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成田機場酒店10大推介　最平$180！凌晨機必住！免費接駁巴士／露天溫泉／5分鐘到JR站

  • JL
  • 2023年04月16日
成田機場酒店10大推介　最平$180！凌晨機必住！免費接駁巴士／露天溫泉／5分鐘到JR站

搭凌晨機或夜機去旅行，下機已經十分疲累，又未必有交通工具出市區，不少人都會選擇在機場附近酒店休息一晚再出發。《有線生活》今次為大家介紹10間東京成田機場酒店，當中大部分都提供免費接駁巴士來往機場及酒店，甚至JR成田站。此外，更有天然溫泉室外泳池及免費早餐等，最平人均$180！

成田機場酒店10大推介　最平$180！凌晨機必住！免費接駁巴士／露天溫泉／室外泳池／5分鐘到JR站
搭凌晨機或夜機去旅行，不少人都會選擇在機場附近酒店休息一晚再出發。（expedia.com）

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10間成田機場酒店推介

  1. 成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）－10分鐘往返機場、設室外泳池
  2. MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）－房間寬敞、設有大浴場
  3. 成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）－免費接駁巴士班次多
  4. 成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）－客房能觀看飛機升降
  5. 成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）－天然露天、室內溫泉
  6. 成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）－自助早餐種類多
  7. 成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）－距離成田站5分鐘路程
  8. 成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）－觀光購物超方便
  9. 成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）－免費早餐供應
  10. 成田機場9小時酒店 （Nine hours Narita Airport Hotel）－適合趕飛機、轉機人士

成田機場酒店｜1. 成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）－10分鐘往返機場、設室外泳池

成田日航酒店交通便利，在成田機場第1及第2航廈，以及成田車站都有免費接駁巴士前往酒店，若從第2航廈上車，只需約10分鐘即達。另外，酒店亦有提供付費巴士直達酒酒井Outlet。酒店提供多款房型，由單人房至4人房家庭房均有。值得一提的是，酒店除了設有5間餐廳及室外游泳池外，樓下大廳更有24小時營業的「Lawson」，十分方便。

查看成田日航酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）成田日航酒店交通便利，在成田機場第1及第2航廈，以及成田車站都有免費接駁巴士前往酒店。（expedia.com）
成田日航酒店交通便利，在成田機場第1及第2航廈，以及成田車站都有免費接駁巴士前往酒店。（expedia.com）
成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）酒店提供多款房型，由單人房至4人房家庭房均有。（expedia.com）
酒店提供多款房型，由單人房至4人房家庭房均有。（expedia.com）
成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）酒店設有5間餐廳及室外游泳池。（expedia.com）
酒店設有5間餐廳及室外游泳池。（expedia.com）
成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）樓下大廳更有24小時營業的「Lawson」。（expedia.com）
樓下大廳更有24小時營業的「Lawson」。（expedia.com）

成田日航酒店（Hotel Nikko Narita）

地址：千葉縣成田市取香500

交通：成田機場／成田車站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$588起／晚（人均HK$294）

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Klook.com

成田機場酒店｜2. MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）－房間寬敞、設有大浴場

MYSTAYS成田精品酒店設有往返成田機場、JR成田站的免費接駁巴士。酒店提供多款房型，例如單床房、雙床雙人房及三人房等，房間寬敞，全部均設有隔音窗，部分房間更擁有機場景觀。另外，酒店設施完善，有大浴場、游泳池、網球場及健身房等。

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MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）MYSTAYS成田精品酒店設有往返成田機場、JR成田站的免費接駁巴士。（expedia.com）
MYSTAYS成田精品酒店設有往返成田機場、JR成田站的免費接駁巴士。（expedia.com）
MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）酒店提供多款房型，例如單床房、雙床雙人房及三人房等，房間寬敞。（expedia.com）
酒店提供多款房型，例如單床房、雙床雙人房及三人房等，房間寬敞。（expedia.com）
MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）
酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）
MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）
酒店設施完善，有大浴場、游泳池。（expedia.com）

MYSTAYS成田精品酒店（HOTEL MYSTAYS PREMIER Narita）

地址：千葉縣成田市大山31

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$567起／晚（人均HK$283.5）

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成田機場酒店｜3. 成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）－免費接駁巴士班次多

成田機場東武酒店位於成田機場附近，提供免費接駁巴士往返成田機場，班次頻密，十分方便。酒店設有多款房型，2張大床、4張單人床亦有，而且空間寬敞。而酒店1樓為公共區域，不但有餐廳、禮品店，更有大受港人歡迎的松本清藥妝店，不用出市區都能買手信！此外，酒店亦有游泳池及健身房等，住客可以付費使用。

