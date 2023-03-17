收銀車服務時間、地點　18區免費回收散銀　可增值八達通、支付寶、WeChat Pay

電子支付普及，現時很多人都以八達通或電子錢包消費，「神沙」硬幣愈來愈少機會用得著。香港金融管理局（金管局）設有2部收銀車，提供免費收集硬幣服務，日前當局公佈了3月底至6月中的服務地點及時間表，並且涵蓋全港18區。大家如果有意將硬幣換成紙幣，或者轉到八達通或電子錢包的話，就不要錯過了！
金管局早於2014年已推出硬幣收集計劃（收銀車），設有2部收銀車輪流在全港18區為市民提供免費收集硬幣服務，以提高硬幣流通，減少鑄造新幣需要。整個回收過程十分簡單，更提供多種兑換方式。
收銀車回收硬幣流程
1. 將硬幣帶到鄰近的收銀車。
2. 將硬幣倒入籃子讓職員檢查。（不接受其他雜物、生鏽硬幣及無法辨認的硬幣）
3. 職員會將硬幣放入點算機。
4. 與職員確認總金額，如不同意點算的總額，可全數取回硬幣。
5. 確認總金額後，職員會列印收據。憑收據可兌換成現金或增值八達通卡、電子錢包。
收銀車提供的兌換方式
1. 換作現金
2. 增值至八達通卡
3. 增值至支付寶香港、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay
4. 設有公益金捐款箱供市民捐款
收銀車2023時間表（3月19日至6年11日）
（全文完）