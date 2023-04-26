小朋友「黐脷筋」要 「剪脷筋」？甚麼是「舌繫帶」　　醫生教觀察2情況+1個小測試　

黐脷筋、剪脷筋｜做父母真的要擔心很多事，例如孩子出生後若發現「黐脷筋」，就是父母的噩夢。《有線生活》邀請小兒外科專科醫生廖思維解構「黐脷筋」成因和改善方法，廖思維醫生表示，「黐脷筋」其實是小朋友的舌繫帶太短，即使做足產前檢查也可能無法察覺胎兒會有這問題。「而家長一般最關心的是，舌繫帶短到什麼程度才算不正常？」

舌繫帶過短過緊影響語言能力

廖思維醫生表示，舌繫帶在出生前就存在，位於口腔的正中，引導整個口腔結構的發育。在照鏡子的時候，很容易在舌頭下方看到和感受到舌繫帶，它是在舌和口底之間的一個薄條狀組織。有的人的比較薄，有的則比較厚。

「BB出生之後，舌頭會繼續發育增長，但實際上，只有舌頭的長度增加，舌繫帶則不會。這時，若舌繫帶本身特別短，便有機會牽拉着舌尖，限制了它的運動，使舌頭看起來比較短。」廖醫生說：「其實很多小朋友都有這問題，如果舌繫帶過短的或過緊的時候，就有機會影響舌頭的活動範圍，甚至會影響到進食和言語的能力。」

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簡單測試舌繫帶

廖思維醫生表示，家長可以幫小朋友做一個簡單的測試：請小朋友伸出舌頭，如果不能完全伸出，舌尖被牽扯著形成Ｗ形或心形，就代表有機會影響舌頭的功能。如果出現以下具體的徵狀，則應和醫生商議，考慮做手術切除，即「剪脷筋」：

1. 初生嬰兒舌繫帶太短，影響母乳餵哺；或：

2. 學齡兒童舌繫帶太短，影響咬字發音等問題。

廖醫生表示：「『剪脷筋』是一個較小型的手術，併發症相對較少，比較常見就是完成手術後流血的情況。而完成手術後，復發的機會很低。」

廖思維醫生表示，「黐脷筋」是由於小朋友的舌繫帶太短。（資料圖片）

若家長不想小朋友「剪脷筋」，可否以語言治療改善？「如果小朋友有咬字發音的問題，我會建議家長帶小朋友去見專業的言語治療師，若發現是因『黐脷筋』影響了咬字和發音，一般都會建議小朋友做簡單的『剪脷筋』手術，盡快把問題改善，讓小朋友在往後的成長中，不會再受舌繫帶太短的問題困擾。」廖醫生說。

下星期，廖思維醫生會講另一個小朋友常見問題:小腸氣。

（全文完）

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