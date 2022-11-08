科學館恐龍展延至明年2月　8組化石標本免費睇　親子必玩3大新活動

由香港賽馬會呈獻的大型恐龍展覽「八大‧尋龍記」在7月8日登陸科學館，費用全免，期間會展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的完幅化石標本，包括暴龍、三角龍、棘龍等，值得入場欣賞！由於反應熱烈，官方宣佈原定11月16日完結的恐龍展，將延長至2023年2月22日，還未到場的朋友記得把握最後機會。

完幅化石標本。（香港科學館網站）

7組化石骨架首次在香港展出

由於展品體積龐大，科學館特別劃出二千平方米空間作展覽，並展出八組來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的史前生物化石標本。當中五組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍，骨架都是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度更超過9成，非常獨特和罕有！

而棘龍和哈特茲哥翼龍是1比1骨架模型，館方特別應用光雕投影技術，重構翼龍原貌，其化石真品則會在展櫃內展示。另外，必看展品還包括整幅幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍外，其餘七組化石骨架均是首次在香港展出。

暴龍骨架。（政府網站）

大型三角龍骨架，在全球首次展出。（政府網站）

哈特茲哥翼龍骨架。（政府網站）

3大親子全新活動

除了參觀化石真品外，科學館還推出了3項既好玩又富教育性的新活動供大人小朋友遊玩：

【1】「與龍同眠」留宿活動

看恐龍標本還不夠？各位可以參加此留宿活動，遊走於恐龍展覽廳解謎尋寶、欣賞科學示範，以及在流動天象廳內觀賞星空，藉此認識更多史前生物知識和恐龍滅絕之謎。活動由即日起至11月16日接受報名，費用$312，每位6至12歲參加者須由一位家長陪同，家長不另收費，結果會在11月23日公布。詳情

「與龍同眠」留宿活動。（政府網站）

【2】龍「伽」班

想欣賞恐龍展覽又想玩瑜伽？龍「伽」班一次可以滿足你兩個願望。活動除了能欣賞化石外，更有專業導師帶領參加者做以恐龍為題的瑜伽招式，認識恐龍身體特徵。活動由12月15日上午10時接受報名，費用$72，參加者須年滿18歲。詳情

龍「伽」班。（科學館網站）

【3】創客工作坊：旋轉暴龍

喜歡小手作的家庭注意，在這工作坊中，大人小朋友們都可以親手摺出一隻可愛暴龍，然後製作簡單齒輪系統來讓暴龍轉動，學習工程原理。活動費用為$96，8至12歲參加者須由一位家長陪同，家長不另收費，不過目前所有節數已經完結，想報名的話一定要留意科學館網站最新資訊。詳情

創客工作坊：旋轉暴龍。（科學館網站）

展覽詳情

展覽日期：2022年7月8日至2023年2月22日

地點：九龍尖沙咀東部科學館道二號香港科學館

費用：全免

預約網站：按此預約

（全文完）