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成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）成田機場東武酒店位於成田機場附近，提供免費接駁巴士往返成田機場。（expedia.com）
成田機場東武酒店位於成田機場附近，提供免費接駁巴士往返成田機場。（expedia.com）
成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）酒店設有多款房型，2張大床、4張單人床亦有。（expedia.com）
酒店設有多款房型，2張大床、4張單人床亦有。（expedia.com）
成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）酒店有游泳池及健身房等，住客可以付費使用。（expedia.com）
酒店有游泳池及健身房等，住客可以付費使用。（expedia.com）

成田機場東武酒店（Narita Tobu Hotel Airport）

地址：千葉縣成田市取香320−1

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$445起／晚（人均HK$222.5）

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成田機場酒店｜4. 成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）－客房能觀看飛機升降

成田機場希爾頓酒店距離成田機場僅15分鐘車程，提供免費接駁巴士往返，另外乘車前往JR成田站、AEON亦相當方便。酒店一共有548間客房，提供雙床房和家庭式等多種房型，而且部分房間更能看到停機坪，住客可欣賞飛機升降。另外，酒店亦設有室內泳池、單車出租及自助早餐等。

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成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）成田機場希爾頓酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（expedia.com）
成田機場希爾頓酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（expedia.com）
成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）酒店一共有548間客房，提供雙床房和家庭式等多種房型。（expedia.com）
酒店一共有548間客房，提供雙床房和家庭式等多種房型。（expedia.com）
成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）部分房間更能看到停機坪，住客可欣賞飛機升降。（expedia.com）
部分房間更能看到停機坪，住客可欣賞飛機升降。（expedia.com）
成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel）成田機場希爾頓酒店亦設有室內泳池。（expedia.com）
成田機場希爾頓酒店亦設有室內泳池。（expedia.com）

成田機場希爾頓酒店（Hilton Tokyo Narita Airport Hotel

地址：千葉縣成田市小菅村286-0127

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$703起／晚（人均HK$351.5）

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成田機場酒店｜5. 成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）－天然露天、室內溫泉

成田藝術酒店距離成田機場僅15分鐘車程，提供免費接駁巴士往來機場、JR成田站，十分方便。這是一間坐落於大自然的酒店，有一個開放式的花園陽台，能夠在此享受綠意盎然的庭園，充滿度假氣氛。酒店一共有490間客房，房型寬大。最吸引的是酒店引入了天然溫泉設施，設有露天及室內溫泉，住客可以付費使用，好好放鬆一下。

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成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）成田藝術酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（trip.com）
成田藝術酒店距離成田機場僅15分鐘車程。（trip.com）
成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）酒店一共有490間客房，房型寬大。（trip.com）
酒店一共有490間客房，房型寬大。（trip.com）
成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）最吸引的是酒店引入了天然溫泉設施，設有露天及室內溫泉。（trip.com）
最吸引的是酒店引入了天然溫泉設施，設有露天及室內溫泉。（trip.com）

成田藝術酒店（ART HOTEL Narita）

地址：千葉縣成田市小菅700

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$416起／晚（人均HK$208）

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成田機場酒店｜6. 成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）－自助早餐種類多

成田ANA皇冠假日酒店提供免費接駁巴士往來成田機場、JR成田站，酒店一共有390間客房，房間寬敞舒適，大部分客房可欣賞飛機起降景色，亦有設榻榻米地板和日式床墊的房間。酒店有3間餐廳，自助早餐種類很多，而且1樓更有便利店，購買食物、日用品等都十分方便。另外，酒店亦有室內游泳池，住客可付費使用。

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成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）成田ANA皇冠假日酒店提供免費接駁巴士往來成田機場、JR成田站。（expedia.com）
成田ANA皇冠假日酒店提供免費接駁巴士往來成田機場、JR成田站。（expedia.com）
成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）酒店一共有390間客房，房間寬敞舒適。（expedia.com）
酒店一共有390間客房，房間寬敞舒適。（expedia.com）
成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）酒店亦有室內游泳池，住客可付費使用。（expedia.com）
酒店亦有室內游泳池，住客可付費使用。（expedia.com）
成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）酒店有3間餐廳，自助早餐種類很多。（expedia.com）
酒店有3間餐廳，自助早餐種類很多。（expedia.com）

成田ANA皇冠假日酒店（ANA Crowne Plaza Narita）

地址：286-0107千葉縣成田市掘之內68

交通：成田機場／JR成田站，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$537起／晚（人均HK$268.5）

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成田機場酒店｜7. 成田里士滿酒店Richmond Hotel Narita）－距離成田站5分鐘路程

成田里士滿酒店地理位置不錯，距離成田站僅5分鐘步行路程，而且鄰近成田山新勝寺、川豐鰻魚飯等景點及人氣食店，提供免費接駁巴士往來成田機場。酒店一共有205間客房，房間較日本一般酒店寬敞，裝潢簡約，設有小餐桌及椅子。另外，酒店亦設有餐廳、酒吧、公共休憩區及按摩室等。

