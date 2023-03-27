大阪三井Outlet Park大阪門真4月開幕　BEAMS、COACH等12大必買品牌｜附交通方法

大阪Outlet｜去大阪旅行，當然不少得行Outlet掃貨。「三井Outlet Park大阪門真」將與「LaLaport 購物中心」合併成全新巨型商場，將於4月在大阪門真市車站登場！準備出發到大阪的朋友，不妨預留時間和銀彈到這個新Outlet血拼！

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三井Outlet Park大阪門真｜4月17日開幕

「三井Outlet Park大阪門真」、「LaLaport 購物中心」將兩大品牌合併，成為大阪府內超巨型的休閒購物商場，佔地116,400平方米，場內共有251間商店，包括人氣時尚品牌、黑門市場美食專區、空中露天遊樂場及綜合影院，到訪大阪不妨預留一天到「三井Outlet Park大阪門真」逛逛，輕鬆享受大阪最新的吃喝玩樂體驗。

「三井Outlet Park大阪門真」全新巨型商場，將於4月17日在大阪門真市車站登場。（日本三井購物園）

LaLaport 購物中心｜三井首個複合商場＋153間商店

「三井Outlet Park大阪門真」、「LaLaport 購物中心」是三井首個複合商場，樓高3層，設有空中廣場。1樓和3樓是「LaLaport 購物中心」，共有153間商店，包括餐廳、高級綜合影院及空內運動區，當中19間店家更是首次於大阪開店。

「三井Outlet Park大阪門真」、「LaLaport 購物中心」是三井首個複合商場，樓高3層，設有空中廣場。（日本三井購物園）

LaLaport 購物中心｜特設黑門市場美食專區

「LaLaport 購物中心」1樓有28間餐廳，亦設有「門真うまいもん街」，特設黑門市場美食專區，雲集17間來自黑門市場的人氣美食，包括性價比高的牛肉專門店「牛兆」、百年老字號水產店「深廣」及老牌咖哩店「NEW DARUNI」。3樓的FOOD TERRACE則有多達1,000個座位，共16間食店，血拼前後都可以盡享美食、補充體力買個夠本！

「LaLaport 購物中心」1樓有28間餐廳，亦設有「門真うまいもん街」，特設黑門市場美食專區。（三井不動產）

3樓的FOOD TERRACE有多達1,000個座位。（日本三井購物園）

3樓的FOOD TERRACE共有16間食店，血拼前後都可以盡享美食、補充體力買個夠本！（三井不動產）

三井Outlet Park大阪門真｜12大港人必買品牌

2樓為「三井Outlet Park大阪門真」，Outlet店家數量相比昔日鶴見時期的64間，已大增至98間，加上總面積增加2.2倍，更方便遊客盡情掃貨！當中港人必買的12大品牌，包括adidas、BEAMS OUTLET、BOSS、COACH、CHARLES & KEITH、MICHAEL KORS、New Balance、NIKE、PUMA、Polo Ralph Lauren、TOMMY HILFIGER、Under Armour，齊集歐美時尚、日系、運動品牌，應有盡有！

三井Outlet Park大阪門真｜日本關西地區Outlet初登場品牌

「三井Outlet Park大阪門真」更集合了於日本關西地區Outlet首次開業的品牌，包括時裝品牌CHARLES & KEITH、​tandey parade、鞋履品牌​​STACCATO及家具品牌KARE。

「三井Outlet Park大阪門真」集合4個於日本關西地區Outlet首次開業的品牌。（三井不動產）

三井Outlet Park大阪門真｜空中露天遊樂場

「三井Outlet Park大阪門真」的4樓天台為空中露天遊樂場，設有廣闊的開放式空間，可以享用美食、讓小朋友奔跑放電，或者掃貨期間上來稍作休息都夠晒Chill！

「三井Outlet Park大阪門真」的4樓天台為空中露天遊樂場，設有廣闊的開放式空間。（日本三井購物園）

三井Outlet Park大阪門真｜地址+交通方法

開幕日期：預計2023年4月17日

營業時間：商品、服務、美食廣場10:00-21:00；餐廳11:00-22:00（＊部分店舗營業時間不同）

地址：大阪府門真市松生町1番11號

交通方法：京阪本線、大阪單軌電車線「門真市」車站，步行約8分鐘

（全文完）