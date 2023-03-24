29歲韓女偽造出生證明　扮16歲學生入讀美國高中　庭上解釋原因震驚網民

周星馳經典電影之一《逃學威龍》的情節再近在美國上演！一名韓國29歲女子，被校方揭發偽造出生證明，扮成16歲學生入讀美國一所高中，其冒認學生的原因，令不少網民都感到難以置信。

韓裔女子Hyejeong Shin在律師陪同下上庭。（YouTube片段截圖）

上學4日被揭發

據當地傳媒報道，現年29歲的韓裔女生Hyejeong Shin，於今年1月於新澤西州高中New Brunswick High School入學，她向校方提供文件證明自己是16歲，但上學4天後被校方揭發，期間如常上堂和結識同學。有學生表示，她曾嘗試邀請同學在校外會面，懷疑她心懷不軌。警方則向該校家長表示，無證據顯示她會傷害師生。這宗奇案成為美國社交平台熱話，就連CNN美國有線電視新聞網及《紐約時報》都有報道。

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Hyejeong Shin選擇不認罪，更透過律師表示希望可以回韓國。（YouTube片段截圖）

想重過高中生活

律師Darren Gelber在庭上解釋，Hyejeong Shin的行為沒有惡意，她因受到離婚打擊，加上與韓國家人分隔兩地，因此渴望可以重過高中生活，擁有同學和朋友，那是她年輕時初到美國留學，感到最有安全感的時光。

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Hyejeong Shin面對的控罪最高刑罰是監禁5年，她選擇不認罪，律師表示她希望可於案件結束後返回韓國，向法官申請適用於初犯者的懲處計劃，只要被告人達成法庭頒下某些條件，便可不留下案底。網民對於一名29歲女子竟可以扮成16歲學生入學，無不表示震驚，對於Hyejeong Shin表示想重過高中生活，認識更多同學和朋友，有人認為是難以置信，但也有人表示能夠理解，建議她尋求心理輔導。

（全文完）

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