雞蛋煮食做錯1步　恐染沙門氏菌上吐下瀉　專家教3招正確處理雞蛋｜附測試雞蛋新鮮度方法

雞蛋｜大家處理雞蛋時，做錯一步隨時感染沙門氏菌！有台灣毒理專家在社交平台發文提醒，烹煮雞蛋前需要沖洗蛋殼，因為飼養場飼養環境一旦不乾淨，蛋有機會直接沾黏到糞便，蛋殼表面便可能因此而感染沙門氏菌，如果處理不當，隨時上吐下瀉、打寒顫、發燒，即睇3招如何安全食用。

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台灣毒理專家招名威在Facebook專頁發文表示，現時各式各樣的雞蛋進入市面，不論是盒裝或散裝出售；本地或進口的雞蛋，如果外殼沒有被清洗乾淨，很容易引發沙門氏菌中毒。他以自身經歷為例，因吃了未經煮熟的雞蛋而感染沙門氏菌後，他連續4日上吐下瀉、打寒顫、發燒，以及出現腹絞痛等症狀，令他直言感到相當痛苦，體重暴跌8公斤，需用抗生素後才好轉。

感染沙門氏菌後有機會出現腹絞痛症狀 （freepik）

招名威表示，雞的腸道很容易滋生「腸道型」沙門氏菌，糞便中往往含有大量沙門氏菌。若在乾淨的飼養環境，蛋和糞沒有接觸的情況下，蛋感染沙門氏菌的風險較少。如果飼養場飼養環境不乾淨，蛋有機會直接沾黏到糞便，蛋殼表面便可能因此而感染沙門氏菌，成為感染來源之一。

3大正確處理雞蛋貼士

正確處理雞蛋貼士｜1. 盡快洗手

挑選雞蛋或接觸雞蛋蛋殼後，應該立即清潔雙手，避免將蛋殼上的沙門氏菌吃下肚，病從口入。

正確處理雞蛋貼士｜2. 烹飪前沖洗蛋殼

雞蛋表面存有大量細菌，烹煮前，必須先沖洗蛋殼，才開始烹煮雞蛋。

烹煮雞蛋前必須先清洗蛋殼(freepik)

正確處理雞蛋貼士｜3. 將雞蛋徹底煮熟

進食未經煮熟的蛋，甚至進食生雞蛋，很大機會感染沙門氏菌，增加食物中毒的風險。雞蛋應煮至蛋黃和蛋白完全凝固，招名威表示，加熱溫度應該超過攝氏71度，確保高温消滅沙門氏菌。

測試雞蛋新鮮度方法

要食得健康，除了要懂得正確處理雞蛋，還需知道買回來的雞蛋是否新鮮。台灣營養師許育禎在《Ivy營養師的健康教室》發文表示，蛋殼上有很多微孔，當雞蛋擺放時間長，水分會從微孔流失，空氣進入蛋殼。不新鮮的雞蛋，氣體會愈多。

放在雪櫃一段時間的雞蛋到底是否還新鮮，單憑外觀難以判斷。想測試雞蛋新不新鮮，可將雞蛋放入5-6%濃度的鹽水，把100毫升冷水，加入5-6克（1茶匙）鹽。留返雞蛋是否沉在水底，浮上來的，代表已經不新鮮。

可以用鹽水測試雞蛋新鮮度 (freepik)

（全文完）