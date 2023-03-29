孕婦產前情緒問題有3大來源　精神科醫生：婆媳關係需丈夫共同努力

女性懷孕期間情緒波動是很普遍的事，在生理上，是因為雌激素和孕激素的分泌增加，加上孕婦身體荷爾蒙變化，均有機會影響孕婦的情緒。另外，即將為人母導致的不安、緊張、擔心等，也十分常見。 《有線健康》邀請精神科專科醫生張漢奇，講解孕婦產前情緒問題成因。

（網上圖片）

精神科專科醫生張漢奇表示，孕婦以上的生、心理變化很常見，最重要分清楚是正常的情緒波動，還是更具體的問題，若懷疑出現了焦慮症甚至抑鬱症等，便應諮詢專業人士或精神科醫生。

孕婦產前情緒波動的原因很多，常見有以下3大來源：

【1】客觀環境

很多準媽媽對於懷孕根本未有心理及實際準備，例如經濟情況未許可，甚至年輕夫妻未有共識等，便要迎接BB的降臨。

【2】家庭壓力

因BB的來臨，有可能需要轉換較大的居所，亦煩惱要為BB物色照顧者。隨著預產期愈來愈近，仍未安排好迎接BB的各大小事項，甚至丈夫為了工作把一切準備工夫都交給太太等，都會對孕婦造成很大的壓力。

【3】婆媳關係

張醫生指出，「婆媳關係是一個永遠存在的問題，也是很多女性產前情緒波動的主要因素。由於婆媳關係一般都比較複雜，丈夫是當中一個重要角色，必須三方共同努力改善關係，並非單純的『誰對誰錯』就可解決。反而愈爭論誰對誰錯，問題會愈鑽牛角尖。」

精神科專科張漢奇醫生（資料圖片）

張醫生表示，計劃生兒育女前，夫婦二人必須做好心理準備，「此外，家人亦應多鼓勵孕婦講出感受，以諒解的態度去聆聽她們的情緒困擾，也可以多陪伴準媽媽參加產前講座，以了解懷孕期間的轉變、分娩過程和產後照顧嬰兒的知識等，作好心理準備，減低孕婦的焦慮與不安。若準備工夫做得好，便能減少產前的情緒問題和焦慮，甚至減少產後抑鬱的機會。」

(全文完)

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