池袋人氣酒店推介　2分鐘到車站／獨立桑拿房／私人浴缸／6人同住

池袋住宿2023｜作為美食及逛街天堂的池袋，絕對是東京熱門住宿地點！池袋新開幕的酒店中，話題性極高的要數池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro），這間酒店於2022年3月開幕，在網上已經有著超好評價，連杜如風都介紹過！酒店各配套完善，2分鐘到車站、設有獨立桑拿房及私人浴缸。即睇下文詳細介紹！

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位於池袋商圈 2分鐘到車站

池袋秘密飯店僅距離池袋站西口2分鐘距離，鄰近百貨公司Lumine，前往東京藝術劇場也只需3分鐘路程，地理位置相當優越！酒店位於池袋商圈心臟地帶，附近餐廳、商店、觀光景點雲集，血拼、觀光、吃美食都相當方便。

距離池袋站西口2分鐘距離（Agoda.com）

位於池袋商圈，附近餐廳、商店、觀光景點雲集（Agoda.com）

設家庭房 空間感極大 最多6人同住

酒店提供29間客房與3間套房，頂樓擁有露天浴池或陽台空間。酒店設6種房型，主要分為可以容納2至4人的Twin Room及Group Room，人數較多的話就可以入住最多容納6人的Suite Room。酒店也有提供各式嬰兒用品與桌遊可供借用，貼合情侶、朋友或家庭的需求。

另外，每間客房平均面積達400尺，空間感極大，寬敞的房間打破了人們以往對東京酒店房間狹小的印象，適合親子家庭！

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房間寬敞，空間大且舒適，適合親子家庭（Agoda圖片）

人數較多的話就可以入住最多容納6人的Suite Room（Agoda圖片）

酒店設32間客房（Agoda圖片）

IGable粉色木系風格設計

Hotel Hisoca Ikebukuro主打城市度假酒店風格，房間以一眾少女最愛的粉紅、粉綠色為主調，配以大地色木系原創傢俱，房間整體設計簡約溫馨，每個角落都是熱門打卡點，入房即可以瘋狂打卡，喜歡日系家居設計風格的大家絕不能錯過！

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粉色木系風格，設計簡約。（Agoda圖片）

配以大地色木系原創傢俱（Agoda圖片）

房間配套應有盡有

客房設備應有盡有，所有房型均備有衣櫃、電熱水壺、雪櫃、吹風機、保險櫃、電視、藍牙喇叭、精油香氛機、粉色系餐具，舒適度很高，非常貼心。值得一提的是，房間內還備有小型麵包機，住客可以隨時翻熱麵包、糕點，想吃宵夜的時候十分方便，隨時可以在房內開甜點派對！

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客房設備應有盡有（Agoda圖片）

房間內還備有小型麵包機（Agoda圖片）

想吃宵夜的時候十分方便（Agoda圖片）

設有私人桑拿房、大型按摩浴缸

酒店前身作為love hotel，浴室設計特別寬敞！每間房均設有淋浴間和私人泡泡大浴缸，部分房型還設有露天風呂！浴室採用純白色調，有著超好的採光，浸浴也能瘋狂拍美照！

Hotel Hisoca Ikebukuro最特別之處，就是每間房都配有獨立的桑拿房，配合酒店提供的藍牙喇叭、精油香氛機，每個旅客足不出戶就能享受日式桑拿，在旅程中完美地放鬆身心。

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浴室設計特別寬敞（Agoda圖片）

每間房都配有獨立的桑拿房（官網圖片）

去旅行也能好好享受（官網圖片）

部分房型還有露天風呂。（Agoda圖片）

浴室設計特別寬敞，可以在旅行期間好好泡個泡泡浴舒緩疲勞。（Agoda圖片）

池袋秘密飯店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

地址：東京西池袋10-4