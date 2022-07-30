食隔夜菜隨時致癌！小棠菜千萬別留過夜　4類蔬菜致癌風險排名｜附8大不宜翻叮蔬菜

不少人為慳錢著想，都會預先煮好第二日的飯菜帶飯，坊間普遍認為帶飯比外出用膳更健康。為健康著想，蔬菜是每一餐的必須，食物安全中心（食安中心）報告指出，蔬菜含有硝酸鹽，硝酸鹽有機會分解成毒性較高的代謝物亞硝酸鹽，再形成致癌物亞硝胺，而亞硝酸鹽的增長則取決於存放温度。下文為你整理4類蔬菜硝酸鹽含量高低、5招減少致癌物、8大不宜翻叮蔬果，以及美國毒理學專家提出的隔夜飯餸3大處理原則。

不少人為慳錢和健康著想，都會預先煮好第二日的飯菜帶飯。（資料圖片）

亞硝酸鹽增長取決於存放温度

食安中心指，雖然蔬果含例如維他命、礦物質等的豐富營養，但部份蔬果本身就含有硝酸鹽。本地蔬菜的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量，並不會對巿民健康構成即時風險。食安中心解釋硝酸鹽本身沒有毒性，但若煮熟後放置時間太久，細菌便會把硝酸鹽，分解成毒性較高的代謝物亞硝酸鹽，再形成致癌物亞硝胺。人體吸收過量的亞硝胺，就有機會出現患癌風險。

早前食安中心公開的研究結果顯示，熟菜存放在雪櫃一晚後，其亞硝酸鹽含量未見增加；而存放三天後，亞硝酸鹽含量仍然很低。存放溫度是影響熟菜中，亞硝酸鹽含量上升的主要因素，冷凍溫度會令細菌不活躍，可以延遲亞硝酸鹽的形成。

部份蔬果本身就含有硝酸鹽。（istock圖片）

致癌風險高中低

食安中心指，多款蔬果中，隔夜再食致癌風險最高的是大白菜、小棠菜、莧菜。中等風險包括菜心、娃娃菜、紅菜頭。風險較低的就有番茄、節瓜、冬瓜。而在硝酸鹽含量方面，食安中心亦列出以下排名。

硝酸鹽含量平均值

【最少】：瓜菜、果菜類、豆類蔬菜（平均值14毫克）

例如番茄、節瓜、冬瓜、金菇、秀珍菇、草菇等。

【第3位】：塊根、塊莖類蔬菜（平均值720毫克）

包括青蘿蔔和紅菜頭。

【第2位】：莖類蔬菜（平均值830毫克）

例如西芹和蘆筍。

【第1位】：葉菜類蔬菜（平均值2,100毫克）

包括白菜、小棠菜、菠菜、娃娃菜、莧菜、芥菜。

小棠菜內的硝酸鹽含量屬最高級別。（istock圖片）

5招減少致癌物

【方法1】去皮、除莖

食安中心報告提到，蔬菜上的硝酸鹽分布並不平均，例如生菜和菠菜，去除莖部和主葉脈後，硝酸鹽含量能減少30至40%。另一方面，馬鈴薯、香蕉、瓜類等去皮後，硝酸鹽含量亦會減少20至62%。所以大家可在烹煮前，先去除蔬菜硝酸鹽含量較高部分。

馬鈴薯、香蕉、瓜類等去皮後，硝酸鹽含量會減少20至62%。（istock圖片）

【方法2】用水清洗乾淨

食安中心表示，硝酸鹽可溶於水，葉菜類蔬菜在用水清洗後，硝酸鹽含量會減少10至15%。因此在煮菜前切記要用水清洗，減少硝酸鹽含量。

在煮菜前切記要用水清洗，減少硝酸鹽含量。（istock圖片）

【方法3】水焯一次再煮

除了洗菜，水焯蔬菜亦可減少蔬菜中的硝酸鹽。食安中心指出，蔬菜的硝酸鹽含量會隨水焯時間而減少。而實測結果顯示，蔬菜經水焯1至3分鐘後，硝酸鹽含量顯著減少。食安中心將菜心和莧菜用沸水煮15分鐘後，硝酸鹽含量分別只剩下45% 和53%。為減低患癌風險，蔬菜最好先水焯一次後再煮。

蔬菜最好先水焯一次後再煮。（istock圖片）

【方法4】白焯或蒸煮

食安中心多項研究顯示，蔬菜例如豌豆、椰菜、馬鈴薯、菠菜等，用水烹煮後，硝酸鹽含量會大約流失16%至79%不等。而研究發現馬鈴薯去皮後，用少烹煮和蒸煮，硝酸鹽和亞硝酸鹽含量的減幅最大，分別為36至58%，和82至98%。

