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糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病

  • Kathy Lo
  • 2023年04月26日
糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病

糖尿病｜糖尿病是香港主要的慢性疾病之一，不少糖尿病患者為控制病情，於日常飲食常有不少忌諱，除了避免吃甜食，更不敢碰水以外的飲品。不過，有腎臟科醫生表示，根據英國研究，糖尿病患不一定只能喝水，有2類飲品亦能降低糖尿病導致的死亡風險，而且比水更有效，即看下文！

糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病
不少糖尿病患者為控制病情，於日常飲食常有不少忌諱（freepik）

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研究證明2飲品助死亡風險降2成

台灣腎臟科醫生王介立於Facebook專頁發文指出，《英國醫學期刊》表示，有研究分析，已經罹患第2型糖尿病者，飲品項目與死亡率的關係。研究報告顯示，透過追蹤1萬5千名人士平均18.5年的時間後發現，糖尿病者其中每天喝超過1份的含糖飲料，會增加整體死亡風險，每天喝超過1份（150大卡）的含糖飲料會讓死亡風險平均增加20%。不過，如果每天喝超過4份咖啡、超過2份茶、或超過5份的水，則會降低大約2成的死亡風險。

糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病
每天喝超過1份的含糖飲料，會增加整體死亡風險（jcomp＠freepik）

代糖飲料也有效

研究同時證實，如果將含糖飲料換成代糖飲料，可有效降低死亡風險。王介立表示，這研究結果也證實了過去的主流認知，代糖可以有效降低糖份造成的傷害。但若換成咖啡、茶及水，死亡風險會再降低。不過，根據結果，「水看起來應該是沒有比茶及咖啡還有效」，所以糖尿病患者未必只需喝水，他們也有其他飲料可選擇。

糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病
咖啡、茶及水，會再降低死亡風險（freepik）

5類人士易患糖尿病

由於糖尿病是一種慢性的疾病，很多患者在早期時未必察覺。以下5類人士較易患上糖尿病，要特別小心：

  1. 遺傳，家族中有糖尿病患者，其患上糖尿病的機會，相對較一般人為高。
  2. 肥胖（尤其是在腹部積聚脂肪的人士）
  3. 缺乏運動
  4. 中年過後
  5. 曾有妊娠性糖尿病史或生產過巨嬰（超過4公斤）的女士
糖尿病｜英國研究指2飲品　比飲水更有效　降糖尿病死亡風險20%｜附5類人最易患病
肥胖人士，尤其是在腹部積聚脂肪的人，較易患上糖尿病。（freepik）

（全文完）

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問：代糖飲料可降低死亡風險嗎？

答：可以。 詳情按此

問：甚麼人士易患糖尿病

答：遺傳。 詳情按此

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