東京新景點6大推介2023　哈利波特影城／池袋60層展望台／夜櫻打卡／全球最大動漫店

東京新景點2023｜日本是不少港人最愛的旅遊地點，而東京更是熱門城市之一。數年未有「返家鄉」，到底有甚麼變化？近年東京增添了很多新景點，為免大家錯過，《有線生活》為大家整合了6大2023必去的東京新景點，當中有哈利波特影城、夜櫻打卡好去處、全球最大動漫店Animate等，計劃行程時不妨參考一下。

（Weiqi Xiong＠unsplash）

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東京新景點推介

2023東京6大新景點

東京景點2023｜1. 池袋太陽城Sunshine City展望台

位於池袋太陽城Sunshine City的全新展望台「Sunshine City 60展望台展望公園」將於2023年4月18日重新開幕，設於60樓，海拔高達251米，是一個為遊客提供全新的觀景體驗的天空公園。公園分成3大區域，包括「展望之丘」」、展望公園Cafe及活動場地。

其中「展望之丘」更鋪上人工草皮，遊客可以在此野餐，兼且俯瞰東京的城市景色。另外，園內亦設有嬰幼兒專用的爬行區域，同時提供繪本及玩具，讓小朋友可以盡情「放電」。

園內亦設有嬰幼兒專用的爬行區域。（官方圖片）

而展望公園內的天空Cafe以簡潔的白色設計為主，明亮舒適。Cafe提供多款輕食和飲品，更有為嬰幼兒而設的離乳食，對親子家庭十分友善，一家大細逛到累了，可以來這裡充充電。

Sunshine City 60展望台展望公園

開幕日期：2023年4月18日

地點：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60展望台 60Ｆ

營業時間：11:00－21:00

入場費：



對象 平日 星期六、日及公眾假期 成人（高中生以上） 700日元 900日元 小學生、中學生 500日元 600日元

交通：池袋站35號出口步行8分鐘／東池袋站步行約3分鐘

購票：按此

東京景點2023｜2. 東急歌舞伎町TOWER

坐落於新宿區的東急歌舞伎町TOWER，將於2023年4月14日開幕，是一幢樓高48層的摩天大樓，內有2間酒店，包括「HOTEL GROOVE SHINJUKU」及「BELLUSTAR TOKYO」，以及戲院、餐廳、商店、表演廳等多種娛樂設施。吃喝玩樂一應俱全，可以在這裡待足一天仍不怕悶，相信會成為歌舞伎町的新地標。

坐落於新宿區的東急歌舞伎町TOWER，將於2023年4月14日開幕。（東急歌舞伎町タワー）

內有2間酒店及戲院、餐廳、商店、表演廳等多種娛樂設施。（東急歌舞伎町タワー）

全新大型遊戲中心「namco TOKYO」。（namcotokyo＠IG）

東急歌舞伎町TOWER

地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1

交通：西武新宿站步行1分鐘

東京景點2023｜3. 麻布台Hills

位於六本木與虎之門之間的麻布台Hills，預計在今年開幕，是3幢與東京鐵塔相對望的高樓大廈。其中一幢更高達330米，將成為全日本最高大樓。麻布台Hills結合酒店、商業設施及文化設施等元素，設有超過150間店舖，連teamLab亦會進駐。另外，廣場下方更有一個約4,000平方米的Food Market，將食、玩、買集於一地，是個值得一去的新購物蒲點。

位於六本木與虎之門之間的麻布台Hills，預計在今年開幕。（官方圖片）

廣場下方更有一個約4,000平方米的Food Market。（官方圖片）

麻布台Hills設有超過150間店舖，連teamLab亦會進駐。（teamLab官網）

麻布台Hills

交通：六本木一丁目站步行7分鐘

東京景點2023｜4. 新宿御苑NAKED夜櫻光影展

東京賞櫻勝地之一的新宿御苑與NAKED合作，於3月底舉行「NAKED櫻花新宿御苑2023」，園內有70種、約900株櫻花盛開，場面夢幻又壯觀。入場人士不但可以在夜間櫻花大道打卡，欣賞沿途夜櫻，更能參與互動式體驗，例如將手機放在裝置藝術感應處，便會有立體大櫻花在眼前綻放。

