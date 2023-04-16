男生坐着小便有4大好處　可避免膀胱老化　醫生教如何1招改善尿液亂濺

小便｜男生因站着小便，馬桶周圍常被四濺的尿液「噴得到處都是」，馬桶、地板濺滿泛黃尿漬的場面確實是相當嘔心且不衛生。有網民在社交平台上發問表示，男友小便尿液四濺問題嚴重，求問解決方法。台灣醫師表示，男生小便時有兩大原因導致尿液四濺，有1招可以有效解決問題，即睇下文！

有台灣網民在Dcard發文表示，和男友同居之後，經常覺得廁所有異味，發現原來是男友小便時尿液噴到到處都是，經常看到黃黃的尿漬在馬桶邊緣或是地板上，表示「每次看到尿漬都快發瘋」，場面令人崩潰。

醫生揭男生小便對不準兩大原因

到底為什麼男生站着小便時總是對不準？台灣泌尿科醫師顧芳瑜在Facebook專頁表示，男生小便對不準有兩大原因，其一為「懶」，不想花心力對準；第二個原因就是其生理反應「勃起了」。

顧芳瑜表示，男生勃起時，海綿體內的血管舒張，使陰莖充滿血液，處於充血狀態的海綿體會被白膜包裹、無法繼續擴張，從而增加內部壓力。當尿道受到海綿體壓迫，尿道就會變細，導致小便時容易分岔，出現亂噴一通的情況，而這情況最常發生於晨勃。

1方法解決尿液四濺

勃起時該如何小便才不會導致尿液四濺？顧芳瑜指，「就坐著尿」。他表示，男生勃起時，坐着小便能夠防止尿液分岔亂噴。他也提醒，勃起時尿急仍必須排尿，千萬不要憋，以免引發前列腺炎或尿道炎。此外，睡前盡量少喝水，也可避免晨勃時小便感到不舒服的情況。

坐著上廁所4大優點

大部份男生都習慣站着小便，然而，坐著小便，除了降低尿液噴濺，也不易造成馬桶周邊的髒汙，相對衛生。北大附醫泌尿科主治醫師戴定恩表示，男生「坐著上廁所」有4大優點：

坐著上廁所4大優點｜1.避免膀胱老化

站立時，兩腳需支撐身體的體重，導致括約肌無法好好放鬆，甚至需要腹部出力才能排尿。坐著小便時，括約肌能適度放鬆，膀胱不需過度用力即可排尿，排尿更加通暢，減低膀胱老化的機會。

坐著小便時，括約肌能適度放鬆（freepik）

坐著上廁所4大優點｜2.有助排出殘尿

男性尿道比女性長，排尿容易殘留尿在膀胱裡，進而引發泌尿道感染。戴定恩建議，以45度蹲姿或坐姿最有效把尿排乾淨。

坐著上廁所4大優點｜3.排尿更舒暢

年紀較大的長者站着小便時可能會害怕跌倒，一直把注意力集中在雙腳平衡，無法集中小便。透過坐着小便，可集中精神排尿，也會乾淨。

年紀較大的長者坐着小便會減低危險（freepik）

坐著上廁所4大優點｜4. 家庭更和諧

男生小便尿液亂噴的情況會增加家庭工作負擔，坐着小便除了能夠有效改善廁所衛生情況，也能夠減少與同住伴侶間的磨擦。

（全文完）