銀屑病不受控制或禍及關節

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銀屑病並非單純是一種皮膚疾病，而是免疫系統作怪，有機會攻擊其他器官，出現共病如銀屑病關節炎，嚴重的話可致小大關節永久變形。皮膚及性病科專科陳俊彥醫生指出：「大部分銀屑病患者也是先出現皮膚症狀，但有三分一至一半人，有機會因病情不受控制而於5至10年內出現銀屑病關節炎。」以往，大部分藥物未能同時針對銀屑病和銀屑病關節炎，幸而隨醫學界對疾病的了解加深，目前生物製劑可同時控制兩種疾病，從根源解決問題。

皮膚及性病科專科陳俊彥醫生

銀屑病關節炎損大小關節

銀屑病導致皮膚紅腫痕癢、表面有大量皮屑，這些症狀已令患者大受困擾，然而一旦病情不受控制，身體的發炎因子會繼續發動攻勢，其中一個「要塞」就是關節。陳醫生指出：「若不幸患上銀屑病關節炎，嚴重可致關節永久變形。如手指關節受影響，基本日常生活如拿餐具、更衣扣鈕也會變成難事。一旦禍及更大的關節如膝蓋、大腿骨、脊骨，患者可能連站立、坐下、行走也變得困難，影響活動能力。 」

單靠關節痛難辨真正原因

不過銀屑病與銀屑病關節炎並沒有特定先後次序，陳醫生指出，臨床上有約一成患者出現銀屑病關節炎症狀時，皮膚毫無異樣，而且症狀與其他關節問題甚為相似，患者難以單靠症狀判斷病因。例如勞損性關節炎，患者出現關節痛的原因是關節長期磨蝕，令軟骨及關節液日漸消失，患者通常是越活動越痛；銀屑病關節炎則是自身免疫系統問題，症狀反而是越休息越痛，尤其是早上起床會出現晨僵。

與銀屑病關節炎更相似的是類風濕關節炎，同樣也是免疫系統問題導致關節疼痛而且症狀相似，臨床上醫生可透過血液測試檢查類風濕因子，如呈陰性，則可能會考慮其他致病原因，包括銀屑病關節炎。

新型藥物控制共病

要同時控制銀屑病和銀屑病關節炎，傳統治療有所局限，如外用藥膏主要針對皮膚上的症狀；光學治療助減少皮膚上的斑塊，但對關節發炎幫助不大；口服免疫系統抑制劑雖可針對兩種疾病的發炎源頭，但會抑制全身白血球的數目及其功能，增加患者感染其他疾病的風險。

幸好，現時已有在臨床使用5至10年的生物製劑，它不會抑制白血球的功能，而且能直接從源頭中和發炎因子，可以安全、有效地改善銀屑病及銀屑病關節炎，副作用亦較少。部分患者在注射2至4星期後，如病情穩定下來，注射間距可以漸疏，也能長期控制皮膚及關節的症狀。陳醫生提醒，有皮膚或關節症狀應及早求醫，找出真正的原因並與醫生商討最合適的治療方案。

以上資訊由陳俊彥醫生提供