一線搜查｜荃灣長者搭的士付2張$20紙鈔：唔使找　司機一看紙鈔值$350 　網民：畀錯咗？

的士｜有的士司機在社交平台發文表示，近日在荃灣接載3名長者到達目的地後，他們付了2張20元藍色紙鈔，表示毋需找續後便下車。司機事後發現手上鈔票竟是外幣歐元，價值相等於約350港元，表示「第一次街客俾咁多貼士」。大批網民認為，該三位長者只是無意中將外觀相似的歐元，誤當成港幣，斥司機疑因貪念沒有刻意提醒。

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該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，日前於荃灣西如心廣場接載了三位長者，前往荃灣美心皇宮。到達目的地後，長者拿出2張「20元」的鈔票，司機正準備找續時，他們隨即表示「唔使找啦」便下車離去。待司機仔細查看，才發現他們支付的是2張20歐元紙鈔，價值港幣約$350，讓他驚歎「入行唔耐，第一次收到外幣，亦第一次街客畀咁多貼士」。

網民：好明顯係睇錯啦

帖文引來網民熱議，不少網民指出，歐元與港幣20元紙鈔外觀相似，長者很大機會只是認錯貨幣，「其實同港紙好似，佢哋俾錯咗？」、「佢講得唔使找好明顯以為係港幣」、「阿伯返屋企先發覺唔見咗40蚊歐元，喊到收唔到聲」。

亦有不少網民質疑司機故意不當場提醒乘客，「根本係貪念所以唔問清楚個老人家」、「你有冇提人哋先？車費30幾，就算計埋貼士正路畀一張都夠」、「你有冇提佢係歐元？佢知就講多句多謝，唔知就做好心人換返港紙，（司機）應該冇出聲啦」。司機隨後回覆表示，本來也以為乘客支付的是港幣，已準備找續，在看到紙幣竟是歐元時曾懷疑對方拿錯，「我有諗到係咪當廿蚊港紙俾我，但佢地好快落哂車」，來不及時詢問對方。

（全文完）

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