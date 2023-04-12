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你有冇眼睛發炎、睡眠變差？中醫分享春天養肝5種食材　附養肝健脾食譜

  • 大C
  • 2023年04月12日
你有冇眼睛發炎、睡眠變差？中醫分享春天養肝5種食材　附養肝健脾食譜

春雨綿綿，乍暖還寒，你有沒有感到身體變弱？《有線健康》邀請註冊中醫師倪詠梅，早前分享了潮濕天調理身體貼士。今次會講解春天如何養肝，並分享5種有益食材及一款食療食譜。

註冊中醫倪詠梅表示，春天飲食宜清淡，烹調時宜少油。 （圖片　Nick [email protected]

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5款養肝食材及其好處

春天除了注意「養陽氣」，也不可忽略「養肝」。因為春天是肝氣升發的日子，容易出現肝臟問題，如眼睛容易發炎、睡眠質素變差等。而「養肝」要注重補血和養血，飲食上可以多吃以下5款食材：

【1】杞子

可補肝腎、養血，平時可以當零食吃，也可以用15至20粒杞子沖水飲。

【2】桑葚

比起杞子少了燥性，現代科學指出它含有花青素，可以抗氧化，中醫亦認為可以補肝腎、補血。春天是其結果的季節，可以當零食吃，也可沖水飲。

【3】菠菜

也是春天當造的食材，是屬於較涼性的蔬菜，適合體質偏熱人士食用，有補血、滑腸的作用，適合便秘人士。

【4】韭菜

它是壯陽菜，屬於溫性食材，可以益肝健胃，溫中助陽，適合體寒人士食用，可用來做家常小菜，如韭菜炒蛋、韭菜冬菇炒肉絲等。

【5】紅棗

有養血健脾之效，但它較甜，濕氣重人士要少吃。除了直接吃，紅棗可用於煲湯，也可用5粒紅棗加杞子一起沖水飲。

註冊中醫師倪詠梅（資料圖片）

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食療介紹：韭菜冬菇炒肉絲

材料：韭菜 300克，冬菇 5朵，豬肉100克，鹽少量，生抽2茶匙，生粉少量，油少量。
做法：韭菜切成小指大小長短，冬菇去蒂切片，豬肉切絲，加入生抽及少量鹽及生粉醃半小時。熱鍋加入油，油熱後加入肉絲翻炒，肉絲半熟時加入冬菇及韭菜再翻炒，待冬菇及韭菜變軟即可上桌。
功效：養肝健脾、溫中助陽、養血、滋陰潤燥。
注意：春天飲食宜清淡，烹調時宜少油。

按此閱讀【上篇】清明節過後天氣最潮濕　中醫提醒注意祛濕、養陽氣防病

（全文完）

有線健康

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問：中醫分享了哪些有益食材

答：共有5種有益食材，例如韭菜可以益肝健胃，溫中助陽…👉🏻 詳情按此

問：春天身體會有甚麼問題？

答：春天是肝氣升發的日子，容易出現肝臟問題… 👉🏻 詳情按此

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