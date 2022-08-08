趙頌茹遭家暴出軌　揭2個原因強忍多時才與周永恆離婚　否認曾與陳冠希拍拖

育有兩女、今年40歲的趙頌茹（阿Yu），一出道被喻為「翻版鄭秀文」備受關注，可惜一路走來並不容易。趙頌茹與前夫周永恆離婚後，一直母兼父職，專心賺錢獨力撫養兩個女兒，作為單親媽媽的她，更表明無打算再婚。日前，她接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白了初入行無事業心、與陳冠希傳緋聞等問題，亦詳述了慘遭前夫出軌、家暴，仍死忍多時才決定離婚的心路歷程。

趙頌茹與前夫周永恆離婚後，一直母兼父職。（趙頌茹IG）

人生無遠大目標 只想湊大2個女

當時二十出頭的趙頌茹被指戀愛大過天，只顧拍拖無心戀戰樂壇。趙頌茹指，當年解約主因，是簽她入紅音樂的當時高層登勤（Ducan）於04年跳槽，導致她有許多擔憂，「我人生從來沒甚麼遠大目標，今天也一樣，只是平安、平淡湊大兩個女。當年登勤像我爸爸，隔絕所有應酬。他走時很愕然，像變了孤兒仔，會驚繼父會不會鍚我？繼母對我又會怎樣？工作亦停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰？再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」

趙頌茹剖白當年解約的主因。（趙頌茹IG）

慘遭前夫周永恆家暴、出軌

2003年，趙頌茹與前夫周永恆拍攝劇集《青出於藍》撻著，兩人2010年奉女成婚，誕下長女周信希，兩年後再誕下幼女周愛希。可惜，在2014年先後爆出男方婚外情，與及對趙頌茹家暴，周永恆被封為「世紀賤男」。趙頌茹強忍數年後，最終決定於2015年分居及2017年離婚。

趙頌茹與前夫周永恆拍攝劇集《青出於藍》撻著。（《青出於藍》）

不罵前夫周永恆半句

趙頌茹在節目中表示，半生人只談過一次戀愛，亦否認了初入行跟陳冠希的緋聞，「他（陳冠希）的確好靚仔！他沒追求過我。我只談過一次戀愛，也不知是否戀愛大過天，只是我對感情專一度、忠誠度太強。」她又重申，即使接受任何訪問，均不會罵前夫半句，「因為經歷太多後，感覺發生甚麼事在身上也是緣份，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」

趙頌茹表示，半生人只談過一次戀愛。（趙頌茹IG）

揭「死忍不離婚」2大原因

談到當年死忍不離婚，趙頌茹坦言有兩大原因，第一是因為思想傳統，第二是為了兩個女兒。她指：「一定是為了女兒們，女人一定有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。但作為媽媽，會認為正常家庭一定有父母，會想家醜不出外傳、也想到自己很多年沒工作過之後會怎樣？又要湊女又無錢會點？我能力搞得定嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？是很多問題！但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。而最後當我行出來，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」

（趙頌茹IG）

（趙頌茹IG）

趙頌茹與前夫周永恆離婚後便淡出幕前，一直母兼父職，更曾表示為了養活一對女兒，即使是勞工、工人和洗碗都願意去做。最近趙頌茹開始重拾幕前工作，並趁出道20週年推出了新歌《大致天晴 間中有雨》，獲不少網民支持。

（全文完）