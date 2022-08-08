一線搜查｜新界祖堂地突被建堆肥設施　接規劃署清拆信　才驚悉被佔用

政府計劃發展「北部都會區」，令新界「祖堂地」再受關注。免費電視77台節目《一線搜查》報道，負責管理一幅新界「祖堂地」的一位「準司理」，最近收到規劃署的清拆指令，才知悉該幅土地「被建」堆肥設施，即睇事件經過。

三大座堆肥設施加兩個玻璃小溫室忽然出現，準司理林文浩表示事前全不知情。（開電視節目《一線搜查》截圖）

接規劃署信才知被佔用土地

林德興祖準司理林文浩向《一線搜查》表示，早前收到規劃署信件，指其祖堂地上有違例建築，要求立刻還原，如不盡快處理，首次定罪可罰款50萬元，另再加每日罰款5萬元。林文浩因此才到該幅土地查看，發現多了3座大型堆肥設施及2座小玻璃屋溫室。為何被佔地動工卻毫不知情？林文浩解釋：「我哋本身唔係住喺入面，問題就喺呢度，我哋唔會吓吓盯住入面情況。」

準司理林文浩表示，準司理未獲政府確認身份，無權處理土地租務。（開電視節目《一線搜查》截圖）

其中一位準司理租出土地

林文浩接觸該堆肥設施負責公司，得知該公司原來是與其中一位準司理簽定租約，他說：「我哋有三位準司理，嗰位準司理就同佢（堆肥設施公司）私底下簽咗份協議……我哋係準司理，其實未擔正架喎……我哋冇呢個權利喎 （處理租務）。」至於該堆肥設施的負責人林東亮則回應《一線搜查》採訪隊，「佢哋內部問題唔關我事，你叫佢哋司理同你一齊嚟同我對質。」

不過，就在採訪隊跟進期間，該堆肥設施已進行還原工程。林文浩亦表示，已收到規劃署通知，有關公司負責人承諾，會在8月15日前清理相關違規地方。經過今次事件，林文浩提醒新界祖堂地持有人要多加留意土地狀況。

兩個小溫室內都有少量植物。（開電視節目《一線搜查》截圖）

祖堂地出售需獲政府批准

由於政府計劃發展「北部都會區」，佔地多而又分散的新界「祖堂地」，便成為計劃的關鍵之一。據立法會3月一份研究文件所指，傳統上創立祖堂的目的，是確保後嗣世世代代永享祖傳土地。政府可強制回收土地，也可以獲得政府同意及完成手續後，售予發展商，但出售祖堂地須獲得全體祖堂成員一致同意。2015年至2019年間，政府共批准超過300宗出售祖堂地的申請。

此外，《新界條例》規定祖堂須委任司理，並將司理身份向民政事務處註冊，方可處理土地事宜。然而，文件同時指出，政府對祖堂地資料掌握不多，包括祖堂數量、司理人數、土地總面積等數據，都已經是二、三十年前。

養甲蟲本來是興趣，Joseph後來發展成生意，更可以幫到人。（開電視節目《一線搜查》截圖）

巨大甲蟲興趣班

香港甲蟲研究協會策略顧問Joseph自小愛好甲蟲，後來發展成一盤生意，經常為小朋友舉辦興趣班，包括有特殊教育需要小朋友，獲得家長們大讚生動有趣，小朋友都到聽得非常投入，即睇《一線搜查》了解Joseph的甲蟲故事。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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