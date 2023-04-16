成田機場酒店10大推介　最平$180！凌晨機必住！免費接駁巴士／露天溫泉／5分鐘到JR站

搭凌晨機或夜機去旅行，下機已經十分疲累，又未必有交通工具出市區，不少人都會選擇在機場附近酒店休息一晚再出發。《有線生活》今次為大家介紹10間東京成田機場酒店，當中大部分都提供免費接駁巴士來往機場及酒店，甚至JR成田站。此外，更有天然溫泉、室外泳池及免費早餐等，最平人均$180！

搭凌晨機或夜機去旅行，不少人都會選擇在機場附近酒店休息一晚再出發。（expedia.com）

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10間成田機場酒店推介

成田機場酒店｜1. 成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）－10分鐘往返機場、設室外泳池

成田日航酒店交通便利，在成田機場第1及第2航廈，以及成田車站都有免費接駁巴士前往酒店，若從第2航廈上車，只需約10分鐘即達。另外，酒店亦有提供付費巴士直達酒酒井Outlet。酒店提供多款房型，由單人房至4人房家庭房均有。值得一提的是，酒店除了設有5間餐廳及室外游泳池外，樓下大廳更有24小時營業的「Lawson」，十分方便。

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成田日航酒店交通便利，在成田機場第1及第2航廈，以及成田車站都有免費接駁巴士前往酒店。（expedia.com）

酒店提供多款房型，由單人房至4人房家庭房均有。（expedia.com）

酒店設有5間餐廳及室外游泳池。（expedia.com）

樓下大廳更有24小時營業的「Lawson」。（expedia.com）

成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）

地址：千葉縣成田市取香500

交通：成田機場／成田車站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$588起／晚（人均HK$294）

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成田機場酒店｜2. MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）－房間寬敞、設有大浴場

MYSTAYS成田精品酒店設有往返成田機場、JR成田站的免費接駁巴士。酒店提供多款房型，例如單床房、雙床雙人房及三人房等，房間寬敞，全部均設有隔音窗，部分房間更擁有機場景觀。另外，酒店設施完善，有大浴場、游泳池、網球場及健身房等。

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MYSTAYS成田精品酒店設有往返成田機場、JR成田站的免費接駁巴士。（expedia.com）

酒店提供多款房型，例如單床房、雙床雙人房及三人房等，房間寬敞。（expedia.com）

酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）

酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）

MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）

地址：千葉縣成田市大山31

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$567起／晚（人均HK$283.5）

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成田機場酒店｜3. 成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）－免費接駁巴士班次多

成田機場東武酒店位於成田機場附近，提供免費接駁巴士往返成田機場，班次頻密，十分方便。酒店設有多款房型，2張大床、4張單人床亦有，而且空間寬敞。而酒店1樓為公共區域，不但有餐廳、禮品店，更有大受港人歡迎的松本清藥妝店，不用出市區都能買手信！此外，酒店亦有游泳池及健身房等，住客可以付費使用。

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成田機場東武酒店位於成田機場附近，提供免費接駁巴士往返成田機場。（expedia.com）

酒店設有多款房型，2張大床、4張單人床亦有。（expedia.com）

酒店有游泳池及健身房等，住客可以付費使用。（expedia.com）

成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）

地址：千葉縣成田市取香320−1

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$445起／晚（人均HK$222.5）

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成田機場酒店｜4. 成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）－客房能觀看飛機升降

成田機場希爾頓酒店距離成田機場僅15分鐘車程，提供免費接駁巴士往返，另外乘車前往JR成田站、AEON亦相當方便。酒店一共有548間客房，提供雙床房和家庭式等多種房型，而且部分房間更能看到停機坪，住客可欣賞飛機升降。另外，酒店亦設有室內泳池、單車出租及自助早餐等。

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成田機場希爾頓酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（expedia.com）

酒店一共有548間客房，提供雙床房和家庭式等多種房型。（expedia.com）

部分房間更能看到停機坪，住客可欣賞飛機升降。（expedia.com）

成田機場希爾頓酒店亦設有室內泳池。（expedia.com）

成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）

地址：千葉縣成田市小菅村286-0127

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$703起／晚（人均HK$351.5）

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成田機場酒店｜5. 成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）－天然露天、室內溫泉

成田藝術酒店距離成田機場僅15分鐘車程，提供免費接駁巴士往來機場、JR成田站，十分方便。這是一間坐落於大自然的酒店，有一個開放式的花園陽台，能夠在此享受綠意盎然的庭園，充滿度假氣氛。酒店一共有490間客房，房型寬大。最吸引的是酒店引入了天然溫泉設施，設有露天及室內溫泉，住客可以付費使用，好好放鬆一下。

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成田藝術酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（trip.com）

