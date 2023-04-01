大阪USJ環球影城攻略2023｜不買Fast Pass快速通關　附購票方法／抽券教學／遊玩路線推薦

大阪USJ環球影城｜說起大阪，相信環球影城對大家絕不陌生，最新登場的超級任天堂世界更是近年日本的超人氣話題。目前「超級任天堂世界」、「哈利波特魔法世界」這兩個人氣園區需要持有電子號碼券才可進場，到底怎樣才能成功入園？《有線生活》為大家整理出環球影城7大遊玩攻略，想知道購票方式、抽票教學、遊玩路線等最新資訊的話，即看下文！

最新登場的超級任天堂世界更是超人氣話題（USJ官網）

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攻略1｜網上預訂各種門票

環球影城門口設有售票處，但如果現場購買，會浪費很多時間在排隊。大家可以先在網上預訂各種所需門票。大阪環球影城門票分為1日票、1.5日票及2日票。門票採用浮動價格機制，除了年齡層、遊玩日數外，更分成A、B、C、D四種時段票價，隨著淡旺季調整價位。可以先點選官方網站價格日曆，了解未來2-4個月的門票價格。

門票種類：

1. 1日門票

限當日入園

價格：成人（12 歲或以上）¥8,600起（約HK$514起），小童（4-11 歲）¥5,600起（約HK$334起），長者（65歲以上）¥7,700起

2. 1.5日門票

第一天15:00入園，第二天持相同票券整天入園

價格：成人（12 歲或以上）¥13,100起（約HK$782起），小童（4-11 歲）¥8,600起（約HK$514起）

3. 2日門票

可入園兩天，第二天持相同票券入園

價格：成人（12 歲或以上）¥16,300起（約HK$974起），小童（4-11 歲）¥10,600起（約HK$633起）

門票種類（klook.com）

4. Special Entry 通行證

在環球影城，相信大家都會分秒必爭，希望快速地攻略各遊樂設施。環球影城設有Early Entry 通行證可供加購，旅客可提前15分鐘優先入園。由於環球影城一開園就會被一早在門口守候的大批遊客塞滿，所以提早入園就等於能在人數未收到限制時，避開人潮，有機會在不用抽電子號碼券的情況下，直接進入《超級任天堂世界》和《哈利波特魔法世界》這兩個超人氣園區。

5. 園區保證入場券

根據園區新政策，需要持有「區域入場保證券」或「遊樂設施號碼券／抽籤券」，才能進入《超級任天堂世界》和《哈利波特魔法世界》。大家如果不想另外花錢，可於官方APP取得電子號碼券進入園區。但如果擔心現場無法成功領取號碼券，可先從網上購買「區域入場保證券」，就能保證自己一定能成功進入園區！

6. Express Pass 快速通關券

日本環球影城Express Pass快速通行券，也就是一般人所稱的快證、快速通關。環球影城熱門設施都會大排長龍，部分甚至要排個1-2小時以上，一整天下來可能玩不到五樣設施！想以更快速免排隊的方式暢玩樂園，避免因排隊而錯過必玩設施，可以加購Express Pass，在遊玩指定設施時走專屬快速通道，省去排隊時間。

目前Express Pass有「快速通關4（可玩4種設施）」以及「快速通關7（可玩7種設施）」等不同方案可以選擇，當中更細分了不同指定遊樂設施，大家可在購票網站選擇適合自己的方案。值得一提的是，如果購買的Express Pass內已經含有哈利波特及任天堂園區的遊樂設施，則保證可以免抽號碼券入園！環球影城Express Pass非常搶手，必須提早搶購。

環球影城Express Pass非常搶手，必須提早搶購（USJ官網）

攻略2｜留意人數預測

除了購入各種門票以外，選個好日子入園，對於能夠快速暢玩各熱門遊樂設施也是非常重要的！購買門票前，可先參考環球影城人數預測網站。網站詳細地預估了整個月份園區的人數多寡、天氣等資訊，以顏色分等級，顏色越鮮豔，越擁擠。大家可以盡量避開多人入園的日子，節省一些排隊時間。

可先參考環球影城人數預測網站（USJ官網）

攻略3｜提早最少一小時到達

環球影城的營業時間非每日固定，而是因應不同月份和星期而調整。台灣旅遊Youtuber Irene麻糬早前上載了日本環球影城攻略影片，挑戰省錢一族如果不買快速通關可玩幾項遊樂設施。她表示，環球影城有一個傳統，它會比實際官方營業時間早一小時開門！雖然入園當天的官方營業時間為早上10點，但她預計9點就會開門，所以7點40分就到達了園區排隊守候。

7點50分，入場處已經出現排隊人潮，8點30分的時候更是長得看不到盡頭。而實測影片亦可見，雖然官方營業時間為早上10點，但9點已經先開放給購買了Early Entry通行證的旅客優先入場，而9點15分正式開園！所以如果想把握時間玩多幾項設施，一定要比官方時間提早最少一小時到達排隊！

