DSE 2023｜全港221間免費自修室一覽　圖書館以外體育館一樣有｜附18區地點＋開放時間

DSE 2023｜中學文憑試（DSE）將於4月21日開考，《有線生活》為各位DSE考生整理了遍布全港18區的221間免費自修室名單，現時除了公共圖書館，全港亦有不少社區中心、體育館、非政府機構都有提供免費自修室供大眾使用，即看下文了解自修室地址及開放時間！

全港不少社區中心、體育館、非政府機構都有提供免費自修室供大眾使用（政府新聞網）

早前康文署宣布，香港公共圖書館學生自修室於4月1日至5月31日考試期間，延長開放時間。已申請入座證持有人可獲優先分配座位，5月8日起座位先到先得。

現時，全港一共有221間自修室，其中包括36間公共圖書館自修室、25間體育館附設的自修室及其他由非政府機構經營或津貼的免費自修室，預計合共提供超過1.4萬個座位，搶不到圖書館自修室座位的考生，可前往其他自修室。

公共圖書館學生自修室

公共圖書館學生自修室 地址 開放時間 電話 九龍公共圖書館 九龍培正道5 號 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2926 4055 (借閱服務)

2926 4062 (參考服務) 荃灣公共圖書館 荃灣西樓角路38 號 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2490 3891 屯門公共圖書館 屯門屯喜路一號 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2450 0671 香港仔公共圖書館 香港仔大道二零三號香港仔市政大廈三樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2921 1056 柴灣公共圖書館 香港柴灣柴灣道338 號柴灣市政大廈四樓及五樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2921 5055 藍田公共圖書館 九龍藍田慶田街一號藍田綜合大樓五至六樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2927 7055 駱克道公共圖書館 香港軒尼詩道225 號駱克道市政大廈三至五樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2879 5560 馬鞍山公共圖書館 沙田馬鞍山鞍駿街十四號 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2630 1911 牛池灣公共圖書館 九龍清水灣道11號牛池灣市政大廈五至六樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2927 6055 北葵涌公共圖書館 葵涌石蔭路北葵涌街市及圖書館三樓及四樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2421 4740 保安道公共圖書館 九龍深水埗保安道325 – 329 號保安道市政大廈二樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2928 7055 深水埗公共圖書館 九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓地下及一樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2234 5122 石塘咀公共圖書館 香港皇后大道西470 號石塘咀市政大廈三至四樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2922 6055 上水公共圖書館 上水智昌路13 號石湖墟市政大廈三樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2679 2804 瑞和街公共圖書館 九龍觀塘瑞和街九號瑞和街市政大廈五至六樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2927 3055 將軍澳公共圖書館 將軍澳運隆路九號 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2706 8101 東涌公共圖書館 新界大嶼山東涌文東路39 號東涌市政大樓地下及1 樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2109 3011 油蔴地公共圖書館 九龍油麻地上海街251號地下A座及1至3樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2928 6055 元朗公共圖書館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓地下及一樓 星期一 12pm-8pm

星期二-六 9am-8pm

星期日、公眾假期 9am-5pm 2479 2511 屏山天水圍公共圖書館 天水圍聚星路一號屏山天水圍文化康樂大樓高座 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2126 7520 沙田公共圖書館 沙田源禾路一號 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2694 3788 長洲公共圖書館 長洲大興堤路二號長洲市政大廈二樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2981 5455 花園街公共圖書館 九龍旺角花園街123A號 花園街市政大廈四至五樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2928 4055 粉嶺公共圖書館 粉嶺和滿街九號二樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2669 4444 荔枝角公共圖書館 九龍荔灣道19 號地下至一樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2746 4270 牛頭角公共圖書館 九龍牛頭角道183 號牛頭角市政大廈二至三樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2927 4055 鰂魚涌公共圖書館 香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈四至五樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2922 4055 西貢公共圖書館 西貢親民街34 號 西貢政府合署五樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2792 3669 新蒲崗公共圖書館 九龍新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場三樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2927 6107 南葵涌公共圖書館 葵涌興芳路166 – 174 號 葵興政府合署四樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2429 6338

