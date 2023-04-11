一線搜查｜「大埔名物14粒」臭屁蟲出沒注意！專家提醒勿徒手接觸　一招防入屋產卵

荔枝椿象｜被網民稱為「大埔名物14粒」的臭屁蟲，正名「荔枝椿象」又稱「荔蝽」，每年3月開始繁殖產卵，經常有網民於家中衣物發現，不知如何處理。免費電視77台節目《一線搜查》訪問香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強，他指臭屁蟲汁液有腐蝕性及臭味，因此不要徒手觸摸，又教路用一個方法可以防止臭屁蟲入屋。

臭屁蟲會產下14粒蟲卵，因此又被網民稱為「14粒」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

臭屁蟲為何是大埔名物？

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強表示，臭屁蟲又稱「臭屁辣」，正式名稱是「荔枝椿象」又稱「荔蝽」，每年約3月便開始繁殖產卵，4、5月是產卵和孵化高峰期。其名字與荔枝有關，原因是它們會吸食荔枝、龍眼等果樹的汁液，當果樹開花時，便會在樹上產卵，而幼蟲孵化後便會吸引食花朵或果實汁液。

大埔網民經常於家中發現「14粒蟲卵」，並會於網上分享圖片，及討論處理方法，漸漸成為大埔名物。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強解釋，大埔山邊一帶有不少村落，從前種有不少果樹，吸引臭屁蟲產卵，「所以零舍多臭屁辣」。

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蟲卵對人體無害，但汁液有腐蝕性及臭味。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

專家：勿用手接觸

「14粒蟲卵」對人無害，但其汁液有腐蝕性和強烈臭味，因此不宜直接觸碰，陳偉強表示：「我哋唔好用手或者皮膚接觸到臭屁蟲，因為佢有防護機制，你捏爆佢呢，佢會生產一種腐蝕性液體而且有臭味，所以點解叫臭屁蟲，好似臭屁咁嘅味道。」他建議市民要先戴上膠手套，才好摘除蟲卵。如直接觸摸到，可用大量水清洗，如果有不適便要求醫。

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臭屁蟲會於花底或葉底產卵。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

一招防入屋

臭屁蟲會選擇花底或葉底產卵，但如果是家居環境，多於紗窗、未乾衣物上發現「14粒」，有沒有方法預防臭屁蟲進入家居產卵呢？陳偉強表示，薄荷氣味可有效驅趕蚊蟲，「其實薄荷驅好多嘢，甚至驅老鼠都得，驅蚊亦都得。」陳偉強教路，可以於窗框放罝「薄荷腦」，或用棉花吸取薄荷類物質，放於窗戶附近，其散發的氣味可阻止臭屁蟲靠近。 全部內容可於網上重溫《一線搜查》第200集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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