黃心穎與泥鯭過同居生活　約滿恢復自由身　稱專心事業未諗結婚

自2019年被傳媒踢爆與人夫許志安偷食後，藝人黃心穎Jacqueline隨即淡出幕前工作，也極少接受傳媒訪問。至近日有傳媒拍下照片，指黃心穎與RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）已同居多時，會一齊到樓下放狗，她亦大方回應了記者提問。

泥鯭心急護花

據傳媒報道，泥鯭早已住進黃心穎家中，過著甜蜜二人世界生活。日前放狗時發現有記者拍攝，泥鯭顯得心急護花，沒有回應記者問題，更一度「反拍」記者，反而黃心穎表現大方，亦願意回答記者問題。

約滿恢復自由身

被記者問到何時復出幕前，黃心穎回應已與舊公司（無綫TVB）約滿，暫時享受自由身。至於會否考慮結婚，黃心穎就表示會先考慮工作問題。

許志安有新歌 ?

當年「安心事件」的另一主角、天后鄭秀文老公許志安，於2022年3月簽約環球唱片，曾有傳已錄製多首新歌，他亦曾於instagram上發放多段自彈自唱短片，不過至今出新歌仍只聞樓梯響。

安心事件轟動全港

2019年4月有傳媒釋出一段許志安與黃心穎在車廂內親熱短片，由於許志安當時與天后鄭秀文是夫妻關係，黃心穎亦與藝人馬國明是公開的戀人關係，兩人竟背著另一半偷食，隨即成為港人以至華人社會討論焦點。同日許志安即召開記者會鞠躬道歉，形容自己是「壞咗嘅人」，並暫停所有工作反省。至於黃心穎亦於社交平台公開道歉，停止所有幕前工作，並一度離開香港。

（全文完）

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常見問題

問：黃心穎有沒有計劃復出幕前？

答：黃心穎回應記者時表示，已約滿無綫，暫時享受自由身…👉🏻詳情

問：黃心穎有沒有計劃結婚？

答：黃心穎表示會先專心工作發展…👉🏻詳情

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