃子讓職員檢查。（香港金融管理局影片截圖）

3. 職員會將硬幣放入點算機。

職員會將硬幣放入點算機。（香港金融管理局影片截圖）

4. 與職員確認總金額，如不同意點算的總額，可全數取回硬幣。

與職員確認總金額，如不同意點算的總額，可全數取回硬幣。（香港金融管理局影片截圖）

5. 確認總金額後，職員會列印收據。憑收據可兌換成現金或增值八達通卡、電子錢包。

憑收據可兌換成現金或增值八達通卡、電子錢包。（香港金融管理局影片截圖）

收銀車提供的兌換方式

1. 換作現金

2. 增值至八達通卡

3. 增值至支付寶香港、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay

4. 設有公益金捐款箱供市民捐款

收銀車2023時間表（3月19日至6年11日）

3月13至4月2日收銀車時間表（香港金融管理局）

4月3至6月4日收銀車時間表（香港金融管理局）

6月5至6月11日收銀車時間表（香港金融管理局）

（全文完）