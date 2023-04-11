一線搜查｜太子魚木花盛放　黃白花海、歐陸式小教堂假期必賞｜附花期＋交通方法

太子魚木花｜踏入初夏的賞花好時節，在鬧市之中有不少打卡好去處！最近在太子道西及界限街一帶，有30多棵魚木花盛開，加上大角咀天橋附近亦有魚木花海美景出現，引來不少市民駐足欣賞花海景致！《有線生活》為你整理香港魚木花的花期、賞花的打卡位和交通方法，即睇下文了解！

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太子魚木花盛放 壯觀黃白花海

近日在太子道西及界限街一帶，適逢魚木花花期開始，30多棵魚木花沿路盛開，壯觀的黃白花瓣構成唯美的花海步道，成為鬧市之中獨特而夢幻的景致！

香港魚木花花期

魚木花又名「樹頭菜」，屬外來品種，為行道常見喬木，花瓣呈白色及奶黃色，色彩淡雅。香港魚木花由太平洋島嶼及東南亞一帶引入，適合在亞熱帶氣候生長，估計在港歷史已有近百年。香港魚木花一年有2次花期，分別是3月至5月及9月至10月，魚木花通常會在3月先長葉，然後於4月開花，盛放狀態維持數星期，之後9月會短暫開花。

歐陸式小教堂 異國風花海打卡位

太子道西及界限街一帶是香港魚木花最熱門的觀賞地點，30多棵魚木花集中種植在道路兩旁，加上鄰近一級歷史建築聖德肋撒堂，以及超過90年歷史的法定古蹟瑪利諾修院學校，歐陸式建築外綻放夢幻的黃白花海，異國風打卡位更顯吸引！不少攝影愛好者到場拍攝魚木花美態，建議大家可到聖德肋撒堂旁的天橋，從高處拍攝古典風花海。

大角咀天橋花海打卡位推介

除了太子道西及界限街一帶，大角咀櫻桃街行人天橋亦是香港魚木花的熱門觀賞地點，最近天橋附近的魚木花盛放，沿著行人天橋步行就可以欣賞沿途的花海美景，清新的春色風景令路人更覺心曠神怡。

魚木花花期完結後，黃白色的花瓣會隨風飄落形成花瓣雨，成為特別的唯美景象，即使是花期尾聲前來觀賞，也可欣賞到魚木花另一種美態。

太子魚木花交通方法

聖德肋撒堂

位置：太子道西258號

收費：免費

交通：港鐵旺角東站D出口，步行約12分鐘。

大角咀櫻桃街行人天橋

位置：旺角通往大角咀櫻桃街的天橋

收費：免費

交通：港鐵旺角站C出口，步行約11分鐘。

（全文完）

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