防Facebook偷聽對話教學　7步關閉站外動態功能　減推送廣告騷擾

心靈感應定有鬼？有沒有發現每次講過或搜尋過的話題，一打開FB就會看到相關廣告？網上經常有人質疑Facebook會監視和偷聽對話，雖然未知是否屬實，但如果想減少這些煩人廣告，不妨跟著以下幾個步驟，關閉Facebook站外動態功能，防止Facebook偷聽。

經常有人質疑Facebook會監視和偷聽對話。（Brett Jordan＠unsplash）

相信大家都曾經試過，與親朋戚友討論或曾上網搜尋某件事情、產品後，Facebook便會隨即出現相關的廣告。其實是因為用戶使用Facebook的頻率，會成為了廣告商的參考數據，以方便他們製作個人化廣告吸客。

用戶使用Facebook的頻率，會成為了廣告商的參考數據。（Dawid Sokołowski＠unsplash）

Facebook有一個名為「Facebook站外動態」的功能，它能監視、追蹤和紀錄用戶的網上活動，如想減少被偷窺，其實只要在Facebook進行一個簡單的設定，便可減少這些個人化廣告。

7步驟關閉「Facebook站外動態」功能

步驟1：打開Facebook應用程式，進入個人分頁，選擇「設定和隱私」，按「設定」。

選擇「設定和隱私」，按「設定」。

步驟2：向下拉至「權限」，按「Facebook站外動態」。

按「Facebook站外動態」。

步驟3：按「清除記錄」，取消帳戶與Facebook站外動態的連結。

按「清除記錄」。

步驟4：再次確認，按「清除記錄」。

再次確認，按「清除記錄」。

步驟5：清除記錄後，按「更多選項」。

按「更多選項」。

步驟6：點選「管理未來的動態」。

點選「管理未來的動態」。

步驟7：關閉「未來的Facebook站外動態」，並再次確認「關閉」。

確認「關閉」。

（全文完）

常見問題

問：為甚麼Facebook會顯示相關廣告？

答：用戶使用Facebook的頻率，會成為了廣告商的參考數據，以方便… 👉🏻 詳情按此

問：如何防止Facebook偷聽？

答：Facebook有一個名為「Facebook站外動態」的功能，它能… 👉🏻 詳情按此

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