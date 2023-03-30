的士司機好心落車幫開門　身障女7秒閃電偷錢　網民：現在都不敢幫別人了

的士｜好心無好報！有網民在社交平台發佈影片表示，一名台灣的士司機見女乘客行動不便，好心下車幫忙開車門，卻疑遭對方在7秒內偷竊。影片發佈後在網上瘋傳，不少網民表示司機的好心行為慘被利用，「利用別人的善心做壞事」、「手法俐落，可能是慣竊」。

的士司機見女乘客行動不便好心下車幫忙好心下車幫忙卻遭對方乘機偷竊（影片截圖＠爆料公社公開版）

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女乘客行竊動作前後不到7秒

近日有網民在facebook群組「爆料公社公開版」以「高雄司機們請注意，因她行動不便，需要協助幫忙下車，當司機下車時偷竊」為題，發布一段26秒「車cam」影片。從影片可見，的士後座有一名戴眼鏡的身障女乘客，當到達目的地以後，司機好心下車幫女乘客打開車門。趁著司機離開駕駛位的期間，女乘客隨即俯身向前，伸手到前方司機位附近位置，拿取一些東西後迅速放入自己手袋，動作疑似行竊。

女乘客拿取一些東西後迅速放入自己手袋（影片截圖＠爆料公社公開版）

司機幫忙開車門後，她便鎮定地挪移下車，神情無異樣。女乘客動作前後不到7秒，事發時的士司機亦未有察覺任何不妥，待翻看「車cam」才發現自己失竊，隨即把影片上傳到的士司機群組提醒同行注意。

有台灣的士司機事後接受媒體訪問時指，涉事女乘客並非第一次作案。曾有不少司機受害，但因同情心態而沒有報警處理，只能在的士群組裏與同行互相提醒。

網民：手法熟練 是不是慣犯

「車cam」影片流出後，不少網民紛紛替司機抱不平，認為好心沒好報，擔心以後沒有人願意幫助身障人士，「利用別人的善心做壞事」、「現在都不敢幫別人了」、「就是這種人，社會才愈來愈冷漠」。更有網民認為女乘客手速敏捷，疑似行竊慣犯，「這手法還真熟練」、「偷的手速很快啊！是不是慣犯」。

（全文完）