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清明節過後天氣最潮濕　中醫提醒注意祛濕、養陽氣防病

  • 大C
  • 2023年04月05日
清明節過後天氣最潮濕　中醫提醒注意祛濕、養陽氣防病

今天（4月5日）是清明節，按傳統節氣，清明過後便是梅雨季節，香港會開始步入全年最潮濕的日子，《有線健康》邀請註冊中醫師倪詠梅，講解潮濕天調理身體貼士。她表示，潮濕天要注意袪濕以及避免冒雨涉水。遇到下雨天，切記要用雨傘，進行水上活動後也要盡快抹乾身體，以免濕邪入侵。

（RY L＠Unsplash圖片）

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小心「春瘟」

氣溫方面，春天乍暖還寒，俗語說「春捂秋凍，不生雜病」，意思就是春天不要穿得太過單薄，多帶備薄外套，小心著涼。另外也要小心「春瘟」，春季常有傳染病，新冠肺炎疫情雖過，但還有流感，以及其他春季常見的腸胃性疾病，所以在飲食及生活上都要注意。

註冊中醫師倪詠梅（資料圖片）

多曬太陽「養陽氣」

這季節要防病保健康，可以「養陽氣」為重點。「養陽氣」適合容易疲累、手腳寒冷、經痛、吃寒涼食物後會肚瀉的人士。這幾類人士由於陽氣不足，身體會出現許多問題。此外，一般體質人士也可以養陽氣，令精神及情緒上更舒暢，人也會更有幹勁。例如多曬太陽，多出去走動，特別是在有陽光的日子，用大自然的陽氣去養護自己，就是「養陽氣」。而清晨至中午是陽氣升發的最佳時分，因此早上可以多散步，黃昏反而未必最適合。

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現代人重視養生，提提大家，養生時應注意陰陽平衡，以平和為原則來進行飲食保養，「養陽氣」也不例外。要平衡陰陽，視乎個人體質，如身體較燥熱、經常生暗瘡的人士，就要進食涼性藥材，削減熱性；寒性體質人士可多曬太陽、多吃薑、羊肉、牛肉等溫性食材，補充身體所需。所以「養陽氣」並非一味吃熱性食物便可，需配合個人體質，建議先諮詢註冊中醫師。

下星期會介紹適合這季節的「養肝」食療。

（全文完）

有線健康

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問：清明節從中醫角度看身體易有甚麼問題

答：天氣潮濕易病，要注意袪濕和「養陽氣」…👉🏻 詳情按此

問：甚麼是「養陽氣」？

答：多曬太陽、多吃薑等等… 👉🏻 詳情按此

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