機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看

開機場快綫購票優惠｜出發去機場，不少人都會選乘港鐵的「機場快綫 Airport Express」，更好掌握行程時間，車程又快又舒適。不過，你可能沒有留意，機場快綫其實有不少優惠，例如經旅遊平台買票會便宜一至兩成，又原來機場快綫有團體票，即睇下文。

乘搭機場快綫來往機場，既快捷又方便。（KKday圖片）

【機場快綫優惠1】Klook＼Trip.com＼KKday

【提提你】到各大旅遊訂票平台上購買機場快綫車票，不論單程或來回票，都較港鐵官方票價便宜一至兩成。不過，如果是2、3、4人一同出發，則是港鐵官方的「團體票」稍為便宜。當然，如果你是旅遊平台常客，會儲積分賺優惠，可能還是經旅遊平台購票更抵玩。

路線 Klook

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>>按此購買<< 香港站 <> 機場 成人單程 96元

成人來回 172元

小童單程 47元 成人單程 92元

成人來回 172元

小童單程 47元 成人單程 96元

成人來回 172元

小童單程 47元 九龍站 <> 機場 成人單程 88元

成人來回 157元

小童單程 43元 成人單程 88元

成人來回 155元

小童單程 43元 成人單程 88元

成人來回 155元

小童單程 43元 青衣站<> 機場 成人單程 59元

成人來回 101元

小童單程 29元 成人單程 53元

成人來回 101元

小童單程 29元 成人單程 59元

成人來回 101元

小童單程 29元 *粗字體項目為3個平台中的最低票價。

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【機場快綫優惠2】團體票

【提提你】使用團體優惠票的乘客必需一起乘搭機場快綫，車票於機場快綫客務中心有售（博覽館站除外），並只限發票當日有效。

路線 2人售價 3人售價 4人售價 香港站 <> 機場 $170

$85 (每位平均價) $230

$76.7 (每位平均價) $280

$70 (每位平均價) 九龍站 <> 機場 $150

$75 (每位平均價) $210

$70 (每位平均價) $250

$62.5 (每位平均價) 青衣站<> 機場 $100

$50 (每位平均價) $140

$46.7 (每位平均價) $170

$42.5 (每位平均價)

乘搭機場快綫其中一個最大優點是，列車月台與香港國際機場大堂相連。（港鐵facebook圖片）

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【機場快綫優惠3】免費港鐵接駁服務

乘客只須以同一張備有可用票值之八達通，於1小時內於香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵之車程，包括羅湖及落馬洲站（輕鐵﹑港鐵巴士及東鐵綫頭等除外），即可享免費港鐵接駁服務；如乘客是先乘搭港鐵，後轉乘機場快綫，較低車費之車程將會免費；如途經尖沙咀或尖東站轉車，必須於30分鐘內完成。

【機場快綫優惠4】即日來回，回程免費

這優惠適合去接機或送機，只要乘機場快綫同日往返機場站，回程便可免費（往返機場站及博覽館站除外），留意此優惠只適用於八達通及即日來回車票。

【按此了解機場快綫列車服務時間】

*以上資料截至3月22日為準

（全文完）

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