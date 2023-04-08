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DSE 2023｜全港221間免費自修室一覽　圖書館以外體育館一樣有｜附18區地點＋開放時間

  • Kathy Lo
  • 2023年04月08日
DSE 2023｜全港221間免費自修室一覽　圖書館以外體育館一樣有｜附18區地點＋開放時間

DSE 2023｜中學文憑試（DSE）將於4月21日開考，《有線生活》為各位DSE考生整理了遍布全港18區的221間免費自修室名單，現時除了公共圖書館，全港亦有不少社區中心、體育館、非政府機構都有提供免費自修室供大眾使用，即看下文了解自修室地址及開放時間！

全港不少社區中心、體育館、非政府機構都有提供免費自修室供大眾使用（政府新聞網）

早前康文署宣布，香港公共圖書館學生自修室於4月1日至5月31日考試期間，延長開放時間。已申請入座證持有人可獲優先分配座位，5月8日起座位先到先得。

現時，全港一共有221間自修室，其中包括36間公共圖書館自修室、25間體育館附設的自修室及其他由非政府機構經營或津貼的免費自修室，預計合共提供超過1.4萬個座位，搶不到圖書館自修室座位的考生，可前往其他自修室。

公共圖書館學生自修室

公共圖書館學生自修室地址開放時間電話
九龍公共圖書館九龍培正道5 號星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2926 4055 (借閱服務)
2926 4062 (參考服務)
荃灣公共圖書館荃灣西樓角路38 號星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2490 3891
屯門公共圖書館屯門屯喜路一號星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2450 0671
香港仔公共圖書館香港仔大道二零三號香港仔市政大廈三樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2921 1056
柴灣公共圖書館香港柴灣柴灣道338 號柴灣市政大廈四樓及五樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2921 5055
藍田公共圖書館九龍藍田慶田街一號藍田綜合大樓五至六樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2927 7055
駱克道公共圖書館香港軒尼詩道225 號駱克道市政大廈三至五樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2879 5560
馬鞍山公共圖書館沙田馬鞍山鞍駿街十四號星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2630 1911
牛池灣公共圖書館九龍清水灣道11號牛池灣市政大廈五至六樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2927 6055
北葵涌公共圖書館葵涌石蔭路北葵涌街市及圖書館三樓及四樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2421 4740
保安道公共圖書館九龍深水埗保安道325 – 329 號保安道市政大廈二樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2928 7055
深水埗公共圖書館九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓地下及一樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2234 5122
石塘咀公共圖書館香港皇后大道西470 號石塘咀市政大廈三至四樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2922 6055
上水公共圖書館上水智昌路13 號石湖墟市政大廈三樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2679 2804
瑞和街公共圖書館九龍觀塘瑞和街九號瑞和街市政大廈五至六樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2927 3055
將軍澳公共圖書館將軍澳運隆路九號星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2706 8101
東涌公共圖書館新界大嶼山東涌文東路39 號東涌市政大樓地下及1 樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2109 3011
油蔴地公共圖書館九龍油麻地上海街251號地下A座及1至3樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2928 6055
元朗公共圖書館元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓地下及一樓星期一 12pm-8pm
星期二-六 9am-8pm
星期日、公眾假期 9am-5pm		2479 2511
屏山天水圍公共圖書館天水圍聚星路一號屏山天水圍文化康樂大樓高座星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2126 7520
沙田公共圖書館沙田源禾路一號星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2694 3788
長洲公共圖書館長洲大興堤路二號長洲市政大廈二樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2981 5455
花園街公共圖書館九龍旺角花園街123A號 花園街市政大廈四至五樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2928 4055
粉嶺公共圖書館粉嶺和滿街九號二樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2669 4444
荔枝角公共圖書館九龍荔灣道19 號地下至一樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2746 4270
牛頭角公共圖書館九龍牛頭角道183 號牛頭角市政大廈二至三樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2927 4055
鰂魚涌公共圖書館香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈四至五樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2922 4055
西貢公共圖書館西貢親民街34 號 西貢政府合署五樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2792 3669
新蒲崗公共圖書館九龍新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場三樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2927 6107
南葵涌公共圖書館葵涌興芳路166 – 174 號 葵興政府合署四樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2429 6338
大埔公共圖書館新界大埔鄉事會街八號 大埔綜合大樓五樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2651 4334
調景嶺公共圖書館新界將軍澳翠嶺路四號星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2360 1678
土瓜灣公共圖書館九龍馬頭圍道165 號土瓜灣政府合署 五至六樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2926 4155
青衣公共圖書館青衣青綠街38 號青衣市政大廈一樓星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2497 2904
圓洲角公共圖書館沙田銀城街35號圓洲角綜合大樓高座星期一-六 9am-8pm
（星期四 12pm-8pm）
星期日、公眾假期 9am-5pm		2324 2700
薄扶林公共圖書館香港華富邨華珍樓611 – 619 室星期一-五 10am-7pm
（星期四 休息）
星期六日 10am-5pm
公眾假期 10am-1pm		2921 1155

