一線搜查｜國泰大抽獎派2.7萬張免費機票　港人參加方法、日期、得獎條件一文看清

國泰派免費機票！政府早前公佈「你好，香港！Hello Hong Kong」計劃詳情後，推出「飛遇世界鉅賞」，聯同航空公司向全球旅客及港人免費派發合共約50萬張機票。當中國泰航空將於4月起送出合共2.7萬張由香港出發的免費單程機票供抽獎！想知道活動詳情、參加方法、領獎資格？做漏一步隨時失去中獎資格！即睇下文！

國泰將推出超過2.7萬張免費單程機票抽獎活動，可飛往26個國家。(cathaypacific)

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香港政府早前推出「飛遇世界鉅賞」活動，以吸引各地旅客訪港，並聯合了國泰航空、香港快運、香港航空及大灣區航空，向全球旅客及港人免費派發合共約50萬張機票。國泰最新公布，將於4月24日上午10時至4月30日晚上11時59分期間，推出逾27,314張由香港出發、前往海外26個目的地的免費單人經濟艙機票作抽獎活動，5月3日會公佈結果。

另外，其他航空公司亦陸續推出派發機票活動。大灣區航空將於5月份及7月份起，分階段送出由台北及首爾前往香港的機票，詳請將稍後公布。

活動將於5月3日公佈結果。(cathaypacific)

今次活動覆蓋26個國家、共46個城市，目的地包括：美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙、澳大利亞、新西蘭、以色列、阿聯酋、孟加拉國、印度、尼泊爾、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、日本、韓國、南非。所有免費機票均不含稅費和附加費，須受細則條款限制。

免費機票抽獎參加者須為國泰會員

值得一提，參加者參與抽獎活動前，事先須準備好國泰會員帳戶，並確保登錄ID的手機號碼與參與是次抽獎活動時所填寫的手機號碼是一致。如成功抽中免費機票，但未成為國泰會員，須於5月9日前，使用登記抽獎活動的資料註冊成為國泰會員。

免費機票大抽獎參與方法

中獎者須年滿18歲，準備好國泰會員賬戶後，按以下步驟參與抽獎：

填寫表格，填寫旅行證件所示嘅姓名拼音、電子郵箱地址及手機號碼

選擇航線，選擇心儀目的地國家 （必須為活動指定目的地國家）

提交表格

國泰航空登記會員教學

前往國泰航空網站登記成會員。 填寫手提電話號碼並輸入驗證碼。

3. 輸入與護照上姓名相符的個人資料。

「飛遇世界鉅賞」機票禮遇

日期：2023年4月24日上午10時至4月30日晚上11時

機票航點：香港出發前往海外26個目的地國家（共46個目的地城市）

機票數量：27,314張

公佈結果日期：2023年5月3日 （以電子郵件方式公佈）

登記連結：flights.cathaypacific.com

（全文完）

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