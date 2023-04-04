弘大酒店5大好評推介｜與車站相連位置極佳　有家庭房＋天台酒吧＋奢華浴缸｜附交通方法

弘大住宿推薦2023｜弘大商圈（弘大）向來都是韓國首爾的旅遊熱點，如果是首爾新手的話，非常推薦入住這一區，這裡不但購物方便，交通也四通八達。《有線生活》今次為大家介紹5間弘大住宿，全部都靠近弘大站，而且是網民們狂推的，大家計劃前往首爾前不妨考慮一下！

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弘益大學商圈（弘大）一向是韓國首爾的旅遊熱點。（網上圖片）

弘大5間住宿推薦

點按目錄👇

【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

【3】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

【4】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

【5】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大酒店【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store、5樓設有自助洗衣，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧，晚上回酒店可以Chill一Chill。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣）。

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弘大樂天L7酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元）。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店頂層有游泳池，（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店泳池旁邊更有天台酒吧。（弘大樂天L7酒店官網）

要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。

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弘大樂天L7酒店Check in手續屬於自助式。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店（L7 Hongdae by LOTTE）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘

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首爾弘大智選假日酒店與AREX機場快線、弘大地鐵站相連。（首爾弘大智選假日酒店官網）

弘大酒店【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）與AREX機場快線、弘大地鐵站相連，從酒店出門最快30秒便可直達地鐵站。

網民大讚房間寬敞乾淨，酒店在Agoda網站上的清潔度10分之中得到9分，而位置更是獲得9.5分高分。酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房型，17樓頂樓設戶外露台，可以一覽首爾美景。酒店標準2人客房價錢約為130,000韓元（約777港元／約2,960台幣），每房附免費早餐。

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酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房。（首爾弘大智選假日酒店官網）

此外，由於這間酒店由濟州航空運營，在酒店大堂內更設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。

酒店大堂內設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。（IG＠rurus_yumi）

首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）

地址：首爾市 麻浦區 臥牛山路35街50-4｜서울특별시 마포구 와우산로35길 50-4

交通：弘大地鐵站 4號／5號出口旁 扶手電梯直上

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RYSE傲途格精選酒店屬於Marriott旗下。（RYSE傲途格精選酒店官網）

弘大酒店【3】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐）。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。

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房內有露台和乾濕分離的衛浴。（首爾弘大美居大使酒店官網）

首爾弘大美居大使酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台。（IG＠1ovely_one）

首爾弘大美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘

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首爾阿曼提酒店（首爾阿曼提酒店官網）

弘大酒店【4】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）內的所有房間都能看到首爾城市景。酒店的頂樓在14樓，設有空中花園，推薦大家晚上來看看夜景。標準2人房約654港元（約2,500台幣）。最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸，每晚價錢為1,962港元（約7,500台幣）。

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首爾阿曼提酒店內的所有房間都能看到首爾城市景。（首爾阿曼提酒店官網）

最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸。（首爾阿曼提酒店官網）

酒店的頂樓在14樓，設有空中花園。（首爾阿曼提酒店官網）

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

地址：首爾市 麻浦區 世界盃北路31

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約6分鐘

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金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房。（Agoda官網）

弘大酒店【5】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）鄰近弘大和合井2個地鐵站。酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。標準雙人房每晚價錢約513港元（約1,960台幣），每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸，還有每天都會換新的洗髮精、沐浴乳和潤髮乳。弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。

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酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。（弘大設計師酒店官網）

每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店（Hotel The Designers Hongdae）

地址：首爾市 麻浦區 西橋洞373-9｜서울특별시 마포구 서교동 373-9

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘

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奈比酒店又被稱為九磚飯店。（Agoda官網）

（全文完）