體育場館附設自修室

體育館自修室地址開放時間電話
柴灣體育館柴灣怡順街 6 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am至1pm除外)		2897 9144
黃泥涌體育館跑馬地毓秀街 2 號黃泥涌市政大廈 4 字樓3-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期三8am-2pm除外)		2891 8438
士美非路體育館堅尼地城士美非路 12 號 K 士美非路市政大廈 4 樓全年 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期二9am-3pm除外)		2855 7321
鴨脷洲體育館鴨脷洲洪聖街 8 號鴨脷洲市政大廈 3 樓全年 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期二9am-3pm除外)		2554 0832
北河街體育館深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 6 樓全年/ 7am-11pm
(每月第1及第3個星期7am至1pm除外)		2729 1010
界限街二號體育館旺角洗衣街 200 號3-6月 / 7am-11pm
每月第2及第4個星期一11am-3pm除外)		2380 9751
大角咀體育館大角咀福全街 63 號大角咀市政大厦 6 樓4-6月 / 7am-10pm
(每月第2及第4個星期一9am-3pm除外)		2393 1084
何文田體育館九龍何文田忠義街 1 號全年 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期二9am-2pm除外)		2762 7837
蒲崗村道體育館黃大仙蒲崗村道 120 號3-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一9am-3pm除外)		2325 3585
藍田(南)體育館九龍藍田碧雲道 170 號2-6月 / 早 7am-11pm
(每月第2及第4個星期三9am-3pm除外)		2379 9254
順利邨體育館九龍觀塘順利邨道 33 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期一9am-3pm除外)		2951 4136
梅窩體育館大嶼山銀石街 9 號梅窩市政大廈 1 樓全年 / 8:30am-10:30pm
(每月第2及第4個星期一8:30am-1pm除外)		2984 2334
賽馬會屯門蝴蝶灣體育
屯門湖山路 11 號4-6月 /7am-10:45pm
(每月第1及第3個星期一9am-3pm除外)		2465 7610
蕙荃體育館荃灣廟崗街 6 號3-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外)		2415 2621
大窩口體育館葵涌大窩口大廈街 39 號2-3月 / 7am-6:45pm
(逢星期一至五) (每月第1及第3個星期二7am-1pm除外)
4-6月 / 10am-6:45pm
(逢星期一至五) (每月第1及第3個星期二10am-1pm除外)		2920 2011
龍琛路體育館新界上水馬會道 155 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外)		2673 4433
聯和墟體育館新界粉嶺聯和墟和滿街 9 號 3 樓4-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外)		2677 5149
保榮路體育館新界上水百和路 19 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外)		2639 2979
大埔運動場壁球及網球中心大埔頭路 21 號4-6月 / 7am-11pm2666 0044
沙田賽馬會公眾壁球場沙田源禾路 12 號3-6月 / 11am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外)		2604 7647
翠林體育館西貢將軍澳翠林邨4-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外)		2703 1137
寶林體育館西貢將軍澳寶林邨4-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外)		2701 5918
將軍澳體育館西貢將軍澳運隆路 9 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外)		2701 2317
坑口體育館西貢將軍澳培成路 38 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外)		2623 5928
大橋街市壁球場元朗橋樂坊 2 號4-6月 / 7am-11pm
(每月第2個星期一7am-1pm除外)		2475 3620
體育館自修室（康文署）

社區中心+非政府機構自修室

除了上述康文署轄下自修室，全港亦有不少社區中心及非政府機構提供的免費自修室可供使用，可按此連結瀏覽自修室詳情。

（全文完）

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有221間…詳情

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