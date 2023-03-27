一線搜查｜澳門金巴懶人包　車票買一送一優惠延至6月！購票方法＋上車地點一文看

澳門金巴｜澳門旅遊局為港人提供的「買去程，送回程」交通優惠延長至今年6月，購買澳門金巴「港澳線」車票亦能受惠，加上金巴是港人去澳門最平的交通方法，接下來的復活節連假計劃到訪澳門的話，不妨把握車票買一送一的優惠，乘金巴去澳門！《有線生活》為你整理澳門金巴懶人包，包括票價、班次、購票及上車地點等資訊，即睇下文了解！
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澳門金巴懶人包2023 車票買一送一優惠至6月
澳門旅遊局為港人提供的「買去程，送回程」交通優惠延長至今年6月，持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民，於網上購買澳門金巴車票就能受惠。金巴是港人去澳門最平的交通方法，24小時都有班次通過港珠澳大橋往返香港口岸與澳門口岸，又平又方便！
澳門金巴港澳線｜買一送一優惠 只限線上購票
- 日期：即日起至2023年6月30日
- 時間：06:00-23:59
- 優惠路線：港珠澳大橋穿梭巴士港澳線
- 優惠對象：持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民
- 優惠票價：$65（成人）；$33（65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米的兒童及傷健人士）
＊只限線上購票。
＊每日名額有限，送完即止！
＊回程不可與去程同日，方可享受優惠。
澳門金巴票價
港澳往來的交通方法之中，澳門金巴「港澳線」的費用是最平，每程只需$65，加上現時澳門金巴已恢復24小時服務，乘搭金巴往來香港和澳門變得更加方便。
澳門金巴班次、車程
澳門金巴「港澳線」是24小時服務，分日間班次（06:00-23:59）和夜間班次（00:00-05:59），車程約50分鐘。
日間班次較為頻密，香港往澳門（09:00 – 20:59）、澳門往香港（10:00 – 21:59）的班次為10至15分鐘一班。夜間班次（00:00-05:59）平均60分鐘一班。
|班次
|時間
|香港口岸往澳門口岸
|1
|00:30
|60分鐘一班
|2
|01:30
|60分鐘一班
|3
|02:30
|60分鐘一班
|4
|03:30
|60分鐘一班
|5
|04:30
|60分鐘一班
|6
|05:30
|30分鐘一班
|7
|06:00
|30分鐘一班
|8
|06:30
|30分鐘一班
|9
|07:00 – 08:59
|15至20分鐘一班
|10
|09:00 – 20:59
|10至15分鐘一班
|11
|21:00 – 00:00
|15至20分鐘一班
|班次
|時間
|澳門口岸往香港口岸
|1
|01:00
|60分鐘一班
|2
|02:00
|60分鐘一班
|3
|03:00
|60分鐘一班
|4
|04:00
|60分鐘一班
|5
|05:00
|60分鐘一班
|6
|06:00
|60分鐘一班
|7
|07:00
|30分鐘一班
|8
|07:30
|30分鐘一班
|9
|08:00 – 09:59
|15至20分鐘一班
|10
|10:00 – 21:59
|10至15分鐘一班
|11
|22:00 – 00:59
|15至20分鐘一班
澳門金巴購票方式
澳門金巴的乘客可以在香港口岸即場購票，於禁區的澳門金巴售票處櫃檯或自助售票機購買金巴車票。另外亦可經微信或澳門金巴官網預購車票，以節省時間。支付方法包括微信、支付寶、雲閃付、BOCPAY、八達通、POS機、港幣、人民幣及澳門幣，十分方便。
澳門金巴｜香港口岸上車地點＋交通方法
澳門金巴往澳門的上車地點位於港珠澳大橋香港口岸，大眾若由市區出發，可選搭以港珠澳大橋香港口岸為總站的機場巴士，或於機場乘坐免費轉乘巴士到香港口岸。
澳門金巴｜澳門口岸接駁交通
澳門口岸接駁交通｜1. 免費穿梭巴士
乘坐澳門金巴到達港珠澳大橋澳門口岸後，由於現時只得一條連接路前往澳門城區，因此未如外港碼頭或氹仔碼頭般，有大批「發財車」可選擇。現時澳門6間博企設有2條穿梭巴士線，分別往來港珠澳大橋澳門口岸至外港碼頭或氹仔碼頭，服務時間為10:00-20:00，班次會按客流量調整。澳門金巴的乘客可乘搭此類免費穿梭巴士到碼頭，再轉乘碼頭的「發財車」到澳門城區。
澳門口岸接駁交通｜2. 循環線巴士
乘客可乘搭循環線巴士101X、102X，直接前往澳門城區，車程約20分鐘左右，現金票價為澳門元$6、儲值卡票價為$4。102X巴士線的服務時間為星期一至星期日6:00-24:00，於服務時間外，建議乘客可選乘101X至澳門半島其他巴士轉乘站(如：亞馬喇前地)，轉乘仍運作之日間巴士路線或夜間巴士，前往路氹各區。大家可以留意巴士線官網所顯示的服務時間及班次，預留時間安排行程。
澳門金巴「港澳線」資訊
- 路線：港珠澳大橋香港口岸↔港珠澳大橋澳門口岸
- 服務時間：24小時
- 班次：日間班次（06:00-23:59）10-30分鐘一班；夜間班次（00:00-05:59）30-60分鐘一班
- 行車時間：約50分鐘
- 全程收費：
日間班次（06:00-23:59）$65（成人）；$33（65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米的兒童及傷健人士）；$0（3歲或不足0.95米的幼童）
夜間班次（06:00-23:59）$70（成人）；$35（65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米的兒童及傷健人士）；$0（3歲或不足0.95米的幼童）
＊接受港幣、澳門幣、人民幣付費
- 官方網站：港珠澳大橋穿梭巴士
＊以上資料以官網為準
（全文完）
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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