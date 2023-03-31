機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看

開機場快綫購票優惠｜出發去機場，不少人都會選乘港鐵的「機場快綫 Airport Express」，更好掌握行程時間，車程又快又舒適。不過，你可能沒有留意，機場快綫其實有不少優惠，例如經旅遊平台買票會便宜一至兩成，又原來機場快綫有團體票，即睇下文。
【機場快綫優惠1】Klook＼Trip.com＼KKday
【提提你】到各大旅遊訂票平台上購買機場快綫車票，不論單程或來回票，都較港鐵官方票價便宜一至兩成。不過，如果是2、3、4人一同出發，則是港鐵官方的「團體票」稍為便宜。當然，如果你是旅遊平台常客，會儲積分賺優惠，可能還是經旅遊平台購票更抵玩。
|路線
|Klook
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|Trip.com
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|KKday
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|香港站 <> 機場
|成人單程 96元
成人來回 172元
小童單程 47元
|成人單程 92元
成人來回 172元
小童單程 47元
|成人單程 96元
成人來回 172元
小童單程 47元
|九龍站 <> 機場
|成人單程 88元
成人來回 157元
小童單程 43元
|成人單程 88元
成人來回 155元
小童單程 43元
|成人單程 88元
成人來回 155元
小童單程 43元
|青衣站<> 機場
|成人單程 59元
成人來回 101元
小童單程 29元
|成人單程 53元
成人來回 101元
小童單程 29元
|成人單程 59元
成人來回 101元
小童單程 29元
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【機場快綫優惠2】團體票
【提提你】使用團體優惠票的乘客必需一起乘搭機場快綫，車票於機場快綫客務中心有售（博覽館站除外），並只限發票當日有效。
|路線
|2人售價
|3人售價
|4人售價
|香港站 <> 機場
|$170
$85 (每位平均價)
|$230
$76.7 (每位平均價)
|$280
$70 (每位平均價)
|九龍站 <> 機場
|$150
$75 (每位平均價)
|$210
$70 (每位平均價)
|$250
$62.5 (每位平均價)
|青衣站<> 機場
|$100
$50 (每位平均價)
|$140
$46.7 (每位平均價)
|$170
$42.5 (每位平均價)
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【機場快綫優惠3】免費港鐵接駁服務
乘客只須以同一張備有可用票值之八達通，於1小時內於香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵之車程，包括羅湖及落馬洲站（輕鐵﹑港鐵巴士及東鐵綫頭等除外），即可享免費港鐵接駁服務；如乘客是先乘搭港鐵，後轉乘機場快綫，較低車費之車程將會免費；如途經尖沙咀或尖東站轉車，必須於30分鐘內完成。
【機場快綫優惠4】即日來回，回程免費
這優惠適合去接機或送機，只要乘機場快綫同日往返機場站，回程便可免費（往返機場站及博覽館站除外），留意此優惠只適用於八達通及即日來回車票。
*以上資料截至3月22日為準
（全文完）
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