可以在夜間櫻花大道打卡，欣賞沿途夜櫻。（NAKED官網）

將手機放在裝置藝術感應處，便會有立體大櫻花在眼前綻放。（NAKED官網）

可以手持燈籠參與互動式體驗，呈現出各種花瓣圖案。（NAKED官網）

新宿御苑NAKED夜櫻光影展

日期：2023年3月31日－4月23日

地址：新宿御苑（東京都新宿区内藤町11）／進展與退場只限新宿門

時間：19:00－21:00（關門 22:00）

入場費：

星期一至四：成人 1800日元／高中生以上 1600日元／國中生以下 1200日元

星期五、假日：成人 2200日元／高中生以上 2000日元／國中生以下 1600日元

購票：KKday（按此）／Klook（按此）

東京景點2023｜5. Animate池袋本店

日本最大規模動漫連鎖店「animate安利美特」位於池袋的總店，在今年3月16日重新裝修開幕，樓高9層，成為世界上最大的動漫專門店。店鋪比以前擴大了2倍，新設了不少區域，例如：多功能的「animate影院」、販賣生活雜貨與服飾周邊的「Space A la mode」等。此外，場內更有多部扭蛋機及動漫角色襟章機，絕對是一眾動漫迷的天堂。

位於池袋的「animate安利美特」，在3月16日重新裝修開幕。（網上圖片）

店鋪比以前擴大了2倍，新設了不少區域。（animate官網）

animate絕對是一眾動漫迷的天堂。（clocklookpan＠IG）

場內更有多部扭蛋機及動漫角色襟章機。（animate官網）

Animate池袋本店

地址：東京都豊島區東池袋1-20-7

交通：池袋站東口步行5分鐘

東京景點2023｜6. 哈利波特影城

東京哈利波特影城將於2023年6月開幕，佔地超過3萬平方公尺。場內主要呈現《哈利波特》系列電影經典拍攝場景，例如霍格華茲大廳、斜角巷、鄧不利多辦公室、9¾月台等。另外亦有《怪獸與牠們的產地》場景，並且展示出多個拍攝道具、戲服等，更可以騎掃帚，讓粉絲身歷其境，走進電影魔幻世界。哈利波特迷一定要去！

詳細介紹：東京哈利波特影城6月開幕 購票方法／交通／4大打卡位

東京哈利波特影城將於2023年6月16日開幕。（東京哈利波特影城官網）

《哈利波特》中英國魔法界最繁華的商業街道。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城將於2023年6月開幕，Fans一定要去！（東京哈利波特影城官網）

哈利波特影城

開幕日子：2023年6月16日

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

官方網站：按此

2022東京10大新景點

如果看完以上6大景點，仍覺未夠，可以繼續參閱更多近年東京新景點，以下有大型Outlet、主題樂園、博物館等，不論是親子、情侶或朋友旅行，都絕對適合！

東京景點2022｜1. 東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」

東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLD TOKYO」，是全球室內最大的袖珍模型主題樂園，園內分為6大區域，以世界小鎮、知名動漫《美少女戰士》和《新世紀福音戰士》等為題，展出縮小至1/80的模型，感覺像置身迷你世界。另外，樂園更可以客製化一個屬於自己的袖珍模型，讓每個人都能夠成為袖珍世界的一份子。

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東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLD TOKYO」，是全球室內最大的袖珍模型主題樂園。（スモールワールズTOKYO）

「SMALL WORLD TOKYO」分為6大區域。（SMALL WORLD TOKYO）

其中一個區域以知名動漫《美少女戰士》為題。（SMALL WORLD TOKYO）

地址：東京都江東區有明1丁目3-33有明物流中心

門票：成人 ¥2700（約$144）／12-17歲 ¥1900（約$102）／4-11歲 ¥1500（約$80）

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東京景點2022｜2. 富士急樂園「FUJIYAMA Tower」、「FUJIYAMA Slider」

