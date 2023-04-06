一線搜查｜電單車違泊新招　拆車牌、行車證　扮死車避抄牌　警方一招應對￼

電單車違泊｜據免費電視77台節目《一線搜查》報道，有電單車車主為避抄牌，停車後會將車牌及行車證拆走，警員都表示，類似情況近月越來越普遍。面對這種「扮死車」手法，警方仍有一個方法可以追查車主身份並發出告票。

採訪隊直擊有車主停車後拆去車牌和行車證。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊質疑為避抄牌

觀眾吳先生向《一線搜查》表示，近月葵涌恆利中心後巷，出現不少電單車，既沒有車牌，也沒有行車證，「肯定係附近啲居民，如果唔係唔會擺架車喺嗰度……行車證、車牌拆晒，咁即係佢就想避免抄牌啦我估計。」吳先生表示，晚上8時後陸續有電單車泊至該處，幾可肯定電單車不是死車、廢車，因他曾見過有車主會駛走電單車。

採訪隊拍攝當日，便直擊有人將電單車泊在公眾地方，停車後僅花40秒，便拆走車牌和行車證。

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警員正核對電單車的底盤號碼。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

核對底盤號碼追查車主

吳先生又引述有交通督導員表示，由於沒有車牌和行車證，因此無法抄牌，「佢（交通督導員）話我哋都冇乎，你只可以去投訴（向警方）。」據了解，即使車主拆走車牌和行車證，警方只要透過追查電單車的底盤號碼，便能查出車牌和車主身份，一樣可以發出告票。

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採訪隊日前便直擊警員去到葵涌恆利中心後巷，在場找出電單車的底盤號碼，而當日有電單車由於無法辨認出底盤號碼與車主身份，被拖車拖走去車廠檢驗。有警員承認，電單車拆走車牌和行車證的做法「依家較為普遍」，又指每區都有類似情況出現。

有電單車被警「夾走」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

電單車泊位不足是根源？

警方回覆《一線搜查》稱，3月22日及23日，於上述後巷就電單車違泊一共發出7張告票，並移走3輛無展示車牌及行車證電單車，相信並非棄置車輛。資料顯示，截至2023年1月，領牌電單車有逾7.5萬輛，而全港電單車泊位只有逾3.8萬個，即約2車爭1位。不少電單車車主都抱怨，違泊只因車位不足。而葵涌區一向多電單車違泊，葵青區議員林紹輝於節目中分析其中原因， 全部內容可於網上重溫《一線搜查》第198集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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