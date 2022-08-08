消費券第二期｜迪士尼酒店激減$185起　2日1晚最多兩大兩小入住｜附連結+優惠碼

適逢消費券第二期再次派發，有旅遊網站推出預訂酒店的特大優惠！成功用優惠碼訂購酒店立即勁減$888！可選擇的酒店當中，包括最受歡迎的迪士尼兩大酒店，最平一晚震撼價$185起！馬上看優惠詳情，用抵價搶靚房！

迪士尼兩大酒店又有優惠價 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

每晚10PM搶減$888優惠

由今8月7日10PM 起，旅遊網站Trip.com會有一連6日Mega Sale！使用 Mastercard 優惠碼後可減$888或$188。 【 查看優惠 】

預訂香港迪士尼樂園酒店最經濟的「標準客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,073（連稅$1,180），扣減$888酒店優惠代碼後，每晚低至 $185！包早餐一晚房價$1,554（連稅$1,709），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚只需$666起！

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房價包含：

一晚標準客房住宿

1張特大雙人床 或 2張小型雙人床

酒店內設施：游泳池、健身室、活動工作坊等等。

1張特大雙人床（參考圖） | 圖片來源：香港迪士尼樂園

今次可選擇預訂的優惠房型當中，還包括迪士尼樂園酒店極受追捧的「海景陽台客房」，同樣最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,478（連稅$1,626），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚低至$590！

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房價包含：

一晚標準客房住宿

2張小型雙人床

酒店內設施：游泳池、健身室、活動工作坊等等。

「海景陽台客房」 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

探索家酒店海景房$811

迪士尼探索家度假酒店的房價同樣抵玩！「標準客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,335（連稅$1,468），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚低至 $447！包兩份早餐一晚房價$1,930（連稅$2,123），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚低至 $1,042！

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「豪華客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,472（連稅$1,620），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚低至 $584！ 【 立即預訂 】

「海景客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,699（連稅$1,869），扣減$888酒店優惠代碼後，一晚低至 $811！ 【 立即預訂 】

房價包含：

一晚標準客房住宿

2張雙人床

酒店內設施：游泳池、健身室、活動工作坊等等。

迪士尼探索家度假酒店同樣抵玩 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

除了用 Mastercard卡可享酒店優惠，網站同時推出低至81折購買迪士尼樂園門票，票價低至 HK$570就可入場玩足一天！

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另外，在8月9日有專搶主題樂園門票的優惠，及8月11日有搶買1送1或半價的酒店餐飲優惠，還可用消費券付款，搶到賺到，大家萬勿錯過啊！ 【 查看優惠 】

（全文完）

為何綠雨警告信號30年間未對外發布過？ 綠雨警告信號只供政府內部使用。 黃、紅、黑暴雨警告信號幾時設立？ 1998年3月，天文台重新定義了三個級別的暴雨警告信號。

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