蔬菜用水烹煮後，硝酸鹽含量會大約流失16%至79%不等。（istock圖片）

【方法5】勿喝烹煮蔬菜的水或湯

最後一點，食安中心提醒市民必須注意，硝酸鹽不會在水焯過程中分解或蒸發，依然會留在煮蔬果時用的水裡，因此大家應在食用前將水棄掉，絕對不要喝下烹煮蔬菜的水或湯，減低風險。

不是所有蔬果都適宜用微波爐加熱。（istock圖片）

8大不宜翻叮蔬菜 芹菜會致肚痛

【1】辣椒

若使用微波爐加熱辣椒，不小心叮得過熱的話可能會令辣椒著火。而且打開微波爐時，高溫的辣椒中，散發出的化學物質會刺激我們雙眼，更會灼傷喉嚨，盡量還是不要翻熱辣椒。

不小心叮得過熱的話可能會令辣椒著火。（istock圖片）

【2】西蘭花

西蘭花含有豐富的維他命和礦物質。美國有研究發現，西蘭花會在微波爐加熱的過程中，減少當中97%的抗氧化成分。而用蒸煮的方法，只會減少11%抗氧化物。所以若一定要將西蘭花加熱，又不想流失營養，最好就是用蒸煮的方法，不要使用微波爐。

西蘭花會在微波爐加熱的過程中，減少當中97%的抗氧化成分。（istock圖片）

【3】蘆筍

新鮮蘆筍含維他命C等，多種抗氧化營養素，但據挪威研究發現，蘆筍經微波爐加熱後，會流失維生素C。但由於維他命C屬於水溶性維他命，水溶性維他命遇到水、熱、光都會很容易破壞到蔬菜原有的的營養價值，不宜放進微波爐。

蘆筍經微波爐加熱後，會流失維生素C。（istock圖片）

【4】紅菜頭

不要將紅菜頭放入微波爐加熱，因為紅菜頭含有豐富的硝酸鹽，若用微波爐將煮熟後的紅菜頭翻熱，有機會令腸胃產生細菌孢子，引致食物中毒，已煮熟紅菜頭最好即日食用。

紅菜頭煮後最好即日食用。（istock圖片）

【5】芹菜

與紅菜頭一樣，芹菜含有硝酸鹽，若以微波爐翻熱後有可能引致肚痛，建議煮後最好即日食用。

若以微波爐翻熱芹菜後有可能引致肚痛。（istock圖片）

【6】大蒜

大蒜素來有抗癌之用，但美國一項研究曾經提到，若把大蒜放入微波爐加熱1分鐘，就會摧毀大蒜中的活性硫烯丙基化合物，令它失去應有的抗癌作用，適得其反。

大蒜素來有抗癌之用。（istock圖片）

【7】蘑菇

根據歐洲食品信息委員會（EUFIC）資料顯示，微波爐加熱會令到蘑菇中的蛋白質容易被酶和微生物破壞，導致變質，引致肚痛。因此煮熟後的蘑菇應該立即食用，不宜留過夜。

煮熟後的蘑菇應該立即食用，不宜留過夜。（istock圖片）

【8】葡萄

用微波爐加熱葡萄可能會產生火花，嚴重可引致爆炸！由於翻熱過程中，微波爐放射出的能量都會集中在葡萄上，突然增加的熱力會令葡萄膨脹，導致葡萄爆炸。雖然有些水果可以承受高溫，但盡量還是不要翻熱水果。

微波爐翻熱葡萄可引致爆炸。（istock圖片）

隔夜飯餸3大處理原則

不少家庭都會將每天食剩的飯餸放入雪櫃存放，原來除了把剩餸放入雪櫃外，還有其他方法可以在處理上做得更好，令飯餸不易變壞！一起來看看美國毒理學專家招名威教授提出的三大原則。

其實為健康著想，最好一定是食用新鮮食物，若要預留飯盒或出現剩餸，大家應妥善處理，盡量減低食物不經意對我們身體造成任何害處的風險。

（全文完）

常見問題

問：蔬菜本身的硝酸鹽含量很高嗎？

答：本地蔬菜的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量，並不會對巿民健康構成即時風險…👉🏻詳情請看

問：新鮮蘆筍含哪些營養？

答：新鮮蘆筍含維他命C等多種抗氧化營養素…👉🏻詳情請看

😊 為生活增值 Like 👉有線生活FB

💪 睇健康貼士 Like 👉有線健康FB

🔔 接收最新生活資訊 follow 👉 in有線生活IG @icable.life