8點30分的時候入場處更排隊人潮是長得看不到盡頭（Irene麻糬影片截圖）

攻略4｜善用Single Rider 單人優先通道

環球影城有推出幾種免費的方案，讓大家可以減少排隊時間。不想額外加錢購買Express Pass ，可以善用「Single Rider 單人優先通道」。園內多項遊樂設施都有分為一般通道與單人通道，如果不介意與家人朋友分開體驗設施，善用單人通道能省下不少排隊時間。Irene麻糬分享，善用單人優先通道有機會減省一半等待時間。

攻略5｜遊樂設施號碼券／抽籤券（電子號碼券）

上述提到，大家需要持有「入場保證券」、「遊樂設施號碼券／抽籤券」或Express Pass，才能進入《超級任天堂世界》和《哈利波特魔法世界》。號碼券會由系統安排最早可入場的時間，成功領取後，需要在指定時間內入場，但不限制離場時間，一張門票一天只有一次機會。如果不想「課金」，就要取得電子號碼券／抽獎券，領取方式有兩種。

1.透過日本環球影城官方APP領取

步驟1：點擊畫面上方選單按鈕，點擊「電子號碼券」內的「登錄入場券」

步驟2：點擊想要遊玩的遊樂設施，選擇「電子號碼券」領取者的入場券，點擊想要遊玩的時段

步驟3：確認完選取的遊樂設施／表演秀及人數與時間後，按下「取得」確定送出

請將取得的電子號碼券QR Code用手機截取畫面保存下來，以備不時之需

如果在園區入口大門無法正常讀取入場券，將無法取得電子號碼券

遊樂設施號碼券數量有限，如已派發完畢，旅客需要透過抽籤形式抽取抽籤券

2.入園後到園區中的號碼券發放機器掃QR-code抽取

攻略6｜下載官方APP

大家可事先在官網下載官方APP，園區地圖、排隊時間、表演時間表、設施介紹等詳細資訊都一目瞭然，大家可以按排隊預測時間去決定遊玩路線，更有效率地遊玩各遊樂設施！

攻略7｜遊玩路線建議

如果沒有加購Express Pass，時間有限，短短一天實在較難把園區所有設施都玩個遍，大家記得事前做好攻略，避免錯過必玩設施。日本環球影城總共有十大園區，要以最短的時間玩最多的設施，必須事先規劃好遊玩路線！以下為遊玩建議路線，強烈建議大家先去任天堂及哈利波特兩大人氣園區，再從右至左，逐一攻略各園區，爭取以最短時間玩到最多設施！

第一站：超級任天堂世界™

於2021年3月盛大開幕的超級任天堂世界，是全世界第一座以任天堂角色為主的園區，也是目前環球影城中最火熱的園區。整座園區把任天堂遊戲畫面還原，彷彿進入遊戲場景般，處處都能看到道具磚塊、蘑菇、水管、食人花等造景，任天堂迷必去！

人流限制下，任天堂園區需要持有號碼券才能入園，所以強烈建議大家提早到達，第一時間跑到任天堂園區，就能有機會在不用券入場的情況下成功入園！

推薦設施：耀西冒險、瑪利歐賽車：庫巴的挑戰

大阪環球影城（USJ）設有全球首座以任天堂角色為設計的樂園（IG＠universal_studios_japan）

遊客可以坐上瑪利歐賽車造型的過山車（USJ官網）

第二站：哈利波特魔法世界

環球影城的設施往往都要愈晚，排隊的人愈多。哈利波特魔法世界一直以來都是環球影城超熱門的經典園區，如果想成功入園，必須盡早先去排隊！園區中，霍格華茲學校還是街道，與電影中的細節和還原度都超高，讓每一個旅客都能沉浸在逼真的魔法世界中！

與超級任天堂世界™一樣，哈利波特魔法世界都需要持有號碼券才能入園，所以大家在玩任天堂設施的時候，可以先在官方APP中領取電子號碼券，保證自己能成功入園。

推薦設施：哈利波特禁忌之旅、鷹馬的飛行

無論是霍格華茲學校還是街道，都保有電影中的細節與精緻度（USJ官網）

每一個旅客都能沉浸在逼真的魔法世界中（USJ官網）

需要持有號碼券才能入園（USJ官網）

第三站：侏羅紀公園

侏羅紀公園園區中，出現了很多電影中的經典造景，如侏儸紀公園吉普車等，能夠看到遠古時代恐龍，完美呈現出電影中的樣貌。配合經典的侏儸紀公園音樂，一幕幕電影情節的畫面會出現在腦海中，彷彿進入了侏儸紀公園世界，是大阪環球影城其中一個必去園區。「飛天翼龍」是公園裡的代表性遊樂設施，是世界最長、世界最大高低差的過山車，追求刺激的大家必須體驗！

