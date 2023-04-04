中環市集｜花見大館2023　竹藝工作坊+花藝產品　復活節好去處｜附活動日期、時間

花卉市集｜大型年度花卉主題市集「花見大館」由即日起至10日期間回歸中環大館！市集揉合可持續發展及環保元素，匯集10多個精選本地品牌，包括花藝、植物園藝、生活好物、本地農品，以及花樣主題美饌，同場更有精選竹藝及本地果釀茶菌工作坊，絕對是復活節長假期活動的休閒好去處！

更多熱門文章

東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法

八重櫻天水圍公園滿開 必睇粉紅花海、浪漫櫻吹雪｜附花期＋交通方法

元州邨簕杜鵑花盛放 30米桃紅花海隧道回歸 假日賞花好去處｜附交通方式

今年4月4日至10日期間，年度盛事「花見大館」將再度回歸大館！活動重塑傳統花卉市集的概念，訪客除了可以目睹繁花盛放的美態，更可以被以回收物料打造的花卉裝置包圍，感受揉合了可持續發展及環保元素的盛放花海和繽紛園藝裝飾，發掘生活中可持續發展的可能！

匯集多個精選本地品牌

大館聯同十多個本地品牌，帶來各種擁有可持續發展理念的攤位，例如本地農產品及創作、花藝及園藝產品。

以環保及可持續概念為主的天然香氛品牌（taikwun）

100%新鮮本地製造的手作純天然好物（taikwun）

品牌透過搜羅奇花異草，以不同角度實踐花藝（taikwun）

產品原材料主要來自墨西哥的有機仙人掌素皮，取代動物皮革（taikwun）

花樣主題美饌

花卉市集內有各式以花樣為主題的美食飲品及手作甜點，逛市集的同時，大家可以坐下來慢慢品嚐花漾美食，完全沉浸在花花世界中！

食用花主題手作甜點（taikwun）

創意十足的花藝盆栽甜品（taikwun）

以本地農作物為主角的食農創新品牌（taikwun）

花樣主題甜點（taikwun）

可持續概念工作坊

可持續概念工作坊 ｜1. 大館 X「二回」竹藝工作坊

除了睇花之外，大館亦與竹藝品牌「二回」合作，舉辦工作坊。參加者可於工作坊中學習基本梭織竹子的技巧，創作一個毋須使用任何膠水的獨特竹托盤，藉工作坊體驗，把綠色生活融入日常。

竹藝成品 ：四海波花籠 或 六角竹盤（taikwun）

學習基本梭織竹子的技巧（taikwun）

花見大館 X「二回」竹藝工作坊

日期及時間：

4月5至7日 (星期三至五) 下午12時30分 – 下午2時30分

4月9至10日 (星期日、一) 早上10時 – 中午12時

地點：大館01座複式展室

價錢：每位港幣$200

購票連結：https://qrs.ly/ubem41q

*須預先網上登記，名額有限，先到先得，額滿即止

工作坊適合十歲以上人士參加，未成年參加者須由一名成人陪同

可持續概念工作坊｜2. 大館 X「餘果香港」本地果釀茶菌工作坊

工作坊歷時約兩小時，工作坊以發酵茶品Kombucha 為切入點，除了介紹本地生果，也會簡介發酵茶的基礎知識和做法。參加者以各種果香、花香、茶韻自由配搭，創造獨特的春季 Kombucha 口味。工作坊反映農夫種植經歷、本地果產、鄉村故事、歷史及文化脈絡。

以發酵茶品Kombucha 為切入點（taikwun）

創造獨特的春季 Kombucha 口味（taikwun）

花見大館 X「餘果香港」本地果釀茶菌工作坊

日期及時間：

4月6、7日 (星期四、五) 早上10時 – 中午12時

4月8至10日(星期六、日、一) 下午12時30分 – 下午2時30分

地點：大館01座複式展室

價錢：每位港幣$150

購票連結：https://qrs.ly/xdem41t

*須預先網上登記，名額有限，先到先得，額滿即止

工作坊適合八歲以上人士參加，未成年參加者須由一名成人陪同參與

花見大館2023

日期：2023年4月4日至10日

地點：香港中環荷李活道10號大館檢閱廣場

時間：下午3時-晚上8時

（全文完）