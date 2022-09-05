消委會防曬液30款評比　Chanel／Nivea／Bioré邊款最高分？$85買到滿分太陽油

天文台指，今日（9月5日）的高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，大家在戶外活動記得要塗防曬液，不過市面上的防曬產品琳瑯滿目，應該選哪一款才對？消委會早前測試市面30款防曬產品的效能，發現8成樣本不達標，只有6款表現優良，獲評5分滿分，即看以下高分防曬產品名單，最平一款$85便有交易。

消委會早前搜集30款防曬產品，價錢由$80至$550不等。（消委會）

消委會早前從個人護理店、百貨公司、化妝品零售店，搜集30款防曬產品，當中有14款標示之SPF系數為30至50，屬高度保護防曬產品，另有16款樣本標示之SPF系數為50+，屬極高度保護防曬產品，價錢由$80至$550不等。

8成樣本防曬值數不達標

測試發現，8成樣本防曬效能，未達產品標示的SPF防曬值數；僅6款樣本SPF值數是高於或者等於標示。當中價錢最平、售價僅$85的Nivea冰感防曬乳，總評獲5分滿分，效能媲美名牌。如果想比較更多高評分品牌，不妨參考以下產品，全部均獲消委會4.5分以上總評。

1. Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution（消委會）

2. Nivea 冰感防曬乳液SPF50

Nivea 冰感防曬乳液SPF50（消委會）

3. Seba Med Multi protect sun lotion

Seba Med Multi protect sun lotion（消委會）

4. Vichy 清爽保濕防曬日霜

4. Vichy 清爽保濕防曬日霜

5. Apivita 平衡油脂防曬面霜

Apivita 平衡油脂防曬面霜

6. SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30

SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30

7. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

8. Cancer Council AU Sensitive Sunscreen

Cancer Council AU Sensitive Sunscreen

9. Allie ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳

Allie ALLIE EX UV 高效防曬水凝乳

10. Neutrogena Fine Fairness multi-protect UV fluid

Neutrogena Fine Fairness multi-protect UV fluid

消委會指，SPF系數。Sun Protection Factor（SPF）防曬系數屬於國際標準，以數值標示，根據皮膚科學上定義的「最低紅斑劑量」（Minimal Erythema Dose），主要代表產品能阻隔UVB之效能，延緩個人皮膚被曬傷、曬紅的時間。SPF值越高，即表示太陽曝曬下可保護皮膚更長的時間。舉例，SPF30相當於產能品延長 30倍的曬傷時間。假設一個人的皮膚在太陽底下曝曬10分鐘就會被曬傷，使用SPF30防曬產品，就能延長至300分鐘（10×30 =300分鐘）才被曬傷。

SPF數值愈高愈好？

消委會指，雖然使用較高SPF數值的防曬產品，可延緩被曬傷時間，但一般人在戶外活動兩至三小時後，便應該補上防曬產品。另外，SPF值與防曬效能其實不是一個直線關係，SPF50的防曬效能基本上已達到98%的保護，SPF數值太高的防曬產品，反而有機會為皮膚增加不必要的負擔。SPF值高的防曬產品代表要加入更高濃度的防曬分子，或堵塞毛孔，增加皮膚過敏風險。

消委會5個防曬產品使用貼士

Q1. 防曬乳塗抹多少才有效？

要達到產品標示防曬效能，消費者應最少塗上每方平厘米2毫克的分量，以臉部而言，塗抹用量大約為1個茶匙左右。若為了節省使用量或追求清爽感而減少用量的話，防曬效果有機會打折扣。

Q2. 塗抹無色防曬產品或有防曬效能的化妝品後，有需要卸妝嗎？

一般而言，如防曬產品上標示具有「防水」或「遮瑕」等功效的話，建議消費者使用後進行卸妝或用洗面產品清洗。因為標榜「防水」、「遮瑕」的產品，使用後殘餘在皮膚的機會較高，或引起皮膚問題。

Q3. 室內要擦防曬嗎？冬天也需要防曬嗎？

如長時間逗留在戶外，不論任何天氣或季節，消費者亦應為皮膚塗抹防曬，因為紫外線無處不在。即使是陰天日子，仍有可能令肌膚曬黑或導致皮膚老化、失去彈性等問題。即使停留在室內，如果靠近窗邊會受到陽光照射，還是需塗上防曬。

Q4. 防曬需要多久補塗？流汗該怎麼補防曬？

若長時間從事戶外活動，防曬液會因流汗等而逐漸流失，應每隔大約2至3個小時就補充防曬。如果皮膚上有汗水，可先用紙巾抹乾汗水，或用吸油面紙輕壓油份後再補塗上防曬產品。

Q5. 防曬容易忽略什麼位置？

一般消費者在使用防曬產品時較容易忽略頭皮、嘴唇、耳背或手背位置，因為這些都是常見皮膚曬傷的地方。

（全文完）

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