阿媽有咗第二個｜柳應廷首次擔正主角　裸辭娛記、獲花姐邀入MIRROR　5件事看Jer追夢旅途

男團MIRROR成員Jer柳應廷一直都是團內的唱歌擔當，最近Jer愈做愈旺，除了為電影《媽媽的神奇小子》唱主題曲外，還直踩電影界，孖好友姜濤和前輩毛舜筠一起拍攝彭秀慧新作《阿媽有咗第二個》。不過。Jer的成功之路其實不易，睇下文看柳應廷的追夢旅途。

Jer首次做主角拍《阿媽有咗第二個》。（jeremylaous＠IG）

曾自組樂隊 為追夢2年零收入

眾所週知，Jer是透過ViuTV選秀節目《全民造星》入行。不過在參加比賽前，Jer曾組過兩隊樂隊，分別在2019年組過樂隊「Bromance」，及2020年組過搖滾樂隊「子非愚」，另外又參加了「天比高創作伙伴」舉辦的訓練班，和香港電台舉辦的音樂劇訓練班，可見Jer一直努力追逐音樂夢。

不過Jer曾表示，這兩年的Busking生活幾乎是零收入，在三餐都不能應付的情況下，決定放棄夢想，轉職為娛樂記者，後來得知ViuTV將舉辦《全民造星》，於是果斷辭職再去追夢。

Jer出道前曾組過兩個樂隊。（jeremylaous＠IG）

第一回合即被Foul 花姐：你爭個樣

在《全民造星》第一回合99強比賽時，Jer自彈自唱了陳奕迅的《陀飛輪》，當所有參賽者和司儀都以為Jer可以順利晉級時，5位評判都清一色按下紅燈把Jer淘汰。花姐黃慧君在綵排時，曾對Jer說過：「你唱得好好，係個樣咋爭。」不過Jer被淘汰後，花姐在廠外見到他喊得很犀利，覺得打破了年輕人夢想，於是增設了復活賽，讓Jer有機會重返造星舞台。

造星比賽完結後，雖然Jer未能成功晉身10強，但歌聲已經得到花姐欣賞，3次邀請他加入MIRROR。至今，簽到Jer仍是花姐其中一件自豪的事，花姐表示：「佢唱歌好好聽，我嗰時揀MIRROR都冇乜邊個唱到歌。啱啱出道時候，點都要有幾個唱到，阿Jer係必入人選。唔理大家反對都堅持有佢，所以我好自豪呢件事。」

第一回合5盞紅燈被foul。（ViuTV截圖）

第一回合5盞紅燈被foul。（ViuTV截圖）

初出道只有零星燈牌 《造星II》光芒四射

雖然Jer成功加入MIRROR，但人氣遠遠不及同團隊友，出席活動期間，當隊友們都有大量應援燈牌和粉絲到場支持時，Jer就只有零星燈牌可以拍照。後來，MIRROR被安排加入節目《全民造星II》，12位成員需要進入不同組別重新比賽，而Jer就加入了被譽為「音樂才子」的B4組，當時其中一個組員，就是現時的人氣歌手MC張天賦。

由於B4組一直以來都用歌聲成功俘虜一眾評判，令Jer終於開始被觀眾留意，不少網民為Jer抱打不平，認為他一定要有自己的作品，覺得Jer很有「星味」，又表示希望B4組直接出道，不要浪費Jer。

初出道只有零星燈牌。（jeremylaous＠IG）

《造星II》光芒四射。（ViuTV截圖）

出道2年被稱「乜水」 2020成「金Jer」

2020年是Jer相當好成績的一年，Jer首先發行了個人單曲《水刑物語》，然後又發行第二和第三首單曲《迴光物語》和《風靈物語》，成為經典的物語三部曲。作品找來王雙駿作曲，小克填詞，詞曲唯美又有深度，而且各有特色，環環相扣，令Jer成功奪得「叱咤樂壇生力軍」金獎。主持少爺占頒獎時表示：「你唔係乜水，你係金獎」，由於叱咤屬於高討論度的頒獎典禮，所以Jer被更多觀眾所認識，甚至被稱為「金Jer」。

Jer奪2020叱咤樂壇生力軍金獎。（商業電台YouTube截圖）

擔正做主角 孖姜濤拍《阿媽有咗第二個》

歌曲愈出愈多，名氣愈來愈大的Jer近年開始涉獵電影範圍，2021年，Jer為電影《媽媽的神奇小子》演唱主題曲，並獲提名金像奬最佳原創歌曲，後來又接拍彭秀慧新作《阿媽有咗第二個》，飾演毛舜筠兒子子軒。雖然Jer今年已經29歲，但扮演中學生仍然入型入格，完全沒有遺和感，令一眾粉絲單看造型就已經十分期待。另外，電影成功入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目、紐約亞洲電影節「香港全景」電影系列、台北電影節「亞洲稜鏡」等，相當成功。

孖姜濤拍《阿媽有咗第二個》。（jeremylaous＠IG）

扮演中學生完全沒有遺和感。（《阿媽有咗第二個》劇照）

扮演中學生完全沒有遺和感。（《阿媽有咗第二個》劇照）

Jer曾坦言，因為早期加入MIRROR時，自己一直都在學習跳舞，完全沒有機會唱歌，所以感到很辛苦，更一度想過退出，幸好現在終於可以做自己喜歡的事，更很開心可以成為MIRROR一份子。

（全文完）