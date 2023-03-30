一線搜查｜香港國際七人欖球賽2023　即睇港隊賽程+交通安排｜附HOY TV直播連結

七欖｜一連三日舉行的香港國際七人欖球賽2023（HK Sevens）將於星期五（3月31日）開鑼！今年的七人欖球賽於3月31日至4月2日在香港大球場舉行，今次將是香港史上首度有男女子比賽同步舉行，有16支男子球隊和12支女子球隊參與，賽事由HOY TV獨家現場直播！《有線生活》整理各項賽程時間表、特別交通安排，以及免費直播連結，各位球迷記得不要錯過！

今年的七人欖球賽於3月31日至4月2日在香港大球場舉行。（FB＠Hong Kong Sevens）

香港國際七人欖球賽懶人包

香港國際七人欖球賽2023｜女欖首度爭標

去年七欖決賽由澳洲擊敗五連霸的斐濟，奪得香港國際七人欖球賽盃賽冠軍，相信不少球迷都十分期待今年球場上的精彩戲碼！今年七人欖球賽於3月31日至4月2日在香港大球場舉行，比賽雲集多隊世界勁旅，首度同步舉行男女子比賽，共16支男子球隊和12支女子球隊同場爭標。

香港國際七人欖球賽，史上首度同步舉行男女子比賽。（FB＠Hong Kong Sevens）

港隊男子組今年與法國、英國、烏拉圭一同被編入B組，而港隊女子組今年就與紐西蘭、加拿大、英國一同被編入A組。除了刺激的賽事外，今年七欖的戶外音樂表演陣容依然鼎盛，包括南韓女神DJ Soda、人氣本地樂隊The Red Stripes、香港女歌手鄭欣宜以及比利時巨星Plastic Bertrand！

除了刺激的賽事外，今年七欖的戶外音樂表演陣容依然鼎盛，球迷定必歡呼喝彩聲不斷！（FB＠Hong Kong Sevens）

各項賽程時間表

今年七欖賽事將於3月31日下午12:16正式開始，首場由女子組賽事打頭陣，由法國（France）對戰日本（Japan）。上屆冠軍澳洲（Australia）男子隊將於3月31日晚上19:35出場，迎戰日本隊。

至於港隊女子隊將於3月31日下午14:16、17:52以及4月1日上午10:18出場，分別出戰紐西蘭、加拿大及英國。而港隊男子隊則於3月31日晚上20:33、4月1日下午13:28、下午17:49，分別對戰法國、英國及烏拉圭（Uruguay）。

今年的七人欖球賽於3月31日至4月2日在香港大球場舉行，比賽雲集多隊世界勁旅。（FB＠Hong Kong Sevens）

港隊隊長禾獲特（Max Woodward）早前表示，今屆編排的球隊陣容是其職業生涯之中最具競爭力，球隊會以更冷靜、清晰的頭腦應戰，相信不會令球迷失望。各位想支持港隊的朋友，記得留意下列的詳細賽程時間表，緊貼HOY TV的現場直播！

今年七欖賽事將於3月31日下午12:16正式開始，首場由女子組賽事打頭陣。（Hong Kong Sevens官網）

港隊男子隊則於4月1日下午13:28、下午17:49，分別對戰英國及烏拉圭。（Hong Kong Sevens官網）

詳細賽程時間表，可參閱圖中資料或到官網瀏覽。（Hong Kong Sevens官網）

賽事直播詳情＋連結

七人欖球賽各位球迷即使未能入場觀賞，都可以在家中電視或於網上收看HOY TV 獨家現場直播！屆時免費電視76、77台都會進行直播，而網上亦會跟播HOY TV 77台的賽事直播。

賽事直播網站連結＜按此＞

免費電視76台、HOY APP及hoy.tv 直播時間表

3月31日（星期五）下午12:10-晚上9:00

4月1日 （星期六）早上8:40-晚上9:30

4月2日 （星期日）早上8:25-晚上9:00

免費電視77台 直播時間表

3月31日（星期五）下午2:15-下午4:30

4月1日 （星期六）下午1:00-下午6:30

4月2日 （星期日）下午1:00-下午6:30、晚上7:00-晚上9:00

免費電視77台 HOY TV 獨家現場直播。（FB＠HOY TV）

特別封路安排

為配合七人欖球賽，運輸署會於3月31日至4月2日，對掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通及運輸安排，詳細如下：

由3月31日上午約11:15、4月1日上午約7:45及4月2日上午約7:00起，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道（西行）會封閉。

由3月31日晚上約7:50、4月1日晚上約8:25及4月2日晚上約7:25起，加路連山道、東院道、東院道輔助道路、棉花路、部分銅鑼灣道（北行）、連道、開平道及敬誠街會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止。

市民亦可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式，獲取特別交通及運輸安排的詳情。

運輸署會於3月31日至4月2日，對掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通及運輸安排。（FB＠Hong Kong Sevens）

特別交通安排

為配合以上封路措施，巴士公司亦將會實施改道及相應臨時遷移巴士站安排：

城巴第5B號線及新巴第8H號線會於比賽進行期間改為循環線，並由三月三十一日晚上約7:50、四月一日晚上約8:25及四月二日晚上約7:25分起不經加路連山道及東院道。

隧巴第678號線（往上水）會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出。

隧巴第936及936A號線往銅鑼灣方向的總站會由棉花路改為銅鑼灣道，往葵涌方向則由棉花路改為摩頓臺灣景樓外開出。

銅鑼灣道（南行）聖保祿醫院對面（第11、23B、25A、26、63及108號線除外）的巴士站會暫停使用。

禮頓道（西行）近加路連山道的巴士站會暫停使用。

專線小巴第14M及30號線及居民巴士第HR51號線（往銅鑼灣）將由連道改經黃泥涌道；專線小巴第14M（往渣甸山）及居民巴士第HR51號線（往跑馬地）將由連道改經黃泥涌道。

專線小巴第26號線於比賽開始時由利園山道改經波斯富街，及於比賽結束時由開平道改經新會道。

5條散場特別巴士路線

巴士公司於比賽結束時會開辦5條特別巴士路線，包括第8R（往小西灣）、25R（往中環交易廣場）、30R（往數碼港）、117R（往旺角）、930R號線（往荃灣愉景新城巴士總站），並視乎客量及在場交通情況開出，登車地點及車費等詳情請參閱下圖。

巴士公司於比賽結束時開辦5條散場特別巴士路線。（新巴城巴官網）

途經大球場、銅鑼灣主要巴士路線

此外，城巴、新巴為球迷整理了各條途經大球場和銅鑼灣的主要巴士路線，請參考下圖。賽事舉行期間，請注意各道路的改道安排並預算好交通時間，避免錯過心水賽事！

各條途經大球場和銅鑼灣的主要巴士路線。（新巴城巴官網）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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