人氣主題樂園「富士急樂園」，設有多個刺激好玩的機動遊戲及遊樂設施，其中超熱門過山車「FUJIYAMA」增設能夠享受刺激空中漫步的展望台「FUJIYAMA Tower」，可以清楚看到富士山美景！另外，又在「FUJIYAMA」新增全長120米的超高滑梯「FUJIYAMA Slider」，只需20秒便能從18層高處滑下，超級刺激！

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人氣主題樂園「富士急樂園」，設有多個刺激好玩的機動遊戲及遊樂設施。（富士急樂園）

過山車「FUJIYAMA」增設能夠享受刺激空中漫步的展望台「FUJIYAMA Tower」。（富士急樂園）

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1

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東京景點2022｜3. 讀賣樂園新園區「SPACE factory」、「HANA・BIYORI」

東京「讀賣樂園」新增全新遊樂區「SPACE factory」，當中有太空船作主題的火箭造型過山車，更有全新跳樓機登場。園內亦新增新型植物園「HANA・BIYORI」，結合了數碼投影藝術及自然花卉，遊客可以不受天氣影響，在館內享受被花海包圍的美好。值得一提的是園內更設有日本第一間花室Starbucks，十分適合打卡。

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有太空船作主題的火箭造型過山車。（讀賣樂園）

東京「讀賣樂園」新增全新遊樂區「SPACE factory」，有全新跳樓機登場。（讀賣樂園）

新型植物園「HANA・BIYORI」，結合了數碼投影藝術及自然花卉。（讀賣樂園）

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

門票：成人 ¥5800（約$310）／12-17歲 ¥4600（約$246）／6-11歲 ¥4000（約$214）／3-5歲 ¥2400（約$128）

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東京景點2022｜4. 橫濱空中纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」

2021年開始營運的全新空中纜車「Yokohama Air Cabin」，位於人氣觀光地點橫濱，空中纜車連結了新港運河公園、紅磚倉庫，遊客從JR櫻木町站一出來，就可轉乘空中纜車前往，不但免於步行，更可在纜車上欣賞廣闊的港灣景色，傍晚乘搭景色更美。

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2021年開始營運的全新空中纜車「Yokohama Air Cabin」。（YOKOHAMA-AIR-CABIN）

空中纜車連結了新港運河公園、紅磚倉庫，遊客從JR櫻木町站一出來，就可乘搭。（YOKOHAMA-AIR-CABIN）

地址：神奈川橫濱市中區新港2丁目1番2號

單程門票：成人 ¥1000（約$53）／3-11歲 ¥500（約$27）

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東京景點2022｜5. 橫濱18米高會走動的高達

高達粉絲必去！橫濱山下碼頭有一座18米約6層樓高的真實高達。高達不僅是按照作品中原尺寸打造，而且會走動。另外，遊客可以購買入場券登上「GUNDAM DOCK TOWER」，近距離欣賞這座鋼彈，每日更設有「行走鋼彈」動態表演，絕不能錯過。

橫濱山下碼頭有一座18米約6層樓高的真實高達。（inatomo55＠ig）

高達不僅是按照作品中原尺寸打造，而且會走動。（inatomo55＠ig）

地址：橫濱山下碼頭

門票：成人 ¥1650（約$88）／7-12歲 ¥1100（約$59）

「GUNDAM‐DOCK TOWER」：¥3300（約$176）

東京景點2022｜6. 澀谷「SHIBUYA SKY」

想飽覽東京景色必去！連接澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有360度露天展望台「SHIBUYA SKY」，擁有東京澀谷360度最高點超遼闊戶外視野，不但能遠眺富士山景，更能一次看到晴空塔、東京鐵塔。觀景台的玻璃角落能看到東京全景，更是熱門打卡位！除了欣賞美景外，更可順道到澀谷百貨公司購物，十分適合放入行程之一。

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連接澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有360度露天展望台「SHIBUYA SKY」。（SHIBUYA SKY）