酒店一共有490間客房，房型寬大。（trip.com）

最吸引的是酒店引入了天然溫泉設施，設有露天及室內溫泉。（trip.com）

成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）

地址：千葉縣成田市小菅700

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$416起／晚（人均HK$208）

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成田機場酒店｜6. 成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）－自助早餐種類多

成田ANA皇冠假日酒店提供免費接駁巴士往來成田機場、JR成田站，酒店一共有390間客房，房間寬敞舒適，大部分客房可欣賞飛機起降景色，亦有設榻榻米地板和日式床墊的房間。酒店有3間餐廳，自助早餐種類很多，而且1樓更有便利店，購買食物、日用品等都十分方便。另外，酒店亦有室內游泳池，住客可付費使用。

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成田ANA皇冠假日酒店提供免費接駁巴士往來成田機場、JR成田站。（expedia.com）

酒店一共有390間客房，房間寬敞舒適。（expedia.com）

酒店亦有室內游泳池，住客可付費使用。（expedia.com）

酒店有3間餐廳，自助早餐種類很多。（expedia.com）

成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）

地址：286-0107千葉縣成田市掘之內68

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$537起／晚（人均HK$268.5）

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成田機場酒店｜7. 成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）－距離成田站5分鐘路程

成田里士滿酒店地理位置不錯，距離成田站僅5分鐘步行路程，而且鄰近成田山新勝寺、川豐鰻魚飯等景點及人氣食店，提供免費接駁巴士往來成田機場。酒店一共有205間客房，房間較日本一般酒店寬敞，裝潢簡約，設有小餐桌及椅子。另外，酒店亦設有餐廳、酒吧、公共休憩區及按摩室等。

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成田里士滿酒店地理位置不錯，提供免費接駁巴士往來成田機場。（trip.com）

酒店一共有205間客房，房間較日本一般酒店寬敞。（trip.com）

酒店距離成田站僅5分鐘步行路程，而且鄰近成田山新勝寺、川豐鰻魚飯等景點及人氣食店。（trip.com）

成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）

地址：千葉縣成田市花崎町970

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$359起／晚（人均HK$179.5）

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成田機場酒店｜8. 成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）－觀光購物超方便

成田國際花園酒店不但提供免費接駁巴士往來成田機場，而且前往成田山新勝寺、大型購物商場等景點，都非常便利。酒店一共有463間客房，有多款房型，全部採用羽絨被褥，加上房間寬敞、採光度十足，住客可以在舒適環境下放鬆身心。另外，除了有義大利菜為主題的餐廳，更設有室外按摩浴池、健身房等，設施齊全。

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成田國際花園酒店前往成田山新勝寺、大型購物商場等景點，十分便利。（trip.com）

酒店一共有463間客房，全部採用羽絨被褥，加上房間寬敞、採光度十足。（trip.com）

酒店設有室外按摩浴池。（trip.com）

成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）

地址：日本千葉縣成田市吉倉241-1

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$565起／晚（人均HK$282.5）

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成田機場酒店｜9. 成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）－免費早餐供應

成田機場康福特茵酒店距離成田車站僅4分鐘步行路程，雖然沒有提供免費接駁巴士，但乘坐電車只需8分鐘便能抵達成田機場，亦算方便。另外也能步行前往成田山新勝寺，比較有名氣的日本寺院，以及有一條景點購物街，大熱的川豐鰻魚飯和一寸坊亦在附近。酒店設有多款房型，以木系為主，簡潔舒適。值得一提的是，酒店更有免費早餐提供，性價比十分高！

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成田機場康福特茵酒店距離成田車站僅4分鐘步行路程。（trip.com）

酒店設有多款房型，以木系為主，簡潔舒適。（trip.com）

酒店有免費早餐提供，性價比十分高。（trip.com）

成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）

地址：日本千葉縣成田市花崎町 968

交通：成田車站，步行4分鐘

價格：HK$471起／晚（人均HK$235.5）

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成田機場酒店｜10. 成田機場9小時酒店 （Nine hours Narita Airport Hotel）－適合趕飛機、轉機人士

成田機場9小時酒店是一間位於成田機場第二航站的膠囊旅館，十分適合趕飛機或轉機人士。酒店提供24小時櫃台，可隨時入住。而且提供浴巾、牙刷、拖鞋等日用品，十方方便。另外，早上更提供按時間收費，讓旅客用於休息及洗淋浴。

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成田機場9小時酒店是一間位於成田機場第二航站的膠囊旅館。（expedia.com）

成田機場9小時酒店提供浴巾、牙刷、拖鞋等日用品。（expedia.com）

成田機場9小時酒店早上更提供按時間收費，供旅客用於休息及洗淋浴。（expedia.com）

成田機場9小時酒店 （Nine hours Narita Airport Hotel）

地址：成田機場第二航站

交通：成田機場第二航站

價格：HK$566起／晚

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（全文完）