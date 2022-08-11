舒淇、馮德倫相識20年朋友變夫妻　愛得低調罕有放閃　曾深情剖白一直戴婚戒原因

日前是馮德倫48歲生日，舒淇罕有放閃，在社交平台上載合照為老公送上生日祝福。兩人結婚6年雖然一直愛得低調，但彼此恩愛如昔，羨煞旁人。馮德倫與舒淇相識20年，才由朋友變夫妻，只因舒淇一開始看不上眼對方？

馮德倫與舒淇相識20年。（sqwhat＠IG）

罕有放閃賀馮德倫生日

前日（9日）是馮德倫的48歲生日，舒淇在社交平台罕有曬合照放閃，舒淇從後抱著老公馮德倫，更作狀嘟嘴，並搞笑留言：「生日快樂，最帥導演，但聽說你要轉行變回演員，那我就祝你帥過劉德華，戲比梁朝偉好，然後我就可以大吃大喝隨便遊啦，拉必U（love you）！應該沒人發現是舊照吧。」兩夫妻的相處十分甜蜜。

舒淇在社交平台罕有曬合照放閃。（sqwhat＠IG）

關係曖昧令戀情浮現

馮德倫與舒淇於1997年合作拍攝電影《美少年之戀》時結緣，不久便傳出緋聞，惟當時舒淇已有黎明，馮德倫亦有莫文蔚，因此隨即便否認。後來兩人經常被拍到單獨外出、同遊東京等。而馮德倫更送上愛貓MayMayBoy給舒淇，由愛貓代替自己陪伴舒淇。即使舒淇對貓毛敏感，仍十分喜愛MayMayBoy，不時在社交平台分享愛貓的照片。兩人雖然一直未有承認關係，但他們的戀情亦漸漸浮出水面。

馮德倫送愛貓給舒淇。（sqwhat＠IG）

舒淇不時在社交平台分享愛貓的照片。（sqwhat＠IG）

相識20年 好友變夫妻

馮德倫與舒淇相識20年，2016年突然宣佈結婚。當時舒淇正在拍攝馮德倫執導的電影《俠盜聯盟》，劇組透露，他們有天曾在一座浪漫的古堡拍攝， 馮德倫可能因氛圍影響下，突然對舒淇說：「不如我們結婚！」舒淇便一口答應了。隨性即興的求婚，促使兩人拉埋天窗。

馮德倫與舒淇相識20年，2016年突然宣佈結婚。（sqwhat＠IG）

沒有奢華婚禮 只有最真摯愛情

兩人的婚禮並無大排筵席，只是在工作期間抽一天順便拍下婚照。舒淇當時穿著的婚紗是H&M兩年前贈送，而頭紗則是在當地隨意挑選，雖然沒有奢華的打扮，但配上兩人真摯幸福的笑容，令人感到格外甜蜜。兩人在結婚啟事中寫道：「我們的婚事就是這麼簡單、我們的禮服就是這麼隨性。」而馮德倫更表示：「我毫無反顧的娶她了，我們決定相互糾纏一輩子」，大放閃光彈。

馮德倫與舒淇的婚照，並沒有奢華的打扮。（sqwhat＠IG）

兩人流露出真摯幸福的笑容。（sqwhat＠IG）

一直戴婚戒原因超甜蜜

兩人結婚後，馮德倫曾在節目上公開大讚舒淇是滿分的另一半，從不會跟他吵架。他又被問到一直戴著婚戒的原因，馮德倫回應：「沒有特別意思，就是看到會覺得開心！」從字裡行間中感受到滿滿的愛。兩人相識20年才成為戀人關係，引起外界的好奇心，舒淇曾被問到，為何一開始沒有與馮德倫在一起，舒淇則幽默地回答：「因為我看不上他！」後來再搞笑地表示，因為當年與她合作的都是劉德華、金城武，所以還未輪到他。盡顯舒淇調皮搞鬼的性格。

兩人相識20年才成為戀人關係。（sqwhat＠IG）

馮德倫曾在節目上公開大讚舒淇是滿分的另一半。（sqwhat＠IG）

馮德倫與舒淇兜兜轉轉20年，由朋友變夫妻，多年來一直愛得低調，但從他們的日常生活和相處中，已感受到濃厚的愛意。平淡且幸福的愛情，從來都最為珍貴。

（全文完）