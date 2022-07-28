特快公屋｜港媽獲派天晴邨「特殊單位」　上網一查即放棄：原本好興奮

香港輪候公屋單位往往要等好幾年，有位港媽最近在facebook分享，近日終於收到房委會「配房通知信」，通知她獲編配天水圍天晴邨單位，形容「開心到彈起」。然而當她上網一查該單位資料，熱情瞬間冷卻，並決定放棄。網民知道她的原因後，大部份都表示支持。

港媽於fb貼出通知信，分享拒絕該單位原因。（香港公營房屋討論區(FB版)圖片）

該位港媽近日於香港公營房屋討論區(FB版) facebook群組上分享經歷，表示早前收到編配公屋單位的通知信，得悉獲編配天水圍天晴邨晴碧樓一個單位，「本身好開心，好興奮，上網一查，原來係凶宅，仲要吊頸。」

港媽多年來一直住在天水圍，因此獲派天晴邨原本十分高興。（Google Map截圖）

擔心兩子女受影響

港媽在回覆網民時表示：「我本身住開天水圍，心水都係天水圍，所以見到天睛個下，開心到彈起，點知係凶宅。」她續稱：「有兩個小朋友，所以唔會考慮。」對於該港媽的決定，大部份網民都表示支持，「自然身故就會考慮，吊頸就真係……怨氣好重」，另有人說：「唔使諗，介意就唔好要，如果唔係個心成日形住形住。」

陽光猛可考慮？

不過，有少數網民指可先實地視察再決定，有人說：「如果地方位置靚，又好大，再睇埋多窗陽光夠猛，可以考慮要嘅！」有過來人回應指：「我家住緊嘅就係，向東好大太陽，所以都無問題，我覺得可以自己去附近睇下，問下樓下保安。」

特快公屋編配計劃

通知信上有一句「請參閱附頁以便了解上述單位特殊情況」，港媽才會上網查閱單位資料。有網民估計單位來自「特快公屋編配計劃」，但港媽表示沒有主動申請該計劃。

根據房署網站資料，申請「特快公屋編配計劃」有機會提早入住公屋單位，但計劃中可供揀選單位，大部分是受歡迎程度較低的公屋單位。當中部分單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以⾄單位的設計等較為遜色，例如位於新界區的寶田邨及天恩邨⼀期，單位內的洗手間較其他公屋單位略為細小。

（全文完）

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常見問題

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