「SHIBUYA SKY」擁有東京澀谷360度最高點超遼闊戶外視野。（h1_nano＠ig）

觀景台的玻璃角落能看到東京全景，更是熱門打卡位。（u_nonno_m＠ig）

地址：東京都澀谷區澀谷二丁目24-12號

門票：成人－網上購票 ¥1800（約$96）／成人－當天販售 ¥2000（約$107）

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東京景點2022｜7. 南町田 Grandberry Park Outlet

去東京旅行，怎可以不去Outlet！南町田Grandberry Park Outlet是一座於2019年11月落成的新Outlet。由澀谷出發只需約半小時便到達，交通十分方便。Outlet有230間店舖，當中包括：超人氣的日本品牌「BEAMS」、知名國際品牌「ARMANI」、「COACH」等。而Outlet亦連接著「鶴間公園」和「史奴比博物館」，十分適合一家大細前往。

地址：東京都町田市鶴間3-4-1

南町田Grandberry Park Outlet是一座於2019年11月落成的新Outlet。（Grandberry Park）

而Outlet亦連接著「史奴比博物館」。（nrnr.mook＠ig）

一家大細逛完Outlet，亦可到「史奴比博物館」。（yuicecream1028＠ig）

東京景點2022｜8. 池袋陽光水族館新展區ー海月空感

位於池袋Sunshine City的Sunshine水族館，增設以水母為主題的全新展區「海月空感」。館內設有日本國內最大的弧形水母全景螢幕，遊客能夠被水母包圍，可以近距離欣賞到水母優雅的姿態，十分療癒。

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位於池袋Sunshine City的Sunshine水族館，增設以水母為主題的全新展區「海月空感」。（Sunshine水族館）

館內設有日本國內最大的弧形水母全景螢幕。（Sunshine水族館）

地址：東京都豐島區東池袋3-1 World Import Mart Building

門票：成人 ¥2400（約$128）／小孩 ¥1200（約$64）／幼兒 ¥700（約$37）

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東京景點2022｜9. 角川武藏野博物館

位於埼玉縣所澤市的大型複合型設施「角川武藏野博物館」，館內有齊圖書館、美術館與博物館等多項設施，其中由4樓延伸至5樓的「書架劇場」，令人有種被超巨型書架所包圍的感覺，感覺有如置身於電影《哈利波特》場景一樣，可說是博物館內最具代表性的位置，同時亦成為了人氣打卡熱點。

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「角川武藏野博物館」，館內有齊圖書館、美術館與博物館等多項設施。（角川武藏野博物館）

由4樓延伸至5樓的「書架劇場」，令人有種被超巨型書架所包圍的感覺。（角川武藏野博物館）

有如置身於電影《哈利波特》場景一樣，成為了人氣打卡熱點。（角川武藏野博物館）

地址：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3・11・14

1日門票：成人 ¥27400（約$144）

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東京景點2022｜10. 浪漫特快博物館

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車，亦會播放歷史精華影片。另外亦有一個模仿電車車頭及車身打造出的兒童樂園遊樂場，小朋友可盡情穿梭於不同車廂。遊客能在此更深入了解鐵道公司的營運方式及駕駛員的工作內容，離開前記得要到商店購買限定周邊商品！

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車。（ロマンスカーミュージアム）

小朋友可盡情穿梭於不同車廂。（ロマンスカーミュージアム）

地址：小田急小田原線海老名站旁

門票：成人 ¥900（約$48）／小學生 ¥400（約$21）／兒童 ¥100（約$5）

東京6大必去新商場

除了以上新景點，東京近年亦有不少大型新商場，分別坐落於新宿、澀谷、東京站及羽田機場等，不但有各種各樣的餐廳、商店，更有露天溫泉等，接下來會去東京旅行的朋友，一定不可錯過！即睇6大東京新商場的資訊及交通方法！

詳情：東京新商場6間2023｜新宿24小時美食街＋米芝蓮鰻魚名店＋namco TOKYO遊戲中心

（全文完）