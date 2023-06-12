一線搜查｜易通行趕絕「隧道券」？ 苦主憂變廢紙、退款卻淪人球 運輸署有何回應？

政府上月起於青沙管制區、城隧和獅隧陸續實施易通行，目標今年內涵蓋所有政府隧道，實現不停車收費。但最近有職業車司機、車隊老闆向《一線搜查》反映，稱手上有一大堆「隧道券」，擔心這些券像「軍票」一樣，隨時變廢紙。

甚麼是「隧道券」？ 易通行下恐變廢紙

隧道券其實是80年代產物，全稱「單程使用費代用券」，以預繳形式方便駕駛人士免找續通過人手收費亭，面值由3至50元不等，不過只限政府隧道才可使用，不適用於西隧、大欖隧道。

曾駕駛客貨車的梁先生，兩年前買了一堆隧道券，後來轉駕綠的，使用頻率大減。最近政府隧道陸續轉用易通行，他擔心手上隧道券淪為廢紙，故在社交網站向網民求助，「因為我以前貪方便，在青嶼幹線上班，買隧道券過隧道，現在青嶼幹線沒有收費亭，只有獅隧、城隧收，但轉用易通行後變相得物無所用。」

另一位開客貨車的黃先生面對同樣情況，「有很多職業司機都有買隧道券，現在用易通行，他們的隧道券，一是運輸署退錢，一是代理公司退錢，現在是不知道哪一方退錢。」

僅四隧道接受 苦主批單方面改玩法

司機：「私家車、私家車。（這是什麼券來的，這券用不了。）這裡不能用這種券？（是的，這張是政府隧道券。）」今年5月開始，政府在青沙公路、城隧、獅隧實施易通行，變相沒有人手收費亭、無法使用隧道券，算一下，現時全港只有紅隧、東隧、大老山隧道和香港仔隧道可以用。政府說，目標今年內推行至所有政府隧道，難道隧道券到時會變成廢紙？

的士司機梁先生：「完全不交代已買隧道券的人如何處理，是否追收罰款時，可以用隧道券繳費？錢已經給你了，買套票一樣預購形式，現在單方面更改玩法，又不讓人使用，我覺得這樣不行。」

客貨車司機黃先生指：「就是推易通行時安排好些，以前沒有易通行便使用隧道券，現在沒安排如何退錢，對不對，難道好像日本軍票，買後不值錢，沒理由吧。」

叩門退錢淪人球 1823建議：購買前慎重考慮

這些歷史遺留的產物會如何處理？原來這班司機循不同途徑問過政府。客貨車司機黃先生指：「運輸署指這些是隧道券，在隧道公司買，便問代理公司拿錢。我又去代理公司問，代理指這是運輸署負責，你去運輸署問，我又去運輸署，運輸署指你不如問易通行。我又問易通行，易通行指因為有不同價錢，看看哪些隧道可以用，你便儲起幾張用。」

梁先生就試過致電1823查詢，但最後得到的短訊回覆，是「駕駛人士仍可於未實施易通行的政府隧道使用」，又溫提他，建議他在購買前慎重考慮，應該購買的面值和數量。梁先生說：「只有這樣的回覆，這些答覆是官腔回覆，完全沒有交代隧道券如何處理，不是只我一個，有很多人都有這個情況。」

運輸署：考慮一次性退款 將公布詳情

而最近發現網上有人急著散貨，最便宜65折有交易，一般駕駛私家車的司機未必會用到隧道券，但原來不少職業車司機或公司車司機，手上也有不少隧道券。在網上的二手買賣平台，近期有不少人便宜價散貨，記者隨機找一間問問，「你好，是否最少要買一本？（我好像還有少少散裝，你想要多少張？10元一張。）是否只有15元面額？（還有8元面額，好像有15張左右，5元一張。）最少要買多少張？因為現在有易通行，我怕很少機會用。（你能遷就我交收時間的話，一張也可以賣給你，我沒所謂，以免稍後會變成廢紙）。」

網民65折清「蟹貨」 提記者儘快用完

原價15元一張，現在賣10元，原價8元的，便賣5元，算一算，即是差不多65折。記者約她交收，當日原來還有其他客人，這個男人幫她買了兩疊，「因為我爸爸的公司可以報銷100本，他對我說『妹妹，不如上網賣了』。原本我是賣120元一疊，後來推出易通行，沒有人手收費亭，我就以100元一疊出售，（200元一疊？）不好意思，是120元一疊。」

她稱手上有還有40本15元面值的隧道券，又指有數個客人一直有光顧，不過易通行實施後，客人便少買了。「我給你看看，有個客人真的光顧了很久，2月開始買，一直買，不停買，3月又買一疊，上次5月買，昨日才買完，他是一次買15本。其實我有數個客人，有一個也怕虧，便每個月才向我買兩本，因為怕變廢紙，變廢紙很無謂。」

她還不斷提醒記者，記得在所有隧道實施易通行前，儘快使用隧道券。這些隧道券上面，真的寫著買後不能退，亦不能兌換為現金。

隧道券銷售點：全世界都等運輸署進一步通知

記者去其中一個銷售點查詢，「全世界都在問，全世界在等運輸署進一步通知，程序上是否來這裡退，退現金還是戶口，完全未知，所以要等，你留下聯絡資料給我，我有更新再通知你。因為有些公司，他們買得更多，可能每次買數十本，他們存貨量更多，因為你只不過也是散戶。（大多數是公司查詢？）對呀，中電那些買很多，每個月也買，每次買數萬元。」

就這些隧道券問題，運輸署回覆指，近3個月收到16宗退款安排查詢，會考慮作一次性特別退款安排，會適時公布。不過對市面上有多少未收回的隧道券，則未能提供數目。