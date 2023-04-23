飲咖啡飲到頭痛、腹瀉？營養師揭6種人飲咖啡隨時愈喝愈累｜附咖啡因每日建議攝取量

咖啡｜很多人已將喝咖啡變成每天生活習慣的一部分，每天都最少喝一杯香濃咖啡「回魂」。然而，有台灣營養師表示，適量喝咖啡對身體有很多優點，但如果咖啡因超過了每日建議攝取量，隨時愈喝愈累，甚至出現頭痛、腹瀉等症狀，有6種人更不宜喝咖啡！即看下文！

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一杯已經接近每日咖啡因建議攝取量

喝咖啡絕對不能過量，台灣營養師高敏敏在Facebook專頁發文表示，每天咖啡因攝取量應少於300～400毫克，視乎每杯咖啡濃度的不同而定，差不多一杯美式咖啡或拿鐵（牛奶咖啡）就已經逼近攝取量。如果有每天至少喝一杯咖啡習慣的人，基本上已經超過了每日咖啡因建議攝取量。

營養師揭6種人不宜喝咖啡

不是所有人都適合喝咖啡，喝過量，甚至影響心血管健康。高敏敏強調，以下6種人更要注意咖啡因減量、適量：

6種人不宜喝咖啡｜1.心血管疾病患者

高敏敏指出，咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。心腦血管的患者如果接觸過量咖啡因，會出現興奮狀態，要是在病情比較不穩定的時候，應該減少咖啡的攝取量。

6種人不宜喝咖啡｜２.心律不整人士

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起心悸，如果本身已經有心律不整等症狀的人士，更加應該控制咖啡因攝取量。

6種人不宜喝咖啡｜３.腸胃疾病患者

咖啡因進入人體後會刺激及促進身體的胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃，而患有腸胃疾病的人群喝咖啡可能會導致胃潰瘍的病情加重。

6種人不宜喝咖啡｜４.長期失眠人士

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，刺激腎上腺分泌，導致人們感到焦慮、緊張。如果本來已經因為壓力和焦慮而長期失眠的人士，可能會因為咖啡因而導致失眠症狀更嚴重。

6種人不宜喝咖啡｜５.孕婦、小朋友

高敏敏表示，身體代謝因人而異，懷孕後，人體代謝會因咖啡因而速度變慢，咖啡因在體內的時間拉長，並且透過胎盤，進入胎兒血液，所以不建議過量攝取，影響胎兒或小朋友生長發育。

6種人不宜喝咖啡｜６.骨質疏鬆人士

咖啡因具利尿作用，易致體內鈣、鎂等物質流失，難以再獲取鈣元素，加重力度骨密度和骨質疏鬆的情況。

咖啡因過量 9大身體警號

高敏敏強調，咖啡因過量，容易出現以下九大身體警號，必須適可而止，並多喝水幫助身體代謝：

焦慮焦躁 愈喝愈累 失眠 心悸 心跳加快 頭痛 胃痛 頻尿 腹瀉

（全文完）