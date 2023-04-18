Superfood杞子貴未必好！消委會15款高評分枸杞子　當中7款沒除害劑　附5大食用貼士

Superfood 超級食物 ｜杞子全名枸杞子（Goji Berries），是其中一種常見於日常飲食的中藥材，近年受到歐美地區人士推崇，獲讚是兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」（Superfood），相繼出現即食的乾枸杞子零食。消委會早前檢測市面27款杞子營養含量及除害劑含量等等，結果有15款獲得高評分，但售價相差甚達，建議消費者了解枸杞子健康價值之餘，也要注意枸杞子售價。

枸杞子是常見於日常飲食的中藥材。（istock圖片）

枸杞子營養價值高

消委會於2022年8月至9月，從超市、藥房、食物零售店等地方，搜集27款乾枸杞子樣本，發現大部分樣本含有豐富胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的護目護肝等功效相符。枸杞子含「β-胡蘿蔔素」，能於人體內能轉化為維生素A（維他命A），有助預防夜盲症、維持皮膚、黏膜健康，及維持免疫系統運作正常。

不過，消委會同時發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑，建議消費者要小心選擇。

推薦閱讀

隔夜餸｜7大食物千萬別翻叮 白飯、菠菜、雞蛋上榜！嚴重或致癌

2023超級食物TOP10 牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物

以下15款杞子的總評分標準來自售價、每100克營養素含量、重金屬污染物含量及除害劑含量。營養素含量包括「β-胡蘿蔔素」、「α-胡蘿蔔素」、維他命C、鐵、銅、鋅、鎳等等，另外，全部杞子驗出微量「鎘」，有樣本檢測到微量除害劑，但不論是重金屬或除害劑，全部都沒有超出相關法規上限。另外，從消委會測試報告中可以見到，售價高昂的枸杞子產品，品質方面未必最好。

15款高評分枸杞子，有「*」代表沒有檢測出除害劑：

品牌及產品名稱 每100克售價 總評分（5分最高） 1* 位元堂

寧夏杞子（有機原料）Lycii Fructus $29.3 4.5分 2* Livi Green

有機即食杞子 Organic Goji Berries $40.8 4.5分 3* 點點綠 Green dot dot

有機頂級杞子 Organic Top – Grade Wolfberry $45.6 4.5分 4* Slowood

有機杞子 Organic Goji Berries（非預先包裝） $54 4.5分 5* Sunfood Super Foods

Raw Organic Goji Berries $64.3 4.5分 6 同心堂

正宗一級寧夏杞子 $9 ４分 7 樓上

一級寧夏枸杞 $12.5 ４分 8 JIBAOLI 產品包裝：寧夏枸杞

價錢牌標示：杞子 （非預先包裝） $16 ４分 9 老上環

寧廈大杞子 $19.6 ４分 10 健康糧坊

杞子 Wholesome Choice Barbarry Wolfberry $19.9 ４分 11 南北行

特級貢杞皇 $34.1 ４分 12 余仁生

枸杞子 Eu Yan Sang Goji Berry $35.1 ４分 13 香港工會聯合會工人醫療所

枸杞子（非預先包裝） $37.3 ４分 14* 慈康農圃 Organic Garden

有機頂級杞子 Organic Top – Grade Wolfberry $41.1 ４分 15* SuperFood Lab

Organic Premium Goji Berries $56 ４分 （資料來源：消委會報告）

清洗和烹煮枸杞子時，都要小心避免營養流失。（istock圖片）

推薦閱讀

隔夜菜食後會致癌？食物營養會流失？營養師解答｜附6款適合打工仔帶飯蔬菜

減肥｜早餐麥皮原來超錯！腰只愈吃愈粗 營養師點名8種食品易令脂肪囤積

消委會枸杞子5大食用貼士

【1】枸杞子有甚麼功效？

消委會引用2020年版《中國藥典》指出，枸杞子性味甘平。主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目。用於虛勞精虧、腰膝酸痛、眩暈耳鳴、陽萎遺精、內熱消渴、血虛萎黃、目昏不明。

【2】我適合食用枸杞子嗎？

消委會報告指，枸杞子適合陰虛體質人士進食，亦適合身體虛弱、腸胃不適、口乾舌燥、肝機能代謝失調人士。由於枸杞子質潤，故脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士不宜經常服用。

【3】如何避免攝入重金屬或農藥等風險？

消委會建議食用枸1杞子前，可用水清洗，並浸泡於冷開水約15分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，以降低風險。不過，枸杞子不適宜浸泡太久，因為有機會令部分水溶性的營養素例如維他命C和部分礦物質流失。

【4】如何保存枸杞子？

作為一種乾果，枸杞子開封後容易受霉菌污染，因此建議置於密封的容器內，和放置在清涼乾爽的地方，例如雪櫃。

【5】枸杞子烹調有麼要注意？

消委會指出，測試結果顯示枸杞子含有不同的營養素，但部分營養素例如維他命C和鐵質等都是水溶性，有可能在高溫中轉化，使營養素大量的流失，建議消費者用較低溫度或縮短烹調時間，以保存枸杞子的營養素。

（全文完）

推薦閱讀