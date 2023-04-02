潮濕｜10大除濕防霉方法　千萬別再關上窗　自製「低成本吸濕劑」無抽濕機都乾爽

潮濕發霉｜近日本港天氣潮濕，而且多雲有雨，天文台預測未來幾日的相對濕度高達95%。除了開抽濕機，到底還有甚麼方法應付回南天呢？日本一個生活網站及韓國媒體《AJU NEWS》都曾分享過多個簡單又有效的除濕方法，不需使用抽濕機，都能解決濕氣問題，當中更有不少為低成本方法，慳錢又環保，必學！

天文台預測未來幾日的相對濕度高達95%。除了開抽濕機，到底還有甚麼方法除濕？（freepik、天文台）

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除濕方法｜1. 打開門窗通風

想解決潮濕問題，其中一大關鍵是空氣必須流通。定期打開門窗可以防止濕氣積聚，使環境變得乾爽。建議如非下大雨，最好還是稍微打開窗戶通風。

定期打開門窗可以防止濕氣積聚，使環境變得乾爽。（freepik）

除濕方法｜2. 開風扇

除了抽濕機，風扇同樣是除濕的好電器。風扇有助促進空氣循環，防止水份濕氣積聚於同一個位置。建議可以將風扇放在衣櫃、抽屜及沒有窗戶的房間附近，以便通風。另外，由於下雨天很多人都會在室內晾衣服，此舉會令室內濕度增加，建議同樣可以用風扇吹走濕氣，並且令衣服更快乾透。

風扇有助促進空氣循環，防止水份濕氣積聚於同一個位置。（Toshi Kuji＠unsplash）

除濕方法｜3. 開冷氣

抽濕機並非每個家庭必備的電器，但其實冷氣機同樣有除濕功能。只要適當地選用冷風除濕或熱風除濕，便能將室內的濕度降低，保持乾爽。

冷氣機同樣有除濕功能，能將室內的濕度降低。（freepik）

除濕方法｜4. 放置竹炭

竹炭具有調節濕度及除臭的作用，價錢便宜又實用，建議可以放在鞋櫃及雪櫃，有防潮及去除異味的功效，定期晾乾竹炭更能重複使用，十分環保。

將竹炭放在鞋櫃及雪櫃，有防潮及去除異味的功效。（freepik）

除濕方法｜5. 放置報紙／硅藻土

報紙有吸濕的作用，可以墊在鞋櫃或放在洗手盆下面，只要定期更換便能減少濕氣積聚。另外，將硅藻土產品，例如浴墊、杯墊，放在濕氣高的地方，如調味料附近及米缸，有助防止食物受潮或變質。

報紙有吸濕的作用，可以墊在鞋櫃或放在洗手盆下面。（freepik）

除濕方法｜6. 利用梳打粉

梳打粉成本十分低又容易買到，其功效多不勝數。除了可以用作清潔去污，亦能吸濕除臭。可以將梳打粉倒入玻璃容器或用不織布包起，製作成簡單的吸濕劑，只要定期攪動便能達到效果。另外，亦可以加入香薰油，增加除臭效果，並且可重複使用以進行清潔。

梳打粉成本十分低又容易買到，除了可以用作清潔去污，亦能吸濕除臭。（freepik）

除濕方法｜7. 利用乾衣機

回南天除了會令環境濕度增加，床上用品例如棉被、枕袋等，都有機會受潮。這些體積較大的物品較難晾曬，建議可以利用乾衣機烘乾，即使無法晾曬，亦不怕會積聚濕氣水分，以減少霉菌、塵蟎。

回南天，床上用品例如棉被、枕袋等，都有機會受潮。（freepik）

除濕方法｜8. 蠟燭

相信不少人都有燃點蠟燭的習慣，原來燃點蠟燭同樣有除濕的功效。建議可以燃點帶有香味的香薰蠟燭，不但有助除濕，更能消除潮濕天氣帶來的霉味。

燃點蠟燭同樣有除濕的功效。（freepik）

除濕方法｜9. 綠茶茶葉

綠茶茶葉中含有茶多酚，又稱為鞣質的成分，此成分有除濕及除霉的功效，可以將綠茶茶葉或茶包放於難櫃、衣櫃中，以解決濕氣問題。

綠茶茶葉中含有茶多酚，又稱為鞣質的成分，有除濕及除霉的功效。（freepik）

除濕方法｜10. 放置粗鹽

粗鹽是每個家庭都備有的調味料，除了用作煮食，原來更能吸濕。將粗鹽放在碗、碟子或用紙張包好，然後放在濕氣重的位置，有助減低濕氣。

將粗鹽放在碗、碟子或用紙張包好，然後放在濕氣重的位置，有助減低濕氣。（freepik）

（全文完）