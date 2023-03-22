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月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結

  • Yanco
  • 2023年03月22日
月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結

「月掩金星」天文現象將於2023年3月24日（星期五）出現，於晚空上演。因為金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，所以「月掩金星」較容易用肉眼觀測得到。香港太空館推介了5個最佳觀賞地點，亦會提供網上直播，實在不容錯過！

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月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結
「月掩金星」天文現象將於2023年3月24日（星期五）晚上出現。（香港太空館）

月掩金星3.24夜空上演＋觀賞小貼士

「月掩金星」分3階段，在第一階段「掩始」時，由於月球和金星都較為明亮，大眾可以用肉眼直接觀賞，建議使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡可有更清晰的觀測效果。之後會到達月球、金星最小角距的階段。最後到「掩終」時，觀測者就需要到西北面，幾乎毫無遮擋的地方才可以進行觀測。

月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結
「月掩金星」將於晚上7時47分開始，並於晚上8時53分結束，歷時約1小時6分鐘。（香港太空館）

下次再睇月掩金星等到2063年

「月掩金星」將會於晚上7時47分開始，並於晚上8時53分結束，歷時約1小時6分鐘。掩星會在月球東側附近開始，然後在西側附近結束。觀測時可追蹤月球的移動，以捕捉金星的相對運動。由於金星長期位處於太陽附近，所以「月掩金星」普遍發生在日間。下一次發生在香港晚間的「月掩金星」將會是2063年5月31日，所以今次錯過了就要等40年了！

月掩金星時間表

事件時間高度（度）方位角（度）
掩始外切19:47:0718279
掩始內切19:47:3717.9279
月球、金星最小角距20:20:5310.6282
掩終內切20:53:033.8285
掩終外切20:53:303.7285
資料來源：香港太空館

5個最佳觀賞地點

以下5個地方為太空館推介的最佳觀賞位置：

  1. 龍鼓灘
  2. 欣澳海濱長廊
  3. 西九海濱長廊
  4. 西環海旁
  5. 大帽山觀景台
月掩金星3.24夜空上演　錯過要等40年　5大香港觀賞地點可用肉眼看見｜附時間＋直播連結
西九海濱長廊（西九文化區Facebook）
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大帽山郊野公園觀景台（漁農自然護理署）

直播連結

另外，香港太空館屆時亦會透過YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook專頁直播是次天文現象，並分享相關的知識。

香港太空館YouTube頻道：按此

「康文＋＋＋」Facebook專頁：按此

（全文完）

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