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機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看

  • 大C
  • 2023年03月31日
機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看

開機場快綫購票優惠｜出發去機場，不少人都會選乘港鐵的「機場快綫 Airport Express」，更好掌握行程時間，車程又快又舒適。不過，你可能沒有留意，機場快綫其實有不少優惠，例如經旅遊平台買票會便宜一至兩成，又原來機場快綫有團體票，即睇下文。

乘搭機場快綫來往機場，既快捷又方便。（KKday圖片）
Klook.com

【機場快綫優惠1】Klook＼Trip.com＼KKday

【提提你】到各大旅遊訂票平台上購買機場快綫車票，不論單程或來回票，都較港鐵官方票價便宜一至兩成。不過，如果是2、3、4人一同出發，則是港鐵官方的「團體票」稍為便宜。當然，如果你是旅遊平台常客，會儲積分賺優惠，可能還是經旅遊平台購票更抵玩。

路線Klook
>>按此購買<<		Trip.com
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>>按此購買<<
香港站 <> 機場成人單程 96元
成人來回 172元
小童單程 47元		成人單程 92元
成人來回 172元
小童單程 47元		成人單程 96元
成人來回 172元
小童單程 47元
九龍站 <> 機場成人單程 88元
成人來回 157元
小童單程 43元		成人單程 88元
成人來回 155元
小童單程 43元		成人單程 88元
成人來回 155元
小童單程 43元
青衣站<> 機場成人單程 59元
成人來回 101元
小童單程 29元		成人單程 53元
成人來回 101元
小童單程 29元		成人單程 59元
成人來回 101元
小童單程 29元
*粗字體項目為3個平台中的最低票價。

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Klook.com

【機場快綫優惠2】團體票

【提提你】使用團體優惠票的乘客必需一起乘搭機場快綫，車票於機場快綫客務中心有售（博覽館站除外），並只限發票當日有效。

路線2人售價3人售價4人售價
香港站 <> 機場$170
$85 (每位平均價)		$230
$76.7 (每位平均價)		$280
$70 (每位平均價)
九龍站 <> 機場$150
$75 (每位平均價)		$210
$70 (每位平均價)		$250
$62.5 (每位平均價)
青衣站<> 機場$100
$50 (每位平均價)		$140
$46.7 (每位平均價)		$170
$42.5 (每位平均價)
乘搭機場快綫其中一個最大優點是，列車月台與香港國際機場大堂相連。（港鐵facebook圖片）

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【機場快綫優惠3】免費港鐵接駁服務

乘客只須以同一張備有可用票值之八達通，於1小時內於香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵之車程，包括羅湖及落馬洲站（輕鐵﹑港鐵巴士及東鐵綫頭等除外），即可享免費港鐵接駁服務；如乘客是先乘搭港鐵，後轉乘機場快綫，較低車費之車程將會免費；如途經尖沙咀或尖東站轉車，必須於30分鐘內完成。

【機場快綫優惠4】即日來回，回程免費

這優惠適合去接機或送機，只要乘機場快綫同日往返機場站，回程便可免費（往返機場站及博覽館站除外），留意此優惠只適用於八達通及即日來回車票。

【按此了解機場快綫列車服務時間】

*以上資料截至3月22日為準

（全文完）

有線生活

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問：機場快綫可從哪些車站登車？

答：機場快綫有五個車站，其中香港站、九龍站及青衣站位於市區…詳情按此

問：機場快綫有幾長？

答：機場快綫全長35.3公里， 旅客由機場前往中環市中心約需24分鐘…詳情按此

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