月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結

「月掩金星」天文現象將於2023年3月24日（星期五）出現，於晚空上演。因為金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，所以「月掩金星」較容易用肉眼觀測得到。香港太空館推介了5個最佳觀賞地點，亦會提供網上直播，實在不容錯過！
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月掩金星3.24夜空上演＋觀賞小貼士
「月掩金星」分3階段，在第一階段「掩始」時，由於月球和金星都較為明亮，大眾可以用肉眼直接觀賞，建議使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡可有更清晰的觀測效果。之後會到達月球、金星最小角距的階段。最後到「掩終」時，觀測者就需要到西北面，幾乎毫無遮擋的地方才可以進行觀測。
下次再睇月掩金星等到2063年
「月掩金星」將會於晚上7時47分開始，並於晚上8時53分結束，歷時約1小時6分鐘。掩星會在月球東側附近開始，然後在西側附近結束。觀測時可追蹤月球的移動，以捕捉金星的相對運動。由於金星長期位處於太陽附近，所以「月掩金星」普遍發生在日間。下一次發生在香港晚間的「月掩金星」將會是2063年5月31日，所以今次錯過了就要等40年了！
月掩金星時間表
|事件
|時間
|高度（度）
|方位角（度）
|掩始外切
|19:47:07
|18
|279
|掩始內切
|19:47:37
|17.9
|279
|月球、金星最小角距
|20:20:53
|10.6
|282
|掩終內切
|20:53:03
|3.8
|285
|掩終外切
|20:53:30
|3.7
|285
5個最佳觀賞地點
以下5個地方為太空館推介的最佳觀賞位置：
- 龍鼓灘
- 欣澳海濱長廊
- 西九海濱長廊
- 西環海旁
- 大帽山觀景台
直播連結
另外，香港太空館屆時亦會透過YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁直播是次天文現象，並分享相關的知識。
香港太空館YouTube頻道：按此
「康文＋＋＋」Facebook專頁：按此
（全文完）