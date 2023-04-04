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一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」

  • Yanco
  • 2023年04月04日
一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」

東京機場入境｜隨著各地放寬入境限制，港、台兩地都迎來長假期，加上日本櫻花季開鑼，大量旅客赴日賞櫻，導致近日東京機場出現旅客入境塞爆的場面。有旅客在網上討論區分享，在成田機場呆等近5小時、錯失尾班車，最終要在機場留宿一晚的苦況。《有線生活》綜合苦主們的心得，整理3招機場入境排長龍的應對方法，即看下文了解！

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一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」
東京成田機場近日出現入境排長龍問題。（[email protected]成田空港）

旅客苦等最終留宿機場

日前有台灣網民在討論區上分享，星期日（4月2日）在成田機場入境的狀況和經歷！事源該網民在4月2日乘搭班機到東京成田機場，航班在日本時間傍晚6:20左右著陸，於成田機場T2航廈入境，但入境大堂塞滿排隊等過關的旅客，最後排了近5小時，到凌晨12時左右才成功入境，結果錯過尾班車，眼見出市區的士收費太貴，所以最終在機場留宿一晚。

一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」
東京成田機場出現外國旅客入境塞爆的場面，網民排隊近5小時才成功入境。（[email protected]

亦有台灣網民4月2日於東京機場入境，機程雖然只是1至2小時左右，但同樣苦等近5小時才成功過海關，最後因為錯過JR尾班車，結果花上JPY$11,000（港幣約$650元）乘的士到市區酒店。

一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」
台灣網民於東京機場入境有同樣苦等5小時的經歷，結果在凌晨花上JPY$11,000（港幣約$650元）乘的士到市區酒店。（[email protected]

有苦主稱，現場所見成田機場入境大堂的櫃檯數目，看起來很多，但處理旅客入境手續的職員只有6個，加上旅客量太多，取行李的時間也大增。

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成田機場入境大堂處理旅客入境手續的職員只有6個，職員數目相比現場龐大的旅客量而言十分不足。（[email protected]

不少網民認為，事件是因為最近是日本長假期尾聲，日本人正值回國潮，加上港、台兩地都有長假期（清明節、復活節），櫻花季開鑼，所以造成大量人潮湧回日本。

一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」
由於日本是長假期尾聲，正值回國潮，加上港、台兩地都有長假期，櫻花季開始，造成大量人潮湧入日本。（[email protected]

東京機場入境人龍塞爆　3招應對方法

相信不少準備在復活節假期前往東京的港人，都會擔心入境時會遇上阻滯。《有線生活》綜合網民建議，整理3招應對方法。

應對方法【1】｜旅程第一日不要安排需預定的行程

由於入境時間長的問題未知會否改善，建議旅客不要在旅程的第一日安排需預定的行程，例如餐廳或門票等，避免因為過關時間的延誤而錯過行程。如果已經付訂金預訂了到埗當日的餐廳用餐的話，就要盡快取消已預定的餐廳，避免損失訂金或全額費用。

一線搜查｜東京機場入境人龍塞爆　旅客苦等5小時錯過尾班車　3招應對「打蛇餅」
如果已經付訂金預訂了到埗當日的餐廳用餐的話，就要盡快取消已預定的餐廳，避免損失訂金或全額費用。（[email protected]成田空港）

應對方法【2】｜留意機場設施和服務　為通宵留宿做準備

如果乘搭傍晚航班，又遇上入境大堂排長龍的情況而錯失尾班車，就只可選擇捱貴車費搭的士出市區，或是在機場留宿一晚。如果選擇在機場通宵留宿一晚的話，建議大家先留意機場官方網站，查看機場內的設施和服務，例如成田機場航廈都設有24小時營業的便利商店

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如果選擇在機場通宵留宿一晚的話，建議大家先留意機場官方網站，查看機場內的設施和服務。（[email protected]成田空港）

成田機場設有24小時可隨時辦理入住手續的膠囊旅館「nine hours成田機場」。膠囊旅館位於P-2立體停車場樓地下1樓，客房價格為JPY$8,000，港幣約$473元一晚。不過由於膠囊旅館有可能客滿，建議事先到官方網站預約。

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24小時可隨時辦理入住手續的膠囊旅館「nine hours成田機場」。（官方圖片）
「nine hours成田機場」膠囊旅館的客房價格為JPY$8,000，港幣約$473元一晚。（官方圖片）

應對方法【3】｜準備足夠物資

排隊過海關隨時動輒3、4小時，物資補給就變得十分重要。除了帶手提電話行動電源（尿袋）外，建議可以帶一些零食，例如餅乾、糖果，另外可在香港機場入閘後買支裝水備用，待排隊肚餓或口渴時都有食物可以充饑。如果與小朋友或老人家同行，記得帶備所需物品，例如外套、藥物、嬰兒食品、幼兒玩具等。

排隊過海關隨時動輒三、四小時，帶備手提電話行動電源以免電話沒電。（Screen [email protected]
如果與小朋友或老人家同行，記得帶備他們需要的物品，例如藥物。（Laurynas [email protected]

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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