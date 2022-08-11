荃灣「楊屋道吳彥祖」樣貌曝光　網民讚好Charm　有人話更似房祖名｜附18區街市靚仔

荃灣豬肉檔威威有勁敵了！最新有女網民貼出「楊屋道吳彥祖」側面照，更大讚他好Charm：「唔知佢有經理人未」。帖文一出，隨時引起其他網民起哄，有人認為這位街市「新星」可以與威威一起出道，不過也不少人認為他更似房祖名，又或者韓星阿Rain。

吳彥祖向來是被公認的男神。（吳彥祖@微博）

繼豬肉檔威威（劉宋威）爆紅後，荃灣區街市再有「隱世靚仔」出沒。上周六（8月6日）有女網民在facebook群組「扮工室Online」出Post指：「今日發現，楊屋道吳彥祖，好charm！靚仔過豬肉威，唔知佢有經理人未。」該照片雖然只是曝露了當時人側臉，但已成為網民討論焦點。

楊屋道吳彥祖執起大魚，相當有功架。（facebook群組「扮工室Online」圖片）

據照片所見，楊屋道吳彥祖的身材尚算高挑，執起大魚的時候Show出「麒麟臂」，相當有睇頭。

網民：一山還有一山高

照片傳出後，多個facebook群組都熱烈討論，不少網民都讚他「幾靚仔」、「大隻仔」、「一山還有一山高」，身材樣貌可與威威匹敵。不過也有網民不苟同：「都係普通一個人。」、「好似喎！都有手有腳！」有人更認為他的樣貌更似房祖名，又或者韓星阿Rain。

有網民覺得楊屋道吳彥祖更似房祖名。（房祖名ig）

除了威威及楊屋道吳彥祖，全港18區其實也出過不少街市靚仔，一齊睇睇！

黃大仙有禮菜檔小鮮肉

早前有網民在「黃大仙區友」群組貼出照片，留言「阿媽分享：牛池灣街市菜檔哥仔都唔差」。從圖可見，該菜檔男子身穿黑色背心，皮膚白皙，一頭啡色齊瀏海，眼大有神，吸引一眾網民留言大讚「小鮮肉」、「真係唔差」、「對眼好靚」等。亦有多名街坊認得該店員，表示他有禮，「佢唔止靚仔，仲非常之有禮貌。」、「呢個哥仔好有禮貌！」結果引來這位「靚仔小鮮肉」現身，回覆表示「多謝大家」。

大仙有禮菜檔小鮮肉（圖片來源：Maggie Cheung＠FB）

黃大仙魚檔紋身猛男

除了黃大仙區，前港姐冠軍陳庭欣亦在IG分享，指荃灣街市仲有另一名靚仔，她寫道：「據知情人士報料，除咗豬肉檔，有檔賣海鮮嘅都好『值得』去幫襯。」並貼出兩張照片，表示過兩日會親自去證實一下。雖然照片只見側面和背面，未能清楚看到樣貌，但這位海鮮檔店員與阿威一樣手臂有紋身，穿上一件貼身背心，用強勁的麒麟臂舉起魚檔巨桶，身材確實吸睛。有網民更形容「猶如漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明，咁出眾。」

黃大仙魚檔紋身猛男（圖片來源：toby_yanyan＠IG）

屯門海鮮Tyson Yoshi

另外，「元朗生活誌」專頁亦分享了一名位於屯門新墟街市的「屯門海鮮Tyson Yoshi」，寫道：「肉粉唔洗（使）去荃灣咁遠，屯門都有新貨到！」從相中可見，該海鮮檔店員身材高大，一頭俐落短髮。有網民認為相比起Tyson Yoshi，他更似周柏豪，又有人指是「屯門古天樂」。

屯門海鮮Tyson Yoshi（圖片來源：元朗生活誌＠FB）

（全文完）