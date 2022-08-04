消費券優惠2022｜八達通領券送$20／百佳買滿$1500送$300　日本城等10大商戶回贈

第二期消費券即將在8月7日派發，各大商店、便利店、商場均紛紛推出回贈優惠大力搶客！然而，若果懂得運用，消費券回贈隨時可額外多600大元！即睇以下10大精選商戶推出的優惠詳情，賺盡消費券獎賞！

第二期消費券在8月7日派發 （資料圖片）

【1】OK便利店

由2022年8月7日起至8月13日期間，凡於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈4張$5窩心現金券。現金券必須於2022年9月6日前，淨消費滿$20時使用。此外，OK STAMP IT會員的回贈現金卷會以電子形式存入戶口。

OK STAMP IT會員亦享有額外優惠，購買指定禮品卡可再獲$30現金卷，即合共可領取多$50回贈。

【2】7-Eleven便利店

8月7日至11日在7-Eleven用八達通領取消費券，可獲2張$3優惠券，$3優惠券有效期至8月18日，購物滿$30就可用得。

此外，由8月7日起，於7-11購買一套10張$30、總值$300的7-Eleven現金券，即額外多送$30及1,000 yuu積分。

用八達通領消費券送$6 | 圖片來源：Alison Pang

【3】惠康

8月5日至9月1日，在惠康超市買現金券滿$1,000即送$50，買$2,000更送$120；買現金券更額外獲贈價值$120品牌優惠券，每人限購$1萬現金券。因此，如結合家人或朋友兩份$5000消費券，一次過購買$1萬現金券，即可額外多獲$600！

【4】百佳

消費券早鳥優惠！即日起至8月18日，於全線百佳門市購買面值$50百佳禮券滿$1,500，即送總值$200「百佳優惠券」；易賞錢APP會員再送總值$100電子優惠券，即最多可獲贈$320優惠券。

前往百佳門市，使用八達通內的消費券購買$1,500百佳禮券，享$200優惠券及$100電子優惠券。

在百佳網店買$2000電子禮券享$200優惠，除了有4張$500電子禮券外，更可額外獲贈2張$100張電子優惠券下次使用。優惠期至8月14日。

商戶推出消費券早鳥優惠 | 圖片來源：Cheung Yin

【5】屈臣氏

即日起至9月30日，BoC Pay用戶在屈臣氏分店買滿$300即減$30、買滿$550即減$60；而Alipay HK及八達通卡用戶買滿$300即減$30；在屈臣氏網店買滿$800更即減$100，獨家購物獎賞高達$420！

【6】萬寧

8月8日至31日，在萬寧買禮券：

$1,000送$50

$2,000送$100

$3,000送$200

每人每日限購$3,000禮券。

另外，由8月7日至9月30日喺萬寧用八達通／AlipayHK／Wechat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288會即時扣減$28，如滿$388則扣減$50，滿$688更可扣減$100。

獨家購物獎賞高達$420 | 圖片來源：BoC Pay

【7】莎莎

莎莎門市購物滿淨價$150即減$15

【8】日本城

全線JHC日本城、生活提案、生活工房、日本城網購推出同步優惠！

買$1000禮券即送$250（包括4張$50現金券+2張$25現金優惠券）

買$600禮券即送$150（包括2張$50現金券+2張$25現金優惠券）

【9】新地旗下12大商場

由8月1日至9月30日，推出「夏日旋風大抽獎」。顧客於新地12大商場內消費每滿$200，即可獲1+1雙重抽獎機會，獎品包括比亞迪BYD ATTO 3電動車(價值$273,000)、OGAWA Mysofa按摩椅(價值$14,800)、iPhone 13 Pro 256GB(價值$9,299)等等。

比亞迪BYD ATTO 3電動車（參考圖） | 圖片來源：比亞迪

【10】民坊旗下25個商場

民坊旗下25個商場將推出「100%消費回贈優惠」，送出價值$200萬現金券，顧客以電子貨幣消費滿$50，即送$50的餐飲現金券，送完即止。

優惠活動期間，顧客於商場即日以電子貨幣累積消費滿$50或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會免費換領價值$50的餐飲商戶優惠券。有關優惠券為隨機附送，每日顧客每日憑每組有效發票只可換領一次。

民坊旗下商場優惠：

（全文完）