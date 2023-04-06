全球10款不祥手信　銅錢可能是陪葬品　到日本旅遊千萬別買「這手信」

手信｜不少人旅行時都會買手信，但要注意一些手信或紀念品，隨時隱藏著不明力量，有些更可能是陪葬品，一不小心帶回家，可能會為你帶來厄運。如果不想不幸接踵而來，記得認住以下10大不祥手信，見到最好避之則吉。

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不祥手信 1. 夏威夷砂石

夏威夷過去曾經是一個印第安王國，直到被人入侵，當時一位皇族人員就在臨死時落下毒咒「任何取走夏威夷土地的人，都沒有好下場！」據當地人表示，每個取走砂石的人所受到的懲罰都不同，而明知故犯的人結果最慘！其實夏威夷旅遊局每天都會收到各方寄回來的石頭沙樽，不少人都會寫下他們發生了甚麼事故，有些人發現相機的照片離奇地沖曬不出來，據指也有發生過死亡事故。

據說有人拿走了夏威夷砂石，結果發生死亡事故。（關鍵時刻@YouTube）

不祥手信 2. 蘇格蘭石頭

除了夏威夷，蘇格蘭亦有有關石頭的詛咒。據一本古老的蘇格蘭書本指出，昔日蘇格蘭人在抵禦英格蘭人入侵時，為保護祖先的墳墓而落了一個詛咒，但凡拿走古墓一帶的石頭的人都會遇上厄運。過去就曾經有遊客因此而大病一場，甚至被鬼魂糾纏。

不祥手信 3. 日本傳統人偶

日本傳統人偶有消災解難、祈求平安、長壽等多種不同的含意，日本人相信這些人偶經過多年的擺放後會具有靈性，因此需要送到廟內供奉或燒掉，否則會害人。所以日本許多寺廟神社，無論殿內殿外都擺放著善信送來的人偶。旅客應該盡量避免購買人偶，更不到胡亂觸碰或取走神社內的人偶，以免招來不幸。

不到胡亂觸碰或取走神社內的人偶，以免招來不幸。（Susann Schuster＠unsplash）

不祥手信 4. 土耳其邪眼

土耳其邪眼又稱土耳其藍眼，是當地很常見一種防止嫉妒的護身符，當地人相信邪眼可吸收邪氣，並為自己帶來好運，但用了一段時間後就必須送走，否則會反過來帶來不幸。在土耳其，到處都可以看到小販攤檔售賣這些邪眼，雖然他們都會告訴遊客這些都是新的，但亦有可能是一些已經用過、吸滿邪氣的邪眼，所以購買時要份外小心。

在土耳其，到處都可以看到小販攤檔售賣這些邪眼。（Tom Podmore@unsplash）

不祥手信 5. 西藏人骨製品

西藏街頭有不少攤販售賣人骨製品，雖然大部份聲稱人骨製品都是仿造的，但萬一不小心買到「真品」，就很可能會招來西藏的鬼魂。據說昔日的巫師或貴族，很喜歡用奴隸的人骨製成的用具，碗可能是人頭骨，小號角則可能是人腿骨。

西藏街頭有不少攤販售賣人骨製品。（文玩天下@微博）

不祥手信 6. 泰國佛牌

佛牌是泰國獨有的一種佛教飾品，類似於護身符，當中的陰牌是靠通過供奉方式來達到個人目的。泰國到處都可以買到佛牌，如果不了解它們的種類和禁忌，錯手買到了陰牌的話，不僅不能為自己帶來好運，更可能會帶來厄運。

陰牌可能會為你帶來厄運。（泰國X檔案 Thailand X Files＠YouTube）

不祥手信 7. 二手銅錢

古代會用銅錢來辟邪，但由於巿場上清清白白的銅錢越來越少，不少盜墓者會從墳墓將陪葬用的銅錢挖出來，甚至會將放入先人口中的「含口錢」也拿出來販賣。這些銅錢都沾滿了屍氣，放在家中可能隨時惹到不潔的東西。

古代會用銅錢來辟邪。（微博）

不祥手信 8. 瑪尼堆石頭

在蒙古藏族地區很容易就會看到一座座的瑪尼堆，這些堆起來的石頭都刻有一些真言或密咒，包含著信徒對的信仰、祈願、懺悔等等的多重意義。如果偷偷將這些石頭拾回家，就等同將他人的東西帶走，他人的祈願就會落空，對自己也不吉利。

這些石頭通常都刻有一些真言或密咒。（微博@西藏小途-Carrie）

不祥手信 9. 埃及黑貓神像

古埃及一直將貓咪奉為神明，人們相信貓神能夠趕走惡靈，而黑貓神像更會放入法老王墓中陪葬，相傳這些陪葬品都下了法老的詛咒。有不少貪圖私利的商販，會盜取古墓中的黑貓神像賣給遊客，取得的人都會遇到不幸。仿照的黑貓神像很容易就能夠在巿場買到，但亦有指即使是仿品同樣含有神秘力量！

不祥手信 10. 東歐近羅馬尼亞木頭製品

在東歐近羅馬尼亞一帶，自古就有吸血鬼和狼人的傳說，人們會用木頭雕成十字架或木槌木釘等武器來對付這兩種怪物。所以在這裡出售的木製品，很有可能已經沾染上邪氣。

這些木製品很有可能已經沾染上邪氣。（分享靈異世界@fb）

（全文完）