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成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）成田里士滿酒店地理位置不錯，提供免費接駁巴士往來成田機場。（trip.com）
成田里士滿酒店地理位置不錯，提供免費接駁巴士往來成田機場。（trip.com）
成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）酒店一共有205間客房，房間較日本一般酒店寬敞。（trip.com）
酒店一共有205間客房，房間較日本一般酒店寬敞。（trip.com）
成田里士滿酒店（Richmond Hotel Narita）酒店距離成田站僅5分鐘步行路程，而且鄰近成田山新勝寺、川豐鰻魚飯等景點及人氣食店。（trip.com）
酒店距離成田站僅5分鐘步行路程，而且鄰近成田山新勝寺、川豐鰻魚飯等景點及人氣食店。（trip.com）

成田里士滿酒店Richmond Hotel Narita

地址：千葉縣成田市花崎町970

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$359起／晚（人均HK$179.5）

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成田機場酒店｜8. 成田國際花園酒店 International Garden Hotel Narita）－觀光購物超方便

成田國際花園酒店不但提供免費接駁巴士往來成田機場，而且前往成田山新勝寺、大型購物商場等景點，都非常便利。酒店一共有463間客房，有多款房型，全部採用羽絨被褥，加上房間寬敞、採光度十足，住客可以在舒適環境下放鬆身心。另外，除了有義大利菜為主題的餐廳，更設有室外按摩浴池、健身房等，設施齊全。

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成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）成田國際花園酒店前往成田山新勝寺、大型購物商場等景點，十分便利。（trip.com）
成田國際花園酒店前往成田山新勝寺、大型購物商場等景點，十分便利。（trip.com）
成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）酒店一共有463間客房，全部採用羽絨被褥，加上房間寬敞、採光度十足。（trip.com）
酒店一共有463間客房，全部採用羽絨被褥，加上房間寬敞、採光度十足。（trip.com）
成田國際花園酒店 （International Garden Hotel Narita）酒店設有室外按摩浴池。（trip.com）
酒店設有室外按摩浴池。（trip.com）

成田國際花園酒店 International Garden Hotel Narita

地址：日本千葉縣成田市吉倉241-1

交通：成田機場，轉乘免費接駁巴士

價格：HK$565起／晚（人均HK$282.5）

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成田機場酒店｜9. 成田機場康福特茵酒店 Comfort Hotel Narita）－免費早餐供應

成田機場康福特茵酒店距離成田車站僅4分鐘步行路程，雖然沒有提供免費接駁巴士，但乘坐電車只需8分鐘便能抵達成田機場，亦算方便。另外也能步行前往成田山新勝寺，比較有名氣的日本寺院，以及有一條景點購物街，大熱的川豐鰻魚飯和一寸坊亦在附近。酒店設有多款房型，以木系為主，簡潔舒適。值得一提的是，酒店更有免費早餐提供，性價比十分高！

查看成田機場康福特茵酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）成田機場康福特茵酒店距離成田車站僅4分鐘步行路程。（trip.com）
成田機場康福特茵酒店距離成田車站僅4分鐘步行路程。（trip.com）
成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）酒店設有多款房型，以木系為主，簡潔舒適。（trip.com）
酒店設有多款房型，以木系為主，簡潔舒適。（trip.com）
成田機場康福特茵酒店 （Comfort Hotel Narita）酒店有免費早餐提供，性價比十分高。（trip.com）
酒店有免費早餐提供，性價比十分高。（trip.com）

成田機場康福特茵酒店 Comfort Hotel Narita

地址：日本千葉縣成田市花崎町 968

交通：成田車站，步行4分鐘

價格：HK$471起／晚（人均HK$235.5）

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成田機場酒店｜10. 成田機場9小時酒店 Nine hours Narita Airport Hotel）－適合趕飛機、轉機人士

成田機場9小時酒店是一間位於成田機場第二航站的膠囊旅館，十分適合趕飛機或轉機人士。酒店提供24小時櫃台，可隨時入住。而且提供浴巾、牙刷、拖鞋等日用品，十方方便。另外，早上更提供按時間收費，讓旅客用於休息及洗淋浴。

查看成田機場9小時酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

成田機場9小時酒店是一間位於成田機場第二航站的膠囊旅館。（expedia.com）
成田機場9小時酒店提供浴巾、牙刷、拖鞋等日用品。（expedia.com）
成田機場9小時酒店早上更提供按時間收費，供旅客用於休息及洗淋浴。（expedia.com）

成田機場9小時酒店 Nine hours Narita Airport Hotel

地址：成田機場第二航站

交通：成田機場第二航站

價格：HK$566起／晚

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（全文完）

有線生活
東京新酒店25間推介　最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
東京酒店8間星級推介　星野日式旅館／豪華溫泉／俯瞰全市靚景／巨型房間
文中介紹了多少間成田機場酒店？

《有線生活》今次為大家介紹10間成田機場酒店…詳情

哪間酒店性價比較高？

成田里士滿酒店地理位置不錯，距離成田站僅5分鐘步行路程…詳情

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