大埔公共圖書館 新界大埔鄉事會街八號 大埔綜合大樓五樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2651 4334 調景嶺公共圖書館 新界將軍澳翠嶺路四號 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2360 1678 土瓜灣公共圖書館 九龍馬頭圍道165 號土瓜灣政府合署 五至六樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2926 4155 青衣公共圖書館 青衣青綠街38 號青衣市政大廈一樓 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2497 2904 圓洲角公共圖書館 沙田銀城街35號圓洲角綜合大樓高座 星期一-六 9am-8pm

（星期四 12pm-8pm）

星期日、公眾假期 9am-5pm 2324 2700 薄扶林公共圖書館 香港華富邨華珍樓611 – 619 室 星期一-五 10am-7pm

（星期四 休息）

星期六日 10am-5pm

公眾假期 10am-1pm 2921 1155

體育場館附設自修室

體育館自修室 地址 開放時間 電話 柴灣體育館 柴灣怡順街 6 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am至1pm除外) 2897 9144 黃泥涌體育館 跑馬地毓秀街 2 號黃泥涌市政大廈 4 字樓 3-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期三8am-2pm除外) 2891 8438 士美非路體育館 堅尼地城士美非路 12 號 K 士美非路市政大廈 4 樓 全年 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期二9am-3pm除外) 2855 7321 鴨脷洲體育館 鴨脷洲洪聖街 8 號鴨脷洲市政大廈 3 樓 全年 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期二9am-3pm除外) 2554 0832 北河街體育館 深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 6 樓 全年/ 7am-11pm

(每月第1及第3個星期7am至1pm除外) 2729 1010 界限街二號體育館 旺角洗衣街 200 號 3-6月 / 7am-11pm

每月第2及第4個星期一11am-3pm除外) 2380 9751 大角咀體育館 大角咀福全街 63 號大角咀市政大厦 6 樓 4-6月 / 7am-10pm

(每月第2及第4個星期一9am-3pm除外) 2393 1084 何文田體育館 九龍何文田忠義街 1 號 全年 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期二9am-2pm除外) 2762 7837 蒲崗村道體育館 黃大仙蒲崗村道 120 號 3-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一9am-3pm除外) 2325 3585 藍田(南)體育館 九龍藍田碧雲道 170 號 2-6月 / 早 7am-11pm

(每月第2及第4個星期三9am-3pm除外) 2379 9254 順利邨體育館 九龍觀塘順利邨道 33 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期一9am-3pm除外) 2951 4136 梅窩體育館 大嶼山銀石街 9 號梅窩市政大廈 1 樓 全年 / 8:30am-10:30pm

(每月第2及第4個星期一8:30am-1pm除外) 2984 2334 賽馬會屯門蝴蝶灣體育

館 屯門湖山路 11 號 4-6月 /7am-10:45pm

(每月第1及第3個星期一9am-3pm除外) 2465 7610 蕙荃體育館 荃灣廟崗街 6 號 3-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外) 2415 2621 大窩口體育館 葵涌大窩口大廈街 39 號 2-3月 / 7am-6:45pm

(逢星期一至五) (每月第1及第3個星期二7am-1pm除外)

4-6月 / 10am-6:45pm

(逢星期一至五) (每月第1及第3個星期二10am-1pm除外) 2920 2011 龍琛路體育館 新界上水馬會道 155 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外) 2673 4433 聯和墟體育館 新界粉嶺聯和墟和滿街 9 號 3 樓 4-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外) 2677 5149 保榮路體育館 新界上水百和路 19 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外) 2639 2979 大埔運動場壁球及網球中心 大埔頭路 21 號 4-6月 / 7am-11pm 2666 0044 沙田賽馬會公眾壁球場 沙田源禾路 12 號 3-6月 / 11am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外) 2604 7647 翠林體育館 西貢將軍澳翠林邨 4-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外) 2703 1137 寶林體育館 西貢將軍澳寶林邨 4-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外) 2701 5918 將軍澳體育館 西貢將軍澳運隆路 9 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第1及第3個星期一7am-1pm除外) 2701 2317 坑口體育館 西貢將軍澳培成路 38 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第2及第4個星期一7am-1pm除外) 2623 5928 大橋街市壁球場 元朗橋樂坊 2 號 4-6月 / 7am-11pm

(每月第2個星期一7am-1pm除外) 2475 3620

體育館自修室（康文署）

社區中心+非政府機構自修室

除了上述康文署轄下自修室，全港亦有不少社區中心及非政府機構提供的免費自修室可供使用，可按此連結瀏覽自修室詳情。

（全文完）