的士司機好心落車幫開門　身障女7秒閃電偷錢　網民：現在都不敢幫別人了

的士｜好心無好報！有網民在社交平台發佈影片表示，一名台灣的士司機見女乘客行動不便，好心下車幫忙開車門，卻疑遭對方在7秒內偷竊。影片發佈後在網上瘋傳，不少網民表示司機的好心行為慘被利用，「利用別人的善心做壞事」、「手法俐落，可能是慣竊」。
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女乘客行竊動作前後不到7秒
近日有網民在facebook群組「爆料公社公開版」以「高雄司機們請注意，因她行動不便，需要協助幫忙下車，當司機下車時偷竊」為題，發布一段26秒「車cam」影片。從影片可見，的士後座有一名戴眼鏡的身障女乘客，當到達目的地以後，司機好心下車幫女乘客打開車門。趁著司機離開駕駛位的期間，女乘客隨即俯身向前，伸手到前方司機位附近位置，拿取一些東西後迅速放入自己手袋，動作疑似行竊。
司機幫忙開車門後，她便鎮定地挪移下車，神情無異樣。女乘客動作前後不到7秒，事發時的士司機亦未有察覺任何不妥，待翻看「車cam」才發現自己失竊，隨即把影片上傳到的士司機群組提醒同行注意。
有台灣的士司機事後接受媒體訪問時指，涉事女乘客並非第一次作案。曾有不少司機受害，但因同情心態而沒有報警處理，只能在的士群組裏與同行互相提醒。
網民：手法熟練 是不是慣犯
「車cam」影片流出後，不少網民紛紛替司機抱不平，認為好心沒好報，擔心以後沒有人願意幫助身障人士，「利用別人的善心做壞事」、「現在都不敢幫別人了」、「就是這種人，社會才愈來愈冷漠」。更有網民認為女乘客手速敏捷，疑似行竊慣犯，「這手法還真熟練」、「偷的手速很快啊！是不是慣犯」。
（全文完）