一線搜查｜澳門金巴懶人包　車票買一送一優惠延至6月！購票方法＋上車地點一文看

澳門金巴｜澳門旅遊局為港人提供的「買去程，送回程」交通優惠延長至今年6月，購買澳門金巴「港澳線」車票亦能受惠，加上金巴是港人去澳門最平的交通方法，接下來的復活節連假計劃到訪澳門的話，不妨把握車票買一送一的優惠，乘金巴去澳門！《有線生活》為你整理澳門金巴懶人包，包括票價、班次、購票及上車地點等資訊，即睇下文了解！

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澳門金巴懶人包2023 車票買一送一優惠至6月

澳門旅遊局為港人提供的「買去程，送回程」交通優惠延長至今年6月，持有效香港居民身份證人士，包括永久性居民和非永久性居民，於網上購買澳門金巴車票就能受惠。金巴是港人去澳門最平的交通方法，24小時都有班次通過港珠澳大橋往返香港口岸與澳門口岸，又平又方便！

澳門金巴港澳線｜買一送一優惠 只限線上購票

澳門金巴票價

港澳往來的交通方法之中，澳門金巴「港澳線」的費用是最平，每程只需$65，加上現時澳門金巴已恢復24小時服務，乘搭金巴往來香港和澳門變得更加方便。

澳門金巴班次、車程

澳門金巴「港澳線」是24小時服務，分日間班次（06:00-23:59）和夜間班次（00:00-05:59），車程約50分鐘。

日間班次較為頻密，香港往澳門（09:00 – 20:59）、澳門往香港（10:00 – 21:59）的班次為10至15分鐘一班。夜間班次（00:00-05:59）平均60分鐘一班。

班次 時間 香港口岸往澳門口岸 1 00:30 60分鐘一班 2 01:30 60分鐘一班 3 02:30 60分鐘一班 4 03:30 60分鐘一班 5 04:30 60分鐘一班 6 05:30 30分鐘一班 7 06:00 30分鐘一班 8 06:30 30分鐘一班 9 07:00 – 08:59 15至20分鐘一班 10 09:00 – 20:59 10至15分鐘一班 11 21:00 – 00:00 15至20分鐘一班

班次 時間 澳門口岸往香港口岸 1 01:00 60分鐘一班 2 02:00 60分鐘一班 3 03:00 60分鐘一班 4 04:00 60分鐘一班 5 05:00 60分鐘一班 6 06:00 60分鐘一班 7 07:00 30分鐘一班 8 07:30 30分鐘一班 9 08:00 – 09:59 15至20分鐘一班 10 10:00 – 21:59 10至15分鐘一班 11 22:00 – 00:59 15至20分鐘一班

澳門金巴購票方式

澳門金巴的乘客可以在香港口岸即場購票，於禁區的澳門金巴售票處櫃檯或自助售票機購買金巴車票。另外亦可經微信或澳門金巴官網預購車票，以節省時間。支付方法包括微信、支付寶、雲閃付、BOCPAY、八達通、POS機、港幣、人民幣及澳門幣，十分方便。

自助售票機購取票方法。（港珠澳大橋穿梭巴士圖片）

澳門金巴｜香港口岸上車地點＋交通方法

澳門金巴往澳門的上車地點位於港珠澳大橋香港口岸，大眾若由市區出發，可選搭以港珠澳大橋香港口岸為總站的機場巴士，或於機場乘坐免費轉乘巴士到香港口岸。

城巴機場快線往港珠澳大橋香港口岸的巴士路線。（城巴官方網站）

城巴港珠澳大橋香港口岸八達通轉乘優惠一覽。（城巴官方網站）

澳門金巴｜澳門口岸接駁交通

澳門口岸接駁交通｜1. 免費穿梭巴士

乘坐澳門金巴到達港珠澳大橋澳門口岸後，由於現時只得一條連接路前往澳門城區，因此未如外港碼頭或氹仔碼頭般，有大批「發財車」可選擇。現時澳門6間博企設有2條穿梭巴士線，分別往來港珠澳大橋澳門口岸至外港碼頭或氹仔碼頭，服務時間為10:00-20:00，班次會按客流量調整。澳門金巴的乘客可乘搭此類免費穿梭巴士到碼頭，再轉乘碼頭的「發財車」到澳門城區。

澳門口岸接駁交通｜2. 循環線巴士

乘客可乘搭循環線巴士101X、102X，直接前往澳門城區，車程約20分鐘左右，現金票價為澳門元$6、儲值卡票價為$4。102X巴士線的服務時間為星期一至星期日6:00-24:00，於服務時間外，建議乘客可選乘101X至澳門半島其他巴士轉乘站(如：亞馬喇前地)，轉乘仍運作之日間巴士路線或夜間巴士，前往路氹各區。大家可以留意巴士線官網所顯示的服務時間及班次，預留時間安排行程。

循環線巴士101X路線圖。（澳門特別行政區政府交通事務局）

循環線巴士102X路線圖。（澳門特別行政區政府交通事務局）

澳門金巴「港澳線」資訊

澳門金巴往來港珠澳大橋香港口岸及澳門口岸車程約50分鐘。（港珠澳大橋穿梭巴士圖片）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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