Superfood杞子貴未必好！消委會15款高評分枸杞子　當中7款沒除害劑　附5大食用貼士

Superfood 超級食物 ｜杞子全名枸杞子（Goji Berries），是其中一種常見於日常飲食的中藥材，近年受到歐美地區人士推崇，獲讚是兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」（Superfood），相繼出現即食的乾枸杞子零食。消委會早前檢測市面27款杞子營養含量及除害劑含量等等，結果有15款獲得高評分，但售價相差甚達，建議消費者了解枸杞子健康價值之餘，也要注意枸杞子售價。
枸杞子營養價值高
消委會於2022年8月至9月，從超市、藥房、食物零售店等地方，搜集27款乾枸杞子樣本，發現大部分樣本含有豐富胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的護目護肝等功效相符。枸杞子含「β-胡蘿蔔素」，能於人體內能轉化為維生素A（維他命A），有助預防夜盲症、維持皮膚、黏膜健康，及維持免疫系統運作正常。
不過，消委會同時發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑，建議消費者要小心選擇。
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以下15款杞子的總評分標準來自售價、每100克營養素含量、重金屬污染物含量及除害劑含量。營養素含量包括「β-胡蘿蔔素」、「α-胡蘿蔔素」、維他命C、鐵、銅、鋅、鎳等等，另外，全部杞子驗出微量「鎘」，有樣本檢測到微量除害劑，但不論是重金屬或除害劑，全部都沒有超出相關法規上限。另外，從消委會測試報告中可以見到，售價高昂的枸杞子產品，品質方面未必最好。
15款高評分枸杞子，有「*」代表沒有檢測出除害劑：
|品牌及產品名稱
|每100克售價
|總評分（5分最高）
|1*
|位元堂
寧夏杞子（有機原料）Lycii Fructus
|$29.3
|4.5分
|2*
|Livi Green
有機即食杞子 Organic Goji Berries
|$40.8
|4.5分
|3*
|點點綠 Green dot dot
有機頂級杞子 Organic Top – Grade Wolfberry
|$45.6
|4.5分
|4*
|Slowood
有機杞子 Organic Goji Berries（非預先包裝）
|$54
|4.5分
|5*
|Sunfood Super Foods
Raw Organic Goji Berries
|$64.3
|4.5分
|6
|同心堂
正宗一級寧夏杞子
|$9
|４分
|7
|樓上
一級寧夏枸杞
|$12.5
|４分
|8
|JIBAOLI 產品包裝：寧夏枸杞
價錢牌標示：杞子 （非預先包裝）
|$16
|４分
|9
|老上環
寧廈大杞子
|$19.6
|４分
|10
|健康糧坊
杞子 Wholesome Choice Barbarry Wolfberry
|$19.9
|４分
|11
|南北行
特級貢杞皇
|$34.1
|４分
|12
|余仁生
枸杞子 Eu Yan Sang Goji Berry
|$35.1
|４分
|13
|香港工會聯合會工人醫療所
枸杞子（非預先包裝）
|$37.3
|４分
|14*
|慈康農圃 Organic Garden
有機頂級杞子 Organic Top – Grade Wolfberry
|$41.1
|４分
|15*
|SuperFood Lab
Organic Premium Goji Berries
|$56
|４分
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消委會枸杞子5大食用貼士
【1】枸杞子有甚麼功效？
消委會引用2020年版《中國藥典》指出，枸杞子性味甘平。主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目。用於虛勞精虧、腰膝酸痛、眩暈耳鳴、陽萎遺精、內熱消渴、血虛萎黃、目昏不明。
【2】我適合食用枸杞子嗎？
消委會報告指，枸杞子適合陰虛體質人士進食，亦適合身體虛弱、腸胃不適、口乾舌燥、肝機能代謝失調人士。由於枸杞子質潤，故脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士不宜經常服用。
【3】如何避免攝入重金屬或農藥等風險？
消委會建議食用枸1杞子前，可用水清洗，並浸泡於冷開水約15分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，以降低風險。不過，枸杞子不適宜浸泡太久，因為有機會令部分水溶性的營養素例如維他命C和部分礦物質流失。
【4】如何保存枸杞子？
作為一種乾果，枸杞子開封後容易受霉菌污染，因此建議置於密封的容器內，和放置在清涼乾爽的地方，例如雪櫃。
【5】枸杞子烹調有麼要注意？
消委會指出，測試結果顯示枸杞子含有不同的營養素，但部分營養素例如維他命C和鐵質等都是水溶性，有可能在高溫中轉化，使營養素大量的流失，建議消費者用較低溫度或縮短烹調時間，以保存枸杞子的營養素。
（全文完）
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答：《中國藥典》指出，枸杞子主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目…👉🏻 詳情按此
答：枸杞子應儲存於密封乾淨的容器內，並放在陰涼通風乾燥處… 👉🏻 詳情按此