推薦設施：飛天翼龍、侏儸紀公園‧乘船遊

園區中，出現了很多電影中的經典造景。（universalstudiosjapan.com）

彷彿進入了侏儸紀公園世界。（USJ官網）

第四站：迷你兵團Minions園區

迷你兵團Minions園區位於侏羅紀公園旁邊，園區內隨處可見Minions可愛的黃色身影，亦有不少商店販賣周邊玩具，Minions迷必去！園區內的拍照景點很多，偶爾也會看到Minions人偶出來與旅客們拍合照。

推薦設施：Minions乘車遊、冰凍雷射光乘車遊

園區內隨處可見Minions可愛的黃色身影（USJ官網）

園區內的拍照景點很多（USJ官網）

Minions迷必去（USJ官網）

第五站：舊金山區

舊金山園區呈現美國港口城市的樣貌，營造出了一種美式港都風情。園區內的代表性遊樂設施為「浴火赤子情」，可參觀同名電影的拍攝現場「攝影棚30」，在解說下了解更多電影幕後特效的秘密，還能近距離感受到爆炸的火焰，體驗火災現場的震撼。

推薦設施：浴火赤子情

可參觀同名電影的拍攝現場「攝影棚30」（USJ官網）

能近距離感受到爆炸的火焰，體驗火災現場的震撼（USJ官網）

第六站：紐約區

如果你是「魔鬼終結者」或是「蜘蛛俠」系列電影的粉絲，紐約區絕對是必去園區。紐約區展現了1930年代紐約街頭風光，呈現了光鮮亮麗的第五大道到充滿鄉土氣息的德蘭西街，有非常經典的拍照景點，美國電影迷必去！紐約這一區有兩項主要的遊樂設施，兩項都完美地展現了電影細節，蜘蛛俠設施更使用了超過100種特殊效果，超值得一玩。

推薦設施：「蜘蛛俠驚魂歷險記 – 乘車遊 4K3D」、魔鬼終結者2（3D）

紐約區展現了1930年代紐約街頭風光（USJ官網）

蜘蛛俠設施使用了超過100種特殊效果（USJ官網）

商店販賣影城中的人氣商品（USJ官網）

第七站： 好萊塢世界

好萊塢世界位在環球影城出入口的正前方，呈現了1930-1940年代的好萊塢大街街景。區內有著各式各樣的紀念品店與餐廳，輕鬆買齊環球影城必買紀念品！另外，區內的好萊塢美夢乘車遊是日本環球影城裏的招牌設施，是其中一個必玩過山車。

推薦設施：好萊塢美夢乘車遊-逆轉世界、萊塢美夢乘車遊

區內有著各式各樣的紀念品店與餐廳（USJ官網）

輕鬆買齊環球影城必買紀念品（USJ官網）

好萊塢美夢乘車遊是日本環球影城裏的招牌設施（USJ官網）

如果時間許可，以下三大園區都超值得一去，大家可以按自己的喜好安排遊玩路線！

第八站：親善村

「小鎮親善村」是以大白鯊為主題的園區，完美展現了美國驚悚電影《大白鯊》的經典場面，碼頭造景、顯眼的倒吊大白鯊，都是遊客拍照打卡的熱門景點。遊玩大白鯊這項遊樂設施的過程中，遊客會乘坐觀光船遊湖，大白鯊卻會突然出現在周圍，緊張的氣氛讓人心驚膽戰！

推薦設施：大白鯊

「小鎮親善村」是以大白鯊為主題的園區（USJ官網）

顯眼的倒吊大白鯊，都是遊客拍照打卡的熱門景點（USJ官網）

完美展現了美國驚悚電影《大白鯊》的經典場面（USJ官網）

第九站：環球奇境

如果帶著小朋友一起同行，覺得上述比較熱門的設施，如禁忌之旅、飛天翼龍、好萊塢美夢乘車遊等機動遊戲不太適合，便可帶著小朋友先來環球奇境！環球奇境是小朋友的天堂，全部都是適合小朋友玩樂的遊樂設施，例如旋轉木馬、咖啡杯等。園區除了有許多商店與表演之外，還能和卡通明星們拍照留念，絕對是親子同遊必去園區。

推薦設施：Elmo GOGO滑板、飛天史奴比、Hello Kitty 夢幻蛋糕杯

能和卡通明星們拍照留念（USJ官網）

全部都是適合小朋友玩樂的遊樂設施（USJ官網）

親子同遊必去園區（USJ官網）

第十站：水世界

《水世界》是1995年上映的美國科幻電影，水世界園區便是以電影設計概念。設施《水世界》表演結合了爆破、音效、水上摩托車等元素，在擁有近3000座位的巨型舞台上，上演驚心動魄的水上特技表演，喜歡看表演的，絕對不要錯過！

表演結合了爆破、音效、水上摩托車等元素（USJ官網）

大阪環球影城

地址：大阪市花區櫻島 2 丁目 1 番 33 號

交通方式：從關西機場搭乘關空快速到西九條站，再轉乘櫻島線到大阪環球影城，全程約 70～80 分鐘。

營業時間：非每日固定，需到官網確認

（全文完）