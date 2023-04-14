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一線搜查｜八達通派10萬張$10電子現金券　先到先得　即睇領取日期、方法

  • Kathy Lo
  • 2023年04月14日
一線搜查｜八達通派10萬張$10電子現金券　先到先得　即睇領取日期、方法

八達通消費券｜為配合4月16日派發的第一期消費券八達通最新宣布與港鐵商店合作，將於本月一連兩個星期，推出限定快閃八達通消費券優惠！屆時將送出共10萬張總值高達100萬元電子現金券，適用於全線港鐵指定商店當現金使用，無使用限制，先到先得。各位用八達通卡領取消費券的市民，即看下文了解領取詳情！

八達通最新宣布與港鐵商店合作，送出共10萬張總值高達 100 萬元電子現金券（八達通）

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先到先得形式發放

八達通早前公布，為配合第一期3000元電子消費券計劃，一連兩周星期二，八達通將送出合共10萬張10元電子現金券，總值高達100萬元，可於全線港鐵車站指定商店當現金使用，無使用限制，購買任何金額均可扣減。

現金券以先到先得的形式發放，合資格的市民可於4月18日及4月25日早上10時起，透過八達通App，領取這10萬張電子現金券。各位用八達通領取消費券的市民，記緊要把握機會領取現金券！

市民可透過八達通App領取現金券。（八達通）

用於購物平台、餐飲及商場

八達通表示，相關電子現金券適用於全線港鐵車站指定商店當現金使用，指定商店涵蓋網上購物平台、餐飲、美妝、衣飾、運動用品和商場等，支持市民消費，期望鞏固經濟復蘇勢頭。

適用於全線港鐵車站指定商店（[email protected]

透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定超級市場及便利店、八達通服務站或透過八達通手機應用程式領取消費券。八達通亦會在70多個港鐵站及輕鐵客務中心增派服務大使，協助市民領取2023年消費券。

八達通用戶必須於6月30日或之前用光第一期，才可於7月16日收到第二期消費券。（八達通）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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電子現金券如何發放？

透過八達通app領取…詳情按此

派發日期？

4 月 18 日及 4 月 25 日早上 10 時起…詳情按此

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